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Таджика, потушившего свечи в храме и напавшего на прихожанку, посчитали невменяемым

Таджика, потушившего свечи в храме и напавшего на прихожанку, посчитали невменяемым

Автор:
25 июня 2024 11:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Москва   задул свечи   невменяемость   следствие   таджик   храм   
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Мигрант сможет избежать тюремного заключения.

В деле таджика, который 18 июня заявился в московский храм с молельным ковриком, демонстративно задул в храме свечи, после чего напал на прихожанку, поставлена точка.



Следком сообщил, что врачебная экспертиза посчитала 20-летнего мигранта психически невменяемым. В момент нахождения в храме, "он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства", - сообщает Телеграм-канал "Столичный СК".



Нарушителю порядка грозит принудительное лечение в клинике, после чего его отпустят на свободу. Жителям столичного региона придётся понадеяться на профессионализм медиков, хотя все знают, что рецидивы - штука регулярная. Когда и в каком виде больного перемкнёт снова, никто не знает.


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Метки: Ynews   Видео   Москва   задул свечи   невменяемость   следствие   таджик   храм   
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28  комментариев
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2k
Corkscrew Час назад
И как же душевнобольной в страну то заехал? Его что, не проверяли что ли? Может стоит более тщательно относиться к тому кого в страну пускают или всем деньги глаза застят, а потом чинуши начинают сопли жевать и лепить галимые отмазки когда что-то происходит. Например когда такой вот шизоид, а то и не один, не свечки в церкви задует, а подгонит куда-нибудь, где много народу, грузовик со взрывчаткой.
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54k
smakido 8 минут назад
Зачем он нужен нам , тем более такой ? Своих таких хватает, а этот будет продолжать по православным храмам шастать! Ведь в мечеть не пошел хулиганить!
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3k
Андрей 9 минут назад
надо не только это животное в чуркистан отправлять . но и тех кто бумажки подписывал что он нужный специалист!
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35k
Slonyash 21 минуту назад
По роже видно - он обдолбленный какой то!
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369
Ли Харви Освальд 21 минуту назад
А можно отпустить это животное на свободу в ареале его обитания?
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331
Alexander Полчаса назад
Пропишите ему горный воздух! 90% территории Таджикистана - горы!
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3k
Кирилл Полчаса назад
а как на счет выпустить его туда откуда он родом с запретом на въезд обратно?
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65k
Олег Полчаса назад
ладно в стране рабочих рук не хватает, но дурачков завозить команды не было
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477
Dupych Полчаса назад
Насрать на авто судьи. Даже я честно не могу осознать фактический характер сделанного. То ли хулиганство, то ли Хз. Ну это точно не оскорбление чувст судьи и тем более опасность. Какая тут опасность? Судья какашку есть будет.
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33k
AzuveR 36 минут назад
Раз этого чуркабеса признали придурком ,следовательно и в семье есть невминосы, их тоже нужно лечить ,но не в России, всю ораву отправить к буям в родной кишлак на принудительное лечение по жизненно.
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1k
no. 45 минут назад
ну что ж, вся надежда на санитаров.
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8k
rutt 49 минут назад
Прощупывают почву гады, смотрят на реакцию власти и народа. Что было бы, если бы в мечеть защёл христианин и там накуролесил? Через сколько минут ему голову отрезалибы?
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15k
кот базилий 50 минут назад
В следующий раз с ножом придет "галава рэзать"
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7k
Babangdida 50 минут назад
А почему на свободу, а не на родину!?
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8k
rutt 53 минуты назад
Смотрите как страна оздоровилась, психов и то завозить приходится
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394k
Алексей 58 минут назад
раз сочли невменяемым. значит найти того кто выдал разрешение на въезд в Россию и посадить урода за этого невминоза
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4k
Ультратрахуил Час назад
По сути животным признали, так сдайте его в зоопарк контактный, с приматами в вольер посадите, или пусть тележку вместо ослика катает!
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19k
Kucher Час назад
ОПГ-диаспора занесла кому надо сколько надо, вот и разрулили вопрос.
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2k
дмитрий викторович Час назад
Вот зачем это животное в России? Приехал на лечение?
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20k
banzai7 Час назад
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18k
Kostick Час назад
что за хрень? десантировать на душманбе, без парашюта причем.
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Schreibikus
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