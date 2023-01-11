Очередная блогерша засветила ягодицы на фоне храма и заработала статью

Примечательно, что карающий меч Фемиды настиг девушку лишь спустя год после публикации фото.
В отношении 24-летней блогерши Полины Моругиной (Полина Фейс) завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Причиной послужила фотография, опубликованная ею ещё в 2021 году, на которой она позирует неглиже на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.
Сообщается, что после публикации снимка в декабре 2021 года тату-модель хотели привлечь к административной ответственности, однако затем решили возбудить уголовное дело. Из-за фото, вызвавшего общественный резонанс, девушка удалила все снимки из своих соцсетей, но это её не спасло.
По статье 148 УК Моргулиной грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до года.
Источник:
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Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит."
а где на таких можно посмотреть? я думал шоу-уродов давно упразднили по морально-этическим причинам