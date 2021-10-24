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Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже

Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 00:55
Сообщество : Пандемия
Метки: африканец   видео   воронеж   конфликт   коронавирус   маршрутка   маска   
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Конфликт случился из-за маски, которую загорелый парень отказался натягивать на лицо.

В Воронеже пассажиры автобуса подрались с африканцем и выгнали его из автобуса из-за отказа надевать маску. Конфликт случился после того, как уроженец Африки стянул средство индивидуальной защиты на подбородок и получил по этому поводу замечание от водителя и находившихся рядом людей. Чернокожий студент принялся спорить и возмущаться, отказавшись надевать маску, объясняя это тем, что в ней ему трудно дышать.


Словесная перепалка быстро переросла в драку. Негру не понравилось, что один из мужчин назвал его дураком и накинулся на него с кулаками.

После того, как буйный африканец разбил одному из пассажиров нос, его сразу же скрутили и на ближайшей остановке выгнали из маршрутки. Обращался ли кто-либо из участников потасовки в полицию - неизвестно.

Источник:

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Метки: африканец   видео   воронеж   конфликт   коронавирус   маршрутка   маска   
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17  комментариев
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64k
Viktor 2 часа назад
Рубероид берега попутал!
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19k
сёмик патрик 8 минут назад
Забаяню слегка...

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3k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
В след раз негр будет драться за очередь к подключению ИВЛ
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10k
Star Link 11 минут назад
Бардак. Раньше бы ниггера повесили на дереве, а сейчас лишь выкинули из маршрутки.
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775
Bonefacius Час назад
Я всегда ношу маску в общественных местах. не столько из безопасности, сколько из уважения к людям, которые находятся рядом со мной. А негр наглый и ведет себя вызывающе. Он что, особенный? Перепутал со штатами, где им все должны и обязаны? У нас своих негров хватает с избытком! И обязательно найдутся сердобольные бабы, которые так переживают за несчастного негра. Что негры, что хачи, все одно, эти мрази понимают только силу! Им только волю дай, что уже,к сожалению, происходит.
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29k
a.fey Час назад
Привыкли эти негры, чуть что, дышать трудно! Здесь вам не Америка. Здесь "I cannot breathe" не работает!
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456
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Странные люди... не с обезьянкой надо было ругаться, а с хозяином обезьянки. Ну а если обезьяна дикая, то надо было дать банан и выгнать из транспорта. А то может оно бешеное...
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504
Мы Ул 2 часа назад
Ахтунг! Этот нигер пришел в пост и всех заминусил! ))))))
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14k
Александр 2 часа назад
Разболтались сторожа в Воронежском зоопарке - экспонаты свободно по городу гуляют...
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2k
Алекс 2 часа назад
Что бля..ь черномазый накуренный скандалист делал в Воронеже.... теперь я все видел
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504
Мы Ул 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
閃光 2 часа назад
Просто негры не вкурсе, что "трудно дышать" в Воронеже не работает.
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29
Нехрен Знать 2 часа назад
Дали [мат] - и правильно сделали.
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