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"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания

"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 20:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Волгоград   Земля   видео   конфликт   цыгане   цыганский поселок   
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Женщина сделала замечание цыганским детям, поджигавшим кабель, и получила кирпичом по голове.

Волгоградка поехала навестить свою мать, живущую в поселке на Верхней Ельшанке. Место это давно облюбовали цыгане - собственно, его так и называют "цыганское гетто". Изначально поселок был русским, а потом в нем появились "потомки Будулая" и пошло-поехало. Где-то в 2005 году цыгане решили искать лучшей доли и один за другим уехали в Подмосковье, а когда их оттуда выгнали, снова вернулись в поселок и стали считать его своим.


Елена, приехав к матери, увидела, что цыганские ребятишки развели костер и жгут кабель. Из-за едкого дыма нечем дышать. Детей это не смущает, а взрослым людям находиться на улице сложно. Женщина сделала поджигателеям замечание, сообщив, чтобы они потушили огонь, иначе она вызовет полицию. Костер потушили, однако история на этом не закончилась.


К Елене подошел взрослый цыган по имени Михай и стал на нее кричать, оскоблять, а потом с помощью молодого парня они попытались сломать забор дома, где живет мама женщины. «Убирайтесь отсюда, вы зачем сюда приехали?! Это наша земля, вы здесь жить не будете. Вам тут делать нечего, здесь всё наше!» - кричали цыгане. После этого они стали бросать в женщину комьями земли, плевались, а потом один из обидчиков взял кирпич и бросил им ей в висок.

Племянник отвез женщину в больницу. Рану на коже головы зашили, и хотя сотрясения мозга ей не диагностировали, Елена находится на больничном. Говорит, что голова болит до сих пор. Ей придется пройти еще одно обследование у хирурга, а также дальше наблюдаться у терапевта и невропатолога.


После того, как история Елены появилась в Сети, участковый предложил ей подойти для составления протокола. Женщина не намерена оставлять этот инцидент без наказания. Говорит, что будет писать во все инстанции, но доведет дело до конца.


Похожая история случилась с матерью Елены еще год назад. Тогда тоже никто из правоохранителей не стал вмешиваться, но теперь пострадавшая настроена решительно.


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Метки: Волгоград   Земля   видео   конфликт   цыгане   цыганский поселок   
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15k
dimitr 57 минут назад
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42k
Элек Мек 20 минут назад
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1k
integral11 20 минут назад
Что - то мне подсказывает, что уговорами этих мразей не исправить, а лечить их можно только пулей в голову!
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9k
☾ Атеист ☽ 43 минуты назад
Нация паразитов. Культурных цыган единицы, а остальные живут паразитическим образом жизни. Выделить им небольшой участок где-нибудь в хреновом месте и сослать всех цыган туда, пускай там и живут по своим порядкам, **дорги.
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55k
parallax 45 минут назад
Как тараканы. Можно потравить, но короткое время спустя они снова заведутся.
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14k
SpoiltNail 51 минуту назад
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4k
RRK 53 минуты назад
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−39
aman 54 минуты назад
Михай красавчик. Это не их земля. Из земля это болота
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3k
Севастьян 54 минуты назад
А что участковый?Там надо ОМОН и на северный полюс табор-вагон-туту!
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1k
Денис Ануфриев 55 минут назад
-Ненавижу,млять,грёбаных цыган!(с)Томми
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4
Мастер Оружейник 55 минут назад
Менты как и все органы власти самоустранились от народа...
Коррумпированные, ленивые морды!
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20k
Ego sum qui sum Час назад
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