На оголившую грудь у храма блогершу завели уголовное дело

Многочисленные извинения девушке не помогли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на вебкам-модель, позировавшую с голой грудью на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Видео с 22-летней Лолитой Богдановой, известной под псевдонимом Lola Bunny, появилось в соцсетях несколько дней и поначалу всем казалось, что девушку не привлекут, поскольку она извинилась и сообщила, что ролик был снят несколько лет назад и распространен по соцсетям был не ею.
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Любительнице торговать фотографиями и видео с обнаженными частями тела предъявили обвинение по ч.1 ст. 148 УК ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Девушка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до одного года заключения.
Девушке пришлось заблокировать все свои странички в соцсетях, поскольку, как она рассказала, ей начали поступать угрозы и оскорбления
Напомним, за аналогичную выходку несколько дней назад СК возбудил уголовное дело на блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову, которые сымитировали оральный секс на фоне храма в центре Москвы. Таджикский блогер много и слезно извинялся и просил его депортировать, боясь, очевидно, оказаться в тюрьме. Но следователи не исполнили "последнюю просьбу" мигранта. Домой он отправится лишь после наказания.
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КТО оскорбился? ВО ЧТО они верят???
Вот пусть божок, в которого они верят, и наказывает!
А то он ВСЕМОГУЩИЙ, но его можно оскорбить голыми сисьсками...
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В Римской Империи не существовало наказания за богохульство.
Основанием для этого было воззрение, согласно которому Бог, по определению, достаточно силён, чтобы самостоятельно покарать человека, нанёсшего ему оскорбление, и сама мысль о необходимости защищать Бога слабыми силами людей уже есть богохульство.
Deorum injuriae diis curae император Тиберий
Если человек не понимает суть своего низкого деяния своей душой, то остаётся заставить его почувствовать её телом на нарах или рублём.
Война была. Были защитники. Были павшие.
А церковь, это заведение для платного справления религиозной нужды верующих в старинного еврейского иксмена.
Государство у нас пока ещё светское. Поэтому "особенный статус" у таких заведений проплачен их обслуживающим персоналом.
Разницы в том, оголила дама сиську у пивного ларька, или у торговой точки рпц нет.
Хотя пиво существует на самом деле.
Ведь согласно их вере, даже имея совсем чуть веры, человек может сдвинуть гору. Отсюда, давайте проверять наличие чувств попыткой сдвинуть любую гору, начнем с .... Эльбруса!))
А то так что угодно можно заявить. Вот заявлю я что "я(васька) верю, что дядька печкин убил пришельца с нибиру. судите его" Ага, судья берет и сажает печкина на зону а в доках пишут "Посажен т.к васька верит что ...."
Юродивый ("банутый по-русски) Василий сам ходил по Москве голышом с х"ем наперевес.
Ему можно он же особенный.
Видимо ради увеличения просмотров решила хайпануть?!