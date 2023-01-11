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Очередная блогерша засветила ягодицы на фоне храма и заработала статью

Очередная блогерша засветила ягодицы на фоне храма и заработала статью

Автор:
11 января 2023 12:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   оскорбление чувств верующих   статья   суд   фото   храм   
946
2

Примечательно, что карающий меч Фемиды настиг девушку лишь спустя год после публикации фото.

В отношении 24-летней блогерши Полины Моругиной (Полина Фейс) завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Причиной послужила фотография, опубликованная ею ещё в 2021 году, на которой она позирует неглиже на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

Сообщается, что после публикации снимка в декабре 2021 года тату-модель хотели привлечь к административной ответственности, однако затем решили возбудить уголовное дело. Из-за фото, вызвавшего общественный резонанс, девушка удалила все снимки из своих соцсетей, но это её не спасло.

По статье 148 УК Моргулиной грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до года.



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Метки: Москва   оскорбление чувств верующих   статья   суд   фото   храм   
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23  комментария
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22k
hebpat 48 минут назад
да её нужно судить за оскорбление всех чувств
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24k
Serg2001 13 секунд назад
А у вас ус отклеился... и нос сломан!...)
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860
NAVI 2 минуты назад
Блин, красивая же девочка, вовремя к психологу не попала((
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200
Голован Щекн 3 минуты назад
Очередная блогерша засветила ягодицы на фоне храма и заработала статьюПосмотреть
Очередная блогерша засветила ягодицы на фоне храма и заработала статью
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24k
Андрей 11 минут назад
И отмыть хорошенько, помимо срока!!!
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133
Хухрмухр 12 минут назад
За то труп легко опознать.
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3k
pinbalist 17 минут назад
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686
Mrak OBOY 17 минут назад
у нее на лбу значок шерифа??
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54
unclejohn 20 минут назад
Человек, делающий тату на лице. не может считаться дееспособным. Давно пора принять такой закон.
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23k
Тигран Саркисян 22 минуты назад
Мля вот от куда вы такой зверинец откапываете а? что неужели есть ферма по выращиванию долбоклюев есть , а хотя о чём это я)
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69
ruslan d 22 минуты назад
Ого вы вспомнили ...
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23k
Добрый Алабай 23 минуты назад
Психических отклонений не обнаружено. Просто дура.
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29k
Владимир Полчаса назад
Чем она таким болеет?
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3k
Старичок Полчаса назад
её бы врачу показать
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1k
Александр 36 минут назад
страшненькая конечно но моих чувств не оскорбляет
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1k
КолдурасЪ 40 минут назад
Ей вообще ни на фоне чего светиться нельзя!
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7k
Copycat 47 минут назад
йоп твою мать....
а где на таких можно посмотреть? я думал шоу-уродов давно упразднили по морально-этическим причинам
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72k
Доктор Джонс 47 минут назад
Ну и ипальник...
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