Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже

Конфликт случился из-за маски, которую загорелый парень отказался натягивать на лицо.
В Воронеже пассажиры автобуса подрались с африканцем и выгнали его из автобуса из-за отказа надевать маску. Конфликт случился после того, как уроженец Африки стянул средство индивидуальной защиты на подбородок и получил по этому поводу замечание от водителя и находившихся рядом людей. Чернокожий студент принялся спорить и возмущаться, отказавшись надевать маску, объясняя это тем, что в ней ему трудно дышать.
Словесная перепалка быстро переросла в драку. Негру не понравилось, что один из мужчин назвал его дураком и накинулся на него с кулаками.
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После того, как буйный африканец разбил одному из пассажиров нос, его сразу же скрутили и на ближайшей остановке выгнали из маршрутки. Обращался ли кто-либо из участников потасовки в полицию - неизвестно.
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