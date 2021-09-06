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Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага

Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага (4 фото)

Автор:
06 сентября 2021 08:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   конфликт   разборки   студенты   флаг   школа   
1924
4
Нетолерантному американцу не понравилось, что в школьном кафетерии один из учеников сидит с накинутым на спины флагом. Сорвав этот символ ЛГБТ-сообщества, он запихнул его в мусорный контейнер.

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Метки: видео   конфликт   разборки   студенты   флаг   школа   
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11k
Типа граф 2 часа назад
Зае.бали ! Еб.итесь где хотите и куда хотите , но нех.уй орать об этом на каждом углу !
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1k
Пихайло 5 минут назад
За пять баксов можно было бы эту тряпку в жопу говномесу запихать
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11k
Великий Кормчий 15 минут назад
В моё время, у педерастов ещё не было флага.
Но если бы был, за такое, эту тряпку, в моей школе затолкали бы педу прямо в жопу.
И максимум что за это было - запись в дневнике.
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9
Бич Бичовский 17 минут назад
Не надо было мучаться, разворачивать, надо было вместе с гомосеком закинуть этот флаг в мусорку.
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18k
Евгений 21 минуту назад
Ну пердолишься ты в окороки, но зачем всем об этом знать?
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13
wr33 21 минуту назад
за такие флаги в школе надо вые@ать в ж@пу... а не это ж для них не наказание...
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303
stafik04 22 минуты назад
""Сорвав этот символ ЛГБТ-сообщества, он запихнул его в мусорный контейнер.""
Не в контейнер флаг надо было запихивать...
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17k
sanchesS80 24 минуты назад
Вообще-то никто никого не избивал. Зачем врать в заголовке?
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2k
Инженер Полчаса назад
судя по бороде этому ученику лет 40
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75
Kalinovski194 36 минут назад
Пятьдесят шесть. О мухах. Разве могу осуждать мух за то, что е...тся? Однако когда на моей голове, злит. Так же и [мат]. Когда в тихом уединении делают то, к чему лежат их души, кто возразит? Но они устраивают факельные шествия и приковывают себя к фонарям на набережной, дудят в дудки, бьют в барабаны и кричат, чтобы все знали про их нрав что-де лупятся в очко и долбятся в жопу. Истинно, они хуже мух, ибо мухи только изредка согрешают на моей голове, [мат] же изо дня в день пытаются совокупиться в самом ее центре. Мухи по недомыслию, [мат] же хладнокровно и сознательно. И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод.
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/quote/188012-s-n-u-f-f-viktor-pelevinhttps://www.livelib.ru/quote/188012-s-n-u-f-f-viktor-pelevin
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226
vijilante 45 минут назад
Вау! Неужели там ещё остались нормальные ?!
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102
nas175 57 минут назад
Я был у уролога по мужским делам, разговорились с ним и что-то разговор зашёл за педиков. Я у него спрашиваю, как так получается и откуда это берётся, он мне кратко ответил, больные люди с головой не все в порядке. Еду домой и задумался, как сыновьям малолетним объяснить когда созреет вопрос, кто они лгбт. Наверно так и буду говорить, больные люди, болезнь головного мозга, а если с ними общаться она ещё и заразная. Еб.ну. тые короче.
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102
nas175 Евгений 11 минут назад
))
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1k
Ян Баян Час назад
Правильно сделал! Нафиг с этой тряпкой бегать.
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102
nas175 Час назад
Медалью пацана наградить
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11k
Artem Час назад
Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флагаПосмотреть
Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага
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25k
Вован Час назад
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1k
DarkOmen Час назад
Вот они странные с этой толерастией. Значит если сорвал говно флаг и проявил свою позицию - это нетолерантно и плохо, а если говномесы выпячивают свою болезнь, проявляя свою позицию и тыкают ей всем в нос, то это нормально! Куда катится общество!!!
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15k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Молодец правильно сделал, расплодились рваножопые!
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419
Fisher1979 2 часа назад
А распространять и пропагандировать в школе такую ху@ню значит можно?
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25k
Григорий 2 часа назад
За отсутствие пионерского галстука меня выгнали с урока. Логично, коль ты пионер и это форма одежды.
Тут любитель твердых предметов пришел в радужном полотенце и его не выпихнули. А обязаны были - вопиющие нарушение школьных норм. Не говоря уже о том, что свое отношение к сексу он показывает несовершеннолетним, что является посягательством на их неокрепший ум в этой сфере и отстранять надо от учебы педика, заводить на него лист про педофилию, что-б прошел по домам и сказал: я педофил-педераст. Я живу рядом с вами. Ну как положено в Америке.
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8k
antonium 2 часа назад
Ох уж эти грузины...
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