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В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил их из трамвая

В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил их из трамвая (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2021 18:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Конфликт поколений   видео   екатеринбург   отцы и дети   трамвай   шум   
1537
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Уральцу, как и многим другим пассажирам, не понравилось, что подростки громко разговаривают, абсолютно не стесняясь окружающих. Молчать и терпеть он не стал.

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Метки: Конфликт поколений   видео   екатеринбург   отцы и дети   трамвай   шум   
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421
Botanik Vulgaris Час назад
За хорошие новости из Екатеринбурга!!
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307
Александр 17 минут назад
ахахахаха))) зато теперь можно снять видео и с обиженным лицом рассказать как тебе свободному и не порабощённому, нарушили право вести себя свободно и непорабощённо))) полюбому бородатый агент Путина)))
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13k
Андрей Ватрушкин 20 минут назад
Вспоминают о воспитании, когда обьявляется очередной малолетний стрелок и его жертвы. А так - это же дети.
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307
Александр Андрей Ватрушкин 12 минут назад
прям в точку!!!!
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−7
Lux Indique Полчаса назад
насилием ничего не решишь, подросткам тоже может что то не понравится.. и дальше что ? )))
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5k
vzaimnaya_vzaimnost Полчаса назад
В каждый вагон по такому мужику, гляди, и подростки стали бы уважительней относиться к окружающим
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2k
A Полчаса назад
Печально, что воспитанием вынуждены заниматься не родители,а посторонние люди.
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307
Александр Полчаса назад
да привыкли п..деть в интернете и за слова не отвечать, независимо от того как кому то хотелось бы или нравилось бы, получать такие по роже будут везде и судя по всему гораздо чаще чем ныне... чем больше будут подобные ролики расходиться в интернете и чем больше будет срач в комментах, тем быстрее это отрегулируют в новых законах... будет ещё один повод невоспитанным идиотам кричать про тоталитаризм)))
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14k
Toxictofa Полчаса назад
"Какого ребенка - это подонки!" - ВО! Мужик в корень зрит!
Так этих малолетних ублюдков-АУЕшников!
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7k
Позитив 37 минут назад
правильно, воспитывать их сейчас не кому просто
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9k
Михаил 37 минут назад
я бы еще и громко п***щих по телефону выкидывал из общественного транспорта
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174
Pterocactus 39 минут назад
Дело Компота живёт и процветает!
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1k
-(0)_(0)- 40 минут назад
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7k
Мистер Фикс 41 минуту назад
Небось распустили языки, сопляки
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724
Alex 42 минуты назад
Не зная предыстории, нет смысла осуждать или поддерживать. А вот тот факт, что парни бузили на такого крепыша, свидетельствует о не великом уме)
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5k
vzaimnaya_vzaimnost 43 минуты назад
Мужик просто восполнил недополученный ими опыт при воспитании родителями.
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383
Albe 43 минуты назад
Так, по пунктам
1. молодежь нынче конченная пошла, ни чести, ни совести, ни достоинства. в голове мусор, моргенхрен, бузово и другой биомусор. они считают, что им все должны, и в ус не ставят общество, в котором они живут - молодец мужик, красава.
2. ""Одни комментаторы возмущались рукоприкладством и фантазировали, что сделали бы с этим любителем распускать руки, попадись он им на пути" - а где бы эти комментаторы в московском метро были, когда парня избивали? в тряпочку бы молчали? ох уж эти дванные бойцы
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57k
Андрей 44 минуты назад
"Третьего тинейджера, который не вступал с ним в драку, мужчина не тронул и пальцем."
То есть йуношы, потерявшие края и берега, были оп.здюлены не за громкий базар, а за агрессивное нежелание за ним следить?! Так-то всё правильно, ящетаю!
"Одни комментаторы возмущались рукоприкладством и фантазировали, что сделали бы с этим любителем распускать руки, попадись он им на пути."
Вангую, так рассуждали мамкины поллюционеры и другие жители Сети, не имеющие достаточно прочной связи с окружающей действительностью.
"...допустимо ли отвешивать леща в качестве наказания за нарушение общественного порядка..."
Народная самооборона! Если нет рядом представителей власти - властью становится народ!
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8k
Клёст 45 минут назад
А иначе потом они сбиваются в стаи.
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885
Koshak 49 минут назад
Все правильно. Сейчас поколение ..... растёт такое. Я бы законодательно разрешил бы давать "лещей" особо разговорчивым гражданам. Если родители не в состоянии воспитать нормально, то пусть это делает общество. Раньше, в мои годы, мы даже старшеклассников на "вы" называли, и никогда в жизни не посмели бы перечить на замечание старших. А тут эти дебилы ещё и драться полезли.... поэтому мужик молодец! Все правильно.
P.S. что можно ждать от поколения у которого в школе вместо урока "Труд" "Технология", а дежурство по классам запрещено
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2k
Sergius SPb 50 минут назад
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2k
Ramzzay 50 минут назад
К сожалению выросло поколение людей не отвечающих за свои слова. Привыкли в сети полсылать безнаказанно, за что и огребли совершенно справедливо. Респект мужику
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