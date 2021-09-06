Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага

1924
4
Нетолерантному американцу не понравилось, что в школьном кафетерии один из учеников сидит с накинутым на спины флагом. Сорвав этот символ ЛГБТ-сообщества, он запихнул его в мусорный контейнер.
Ученик средней школы в Джорджии, обедая в столовой, проявил нетолерантность по отношению к товарищу, обмотавшемуся радужным флагом. Он не только сорвал этот символ ЛГБТ и запихнул его в мусорный контейнер, но и слегка навалял тем, кто без проявления своей позиции жить не может.
i need everyone to see the scum thats here in South Ga— José 🤘 (@jrcamachobass) September 2, 2021
this just happened today at Lowndes High School, the high school i went to and my brother is currently going to, here in Valdosta pic.twitter.com/o0DWllzn4h
Видео с разборками попали в соцсети, и школьный комитет всполошился. Дело дошло даже до полиции. Шериф округа Лаундс Эшли Полк заявила, что несовершеннолетнему подозреваемому в средней школе Лаундса было предъявлено обвинение в хулиганстве, нанесении побоев и нарушении общественного порядка. При этом имена участников этой скандальной истории не назывались. Зато сообщили, что поборники толерантности написали петицию об исключении хулигана из всех школьных спортивных команд. Дескать, таким не место в нашем мире.
Помощник директора средней школы Лаундс Родни Грин при этом заявила: «Мы серьезно относимся к благополучию и безопасности наших студентов. Наши сотрудники упорно трудятся, чтобы обеспечить безопасную среду, в которой все наши студенты чувствуют себя равноценными». Читай - мы осуждаем парня, который не любит ЛГБТ-сообщество и не скрывает этого. Впрочем, некоторые ученики утверждают, что вся эта мышиная возня яйца выеденного не стоит, т.к. "хулиганская выходка" - всего лишь пари на 5 долларов. Поспорили на "слабо", что кому-то будет не страшно сдернуть флаг с местного чудика. Однако все эти разговоры полицией в расчет не берутся и, кажется, дело примет серьезный оборот, при котором возможно даже исключение парня, сдернувшего флаг, из школы. Нужна определенная смелость (или изрядная доля пофигизма), чтобы нынче в США заявлять о своей нетолерантности.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Казахстане пенсионер подрался с трансвеститом, который случайно ошибся дверью
- "Это плохая музыка": таксист высадил клиентку из авто за желание послушать Моргенштерна
- В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу
- В Подмосковье цыганка отомстила мужу за измену, разбив его авто лопатой
- «Сдохни, тварь»: сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой
73
Понравилось73
Новости партнёров
Но если бы был, за такое, эту тряпку, в моей школе затолкали бы педу прямо в жопу.
И максимум что за это было - запись в дневнике.
Не в контейнер флаг надо было запихивать...
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/quote/188012-s-n-u-f-f-viktor-pelevinhttps://www.livelib.ru/quote/188012-s-n-u-f-f-viktor-pelevin
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Питарасы, сэр.
Тут любитель твердых предметов пришел в радужном полотенце и его не выпихнули. А обязаны были - вопиющие нарушение школьных норм. Не говоря уже о том, что свое отношение к сексу он показывает несовершеннолетним, что является посягательством на их неокрепший ум в этой сфере и отстранять надо от учебы педика, заводить на него лист про педофилию, что-б прошел по домам и сказал: я педофил-педераст. Я живу рядом с вами. Ну как положено в Америке.