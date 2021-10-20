"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания

Елена, приехав к матери, увидела, что цыганские ребятишки развели костер и жгут кабель. Из-за едкого дыма нечем дышать. Детей это не смущает, а взрослым людям находиться на улице сложно. Женщина сделала поджигателеям замечание, сообщив, чтобы они потушили огонь, иначе она вызовет полицию. Костер потушили, однако история на этом не закончилась.

К Елене подошел взрослый цыган по имени Михай и стал на нее кричать, оскоблять, а потом с помощью молодого парня они попытались сломать забор дома, где живет мама женщины. «Убирайтесь отсюда, вы зачем сюда приехали?! Это наша земля, вы здесь жить не будете. Вам тут делать нечего, здесь всё наше!» - кричали цыгане. После этого они стали бросать в женщину комьями земли, плевались, а потом один из обидчиков взял кирпич и бросил им ей в висок.