Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага

Помощник директора средней школы Лаундс Родни Грин при этом заявила: «Мы серьезно относимся к благополучию и безопасности наших студентов. Наши сотрудники упорно трудятся, чтобы обеспечить безопасную среду, в которой все наши студенты чувствуют себя равноценными». Читай - мы осуждаем парня, который не любит ЛГБТ-сообщество и не скрывает этого. Впрочем, некоторые ученики утверждают, что вся эта мышиная возня яйца выеденного не стоит, т.к. "хулиганская выходка" - всего лишь пари на 5 долларов. Поспорили на "слабо", что кому-то будет не страшно сдернуть флаг с местного чудика. Однако все эти разговоры полицией в расчет не берутся и, кажется, дело примет серьезный оборот, при котором возможно даже исключение парня, сдернувшего флаг, из школы. Нужна определенная смелость (или изрядная доля пофигизма), чтобы нынче в США заявлять о своей нетолерантности.