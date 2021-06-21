Вставай на колени и извиняйся, — говорит женщина.

- За что ты извиняешься? - переспрашивает она мальчика.

— За то, что я тебя обижал... — произносит тот.

— Камнями кидал? — допрашивает мама малыша.

— Да, — подтверждает мальчик постарше.



После в конфликт вмешиваются взрослые женщины, которые проходили мимо. Они заступаются за стоящего на коленях ребенка и пытаются отвести его в сторону. Все дело заканчивается дракой мужчин, зачинщиком которой был сожитель "яжематери".