Таджика, потушившего свечи в храме и напавшего на прихожанку, посчитали невменяемым

Мигрант сможет избежать тюремного заключения.
В деле таджика, который 18 июня заявился в московский храм с молельным ковриком, демонстративно задул в храме свечи, после чего напал на прихожанку, поставлена точка.
Следком сообщил, что врачебная экспертиза посчитала 20-летнего мигранта психически невменяемым. В момент нахождения в храме, "он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства", - сообщает Телеграм-канал "Столичный СК".
Нарушителю порядка грозит принудительное лечение в клинике, после чего его отпустят на свободу. Жителям столичного региона придётся понадеяться на профессионализм медиков, хотя все знают, что рецидивы - штука регулярная. Когда и в каком виде больного перемкнёт снова, никто не знает.
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