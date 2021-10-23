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На оголившую грудь у храма блогершу завели уголовное дело

На оголившую грудь у храма блогершу завели уголовное дело (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2021 15:47
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   грудт   модель   оскорбление чувств верующих   храм   
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Многочисленные извинения девушке не помогли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на вебкам-модель, позировавшую с голой грудью на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Видео с 22-летней Лолитой Богдановой, известной под псевдонимом Lola Bunny, появилось в соцсетях несколько дней и поначалу всем казалось, что девушку не привлекут, поскольку она извинилась и сообщила, что ролик был снят несколько лет назад и распространен по соцсетям был не ею.

Любительнице торговать фотографиями и видео с обнаженными частями тела предъявили обвинение по ч.1 ст. 148 УК ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Девушка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до одного года заключения.

Напомним, за аналогичную выходку несколько дней назад СК возбудил уголовное дело на блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову, которые сымитировали оральный секс на фоне храма в центре Москвы. Таджикский блогер много и слезно извинялся и просил его депортировать, боясь, очевидно, оказаться в тюрьме. Но следователи не исполнили "последнюю просьбу" мигранта. Домой он отправится лишь после наказания.

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Метки: Москва   видео   грудт   модель   оскорбление чувств верующих   храм   
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212k
Барон Мюнхгаузен. 59 минут назад
Мля, да что за маразм такой????
КТО оскорбился? ВО ЧТО они верят???
Вот пусть божок, в которого они верят, и наказывает!
А то он ВСЕМОГУЩИЙ, но его можно оскорбить голыми сисьсками...
===
В Римской Империи не существовало наказания за богохульство.

Основанием для этого было воззрение, согласно которому Бог, по определению, достаточно силён, чтобы самостоятельно покарать человека, нанёсшего ему оскорбление, и сама мысль о необходимости защищать Бога слабыми силами людей уже есть богохульство.

Deorum injuriae diis curae император Тиберий
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2k
Semen 2 минуты назад
Раньше не было смарфонов с нормальной камерой, выходом в Интернет и соц.сетей, все подобные "щедевры" оставались на руках авторов. В нынешнее время все проще, только вот чем больше к этому будет внимания, тем сильней мотивация поиграть с огоньком, у ребят с жидким агрегатным состояние мозгов. А вот тетехи норм, во вконтате посмотрел без замазки.
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Vitalik 4 минуты назад
Добрый день. Подскажите. Может кто видел, кто знает. Ищу фото, где улыбающийся мужчина сидя, оглядываясь смотрит на девушку, нарядно одетую в бикини, стоящую к нему спиной в 2 метрах от него. Улица, город, какой то праздник, фестиваль. Очень запоминающееся фото.
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2k
Frank Borman 15 минут назад
Сиськи - это хорошо. Ну вот я - верующий. Верю в Летающего макаронного монстра, живущего на небесах и радующего нас спагетти и пастой. И мои религиозные чуства она совсем не оскорбила. А нельзя ли, чтобы Лолита совсем оголилась? Ну, чтобы полюбоваться всеми ее прелестями?
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2k
Hunde Beißer2 Полчаса назад
Надеюсь дедушка Бастрыкин взял это дело под личный контроль!
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Если защищать и оправдывать это бездуховное существо, продукт нашего времени, то тогда следует оправдывать и защищать прикуривающих от Вечного огня и жарящих на нём сосиски. Тоже можно сказать: "А докажите, что чувства потомков павших воинов были оскорблены!". Или это - другое?
Если человек не понимает суть своего низкого деяния своей душой, то остаётся заставить его почувствовать её телом на нарах или рублём.
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5k
Ruk Полчаса назад
а здесь Пиотровский вместе с штабистами, хотя военные, думаю, не против
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5k
Ruk 38 минут назад
а здесь коммуняки должны возбудиться... в другом смысле этого слова
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9k
☾ Атеист ☽ 42 минуты назад
А где доказательства, что чувства были оскорблены? И вообще, есть ли они, эти чувства у тех верующих, что были оскорблены?
Ведь согласно их вере, даже имея совсем чуть веры, человек может сдвинуть гору. Отсюда, давайте проверять наличие чувств попыткой сдвинуть любую гору, начнем с .... Эльбруса!))
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5k
Ruk 45 минут назад
а здесь ещё и жопа! расстрелять пожизненно!!! ващет смех-смехом, но селёдке год реального шьют
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60k
Опиум для народа 50 минут назад
Верующие,если ваш Иисус и существовал-он был великим п"здаболом. Сам п"здел что будь у верующего веры с зернышко-то оный верун может сдвинуть гору. А сам с креста не смог слезть. Хоть и было ему там некомфортно,раз ныл про то "нафига вы оставили меня,папа?"
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17k
Vital Idol 50 минут назад
ну, если у неё есть другие фото на этом месте, но с разным фоном - кремль, ГУМ, парк Зарядье...следователям будет сложно доказать оскорбление верующих, в то, что никто не видел...
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14k
Ser 55 минут назад
а за такую "маску" в доме попов - церкви ...тоже возбудятся

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60k
Опиум для народа 57 минут назад
Верующие в курсе вообще-в честь кого так назвали храм?
Юродивый ("банутый по-русски) Василий сам ходил по Москве голышом с х"ем наперевес.

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9
Dobryk 59 минут назад
А чё у неё вместо пупка? Третьи губы чёли
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60k
Опиум для народа Час назад
Еврейскому богу угодны только еврейские сиськи.)))
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ПравдоРуб Час назад
На известном порно сайте много видосов с её участием.
Видимо ради увеличения просмотров решила хайпануть?!
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9
Dobryk ПравдоРуб Час назад
Дохайпалась... как и многие блогеры
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