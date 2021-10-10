В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил их из трамвая

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Уральцу, как и многим другим пассажирам, не понравилось, что подростки громко разговаривают, абсолютно не стесняясь окружающих. Молчать и терпеть он не стал.
Вчера, 9 октября, конфликт поколений, замеченный в трамвае №13 славного города Екатеринбурга перерос в потасовку.
Очевидцы поясняют, что мужчине с бородой не понравилось поведение подростков. Трое несовершеннолетних, как это водится, без стеснения разговаривали, и делали это очень громко. На замечания молодые люди не реагировали.
"Он подошёл и начал угрожать пацанам, чтобы они заткнулись или он их проучит по советским временам. Пацаны вступили с ним в диалог, следовательно мужчине это не понравилось. Он толкнул одного из подростков, и началась драка", - рассказывают очевидцы. После уралец провел краткую лекцию о хороших манерах и выбросил двух парней из транспорта на остановке "Теплоходная". Третьего тинейджера, который не вступал с ним в драку, мужчина не тронул и пальцем.
Интересно, что пользователи Сети, обсудив этот инцидент, во мнениях разошлись. Одни комментаторы возмущались рукоприкладством и фантазировали, что сделали бы с этим любителем распускать руки, попадись он им на пути. Другие, напротив, уверены, что только таким доходчивым методом можно заложить основы воспитания, даже когда ребенок уже перерос родителей.
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, допустимо ли отвешивать леща в качестве наказания за нарушение общественного порядка или это самоуправство, которое ни в коем случае нельзя поощрять?
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, допустимо ли отвешивать леща в качестве наказания за нарушение общественного порядка или это самоуправство, которое ни в коем случае нельзя поощрять?
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Так этих малолетних ублюдков-АУЕшников!
1. молодежь нынче конченная пошла, ни чести, ни совести, ни достоинства. в голове мусор, моргенхрен, бузово и другой биомусор. они считают, что им все должны, и в ус не ставят общество, в котором они живут - молодец мужик, красава.
2. ""Одни комментаторы возмущались рукоприкладством и фантазировали, что сделали бы с этим любителем распускать руки, попадись он им на пути" - а где бы эти комментаторы в московском метро были, когда парня избивали? в тряпочку бы молчали? ох уж эти дванные бойцы
То есть йуношы, потерявшие края и берега, были оп.здюлены не за громкий базар, а за агрессивное нежелание за ним следить?! Так-то всё правильно, ящетаю!
"Одни комментаторы возмущались рукоприкладством и фантазировали, что сделали бы с этим любителем распускать руки, попадись он им на пути."
Вангую, так рассуждали мамкины поллюционеры и другие жители Сети, не имеющие достаточно прочной связи с окружающей действительностью.
"...допустимо ли отвешивать леща в качестве наказания за нарушение общественного порядка..."
Народная самооборона! Если нет рядом представителей власти - властью становится народ!
P.S. что можно ждать от поколения у которого в школе вместо урока "Труд" "Технология", а дежурство по классам запрещено