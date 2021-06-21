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"Яжемать" из Красноярска поставила ребенка на колени и заставила прилюдно извиняться перед сыном

"Яжемать" из Красноярска поставила ребенка на колени и заставила прилюдно извиняться перед сыном (7 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 10:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дети   конфликт   красноярск   на коленях   оскорбление   отцы и дети   яжемать   
985
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Женщина решила, что мальчик оскорбил ее пятилетнего сына и занялась его воспитанием обидчика.

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Метки: видео   дети   конфликт   красноярск   на коленях   оскорбление   отцы и дети   яжемать   
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12  комментариев
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7k
Акакий 59 минут назад
малого заставили извиниться за то что в ребенка вдвое меньше себя кидал камнями.
воя на весь интернет, в ментуру заявление.
а вот выбил бы глаз камнем - даже дела бы не было.
те кто говорят к родителям - родителей явно не было рядом. да и не факт что они сильно адекватные, если у них малой в третьем классе в телей кидает камнями.
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4k
tamin 7 минут назад
В мою дочь один раз кинул камнем пацан. Я его за ухо поймал, заставил позвонить отцу. Пришёл отец, выслушал, влейпил сыну по заднице сразу. Мальчик извинился и они ушли домой под весьма качественное описание пряжки на ремне, которая сейчас ему прилетит. Это решение ситуации. А то, что эти сотворили...так про таких есть термин. Быдло
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13k
Объект реальности 14 минут назад
когда эта овца выйдет из колонии, мальчик подрастет и спросит ее "эй, ты меня оскорбила".
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360
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
отец этого пацана её теперь не только на колени но и раком поставит. Впрочем эта марамойка от этого только рада будет...
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46k
noName 43 минуты назад
Вот сразу видно культурных и воспитанных людей!!!
Как мадам базарит-не иначе какой нибудь филолог,с нобелевкой!
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9k
Шурум-бурум 52 минуты назад

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157
Максим 53 минуты назад
А разве малой на коленях?
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3k
Brataxe Час назад
Самое начало видео: "ты моего сына, бля.ь, оскорбил...
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827
MrMopnex Час назад
Ну ребёнка на коленях я там не увидел. Больше понравилось "ээ, я тебя ща ***" и удар. Чисто и красиво.
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950
Леший Час назад
что-то будет дальше...когда детки подрастут....
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