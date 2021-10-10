В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил их из трамвая

Интересно, что пользователи Сети, обсудив этот инцидент, во мнениях разошлись. Одни комментаторы возмущались рукоприкладством и фантазировали, что сделали бы с этим любителем распускать руки, попадись он им на пути. Другие, напротив, уверены, что только таким доходчивым методом можно заложить основы воспитания, даже когда ребенок уже перерос родителей. А как считаете вы, уважаемые фишкяне, допустимо ли отвешивать леща в качестве наказания за нарушение общественного порядка или это самоуправство, которое ни в коем случае нельзя поощрять?

2021-10-10T18:08:22+03:00