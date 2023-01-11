Очередная блогерша засветила ягодицы на фоне храма и заработала статью

В отношении 24-летней блогерши Полины Моругиной (Полина Фейс) завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Причиной послужила фотография, опубликованная ею ещё в 2021 году, на которой она позирует неглиже на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.



Сообщается, что после публикации снимка в декабре 2021 года тату-модель хотели привлечь к административной ответственности, однако затем решили возбудить уголовное дело. Из-за фото, вызвавшего общественный резонанс, девушка удалила все снимки из своих соцсетей, но это её не спасло.