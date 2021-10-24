Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже

В Воронеже пассажиры автобуса подрались с африканцем и выгнали его из автобуса из-за отказа надевать маску. Конфликт случился после того, как уроженец Африки стянул средство индивидуальной защиты на подбородок и получил по этому поводу замечание от водителя и находившихся рядом людей. Чернокожий студент принялся спорить и возмущаться, отказавшись надевать маску, объясняя это тем, что в ней ему трудно дышать.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Негру не понравилось, что один из мужчин назвал его дураком и накинулся на него с кулаками.