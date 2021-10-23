На оголившую грудь у храма блогершу завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на вебкам-модель, позировавшую с голой грудью на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Видео с 22-летней Лолитой Богдановой, известной под псевдонимом Lola Bunny, появилось в соцсетях несколько дней и поначалу всем казалось, что девушку не привлекут, поскольку она извинилась и сообщила, что ролик был снят несколько лет назад и распространен по соцсетям был не ею.