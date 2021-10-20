"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания

Женщина сделала замечание цыганским детям, поджигавшим кабель, и получила кирпичом по голове.
Волгоградка поехала навестить свою мать, живущую в поселке на Верхней Ельшанке. Место это давно облюбовали цыгане - собственно, его так и называют "цыганское гетто". Изначально поселок был русским, а потом в нем появились "потомки Будулая" и пошло-поехало. Где-то в 2005 году цыгане решили искать лучшей доли и один за другим уехали в Подмосковье, а когда их оттуда выгнали, снова вернулись в поселок и стали считать его своим.
Елена, приехав к матери, увидела, что цыганские ребятишки развели костер и жгут кабель. Из-за едкого дыма нечем дышать. Детей это не смущает, а взрослым людям находиться на улице сложно. Женщина сделала поджигателеям замечание, сообщив, чтобы они потушили огонь, иначе она вызовет полицию. Костер потушили, однако история на этом не закончилась.
К Елене подошел взрослый цыган по имени Михай и стал на нее кричать, оскоблять, а потом с помощью молодого парня они попытались сломать забор дома, где живет мама женщины. «Убирайтесь отсюда, вы зачем сюда приехали?! Это наша земля, вы здесь жить не будете. Вам тут делать нечего, здесь всё наше!» - кричали цыгане. После этого они стали бросать в женщину комьями земли, плевались, а потом один из обидчиков взял кирпич и бросил им ей в висок.
Племянник отвез женщину в больницу. Рану на коже головы зашили, и хотя сотрясения мозга ей не диагностировали, Елена находится на больничном. Говорит, что голова болит до сих пор. Ей придется пройти еще одно обследование у хирурга, а также дальше наблюдаться у терапевта и невропатолога.
После того, как история Елены появилась в Сети, участковый предложил ей подойти для составления протокола. Женщина не намерена оставлять этот инцидент без наказания. Говорит, что будет писать во все инстанции, но доведет дело до конца.
Похожая история случилась с матерью Елены еще год назад. Тогда тоже никто из правоохранителей не стал вмешиваться, но теперь пострадавшая настроена решительно.
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Коррумпированные, ленивые морды!