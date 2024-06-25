Таджика, потушившего свечи в храме и напавшего на прихожанку, посчитали невменяемым







Нарушителю порядка грозит принудительное лечение в клинике, после чего его отпустят на свободу. Жителям столичного региона придётся понадеяться на профессионализм медиков, хотя все знают, что рецидивы - штука регулярная. Когда и в каком виде больного перемкнёт снова, никто не знает.