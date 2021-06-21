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Женщина решила, что мальчик оскорбил ее пятилетнего сына и занялась его воспитанием обидчика.
Конфликт "отцов и детей", произошедший в Ленинском районе Красноярска, привлек внимание окружающих и попал на видео.
На кадрах, снятых камерой, можно заметить мальчика, стоящего на коленях. Его держит за ухо женщина и заставляет извиняться перед 5-летним малышом. 9-летний обидчик послушно просит прощения.
Вставай на колени и извиняйся, — говорит женщина.
- За что ты извиняешься? - переспрашивает она мальчика.
— За то, что я тебя обижал... — произносит тот.
— Камнями кидал? — допрашивает мама малыша.
— Да, — подтверждает мальчик постарше.
После в конфликт вмешиваются взрослые женщины, которые проходили мимо. Они заступаются за стоящего на коленях ребенка и пытаются отвести его в сторону. Все дело заканчивается дракой мужчин, зачинщиком которой был сожитель "яжематери".
- За что ты извиняешься? - переспрашивает она мальчика.
— За то, что я тебя обижал... — произносит тот.
— Камнями кидал? — допрашивает мама малыша.
— Да, — подтверждает мальчик постарше.
После в конфликт вмешиваются взрослые женщины, которые проходили мимо. Они заступаются за стоящего на коленях ребенка и пытаются отвести его в сторону. Все дело заканчивается дракой мужчин, зачинщиком которой был сожитель "яжематери".
В настоящее время по факту видео проводится проверка полицей Красноярска. Известно, что мать подростка, стоявшего на коленях, написала заявление на женщину. Она обвиняет ее в причинении ему «физической боли и телесных повреждений». Помимо проверки фактов, в ведомстве дополнили, что в отношении подростка назначено "проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда его здоровью" . После всех необходимых действий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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воя на весь интернет, в ментуру заявление.
а вот выбил бы глаз камнем - даже дела бы не было.
те кто говорят к родителям - родителей явно не было рядом. да и не факт что они сильно адекватные, если у них малой в третьем классе в телей кидает камнями.