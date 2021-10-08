Появилось видео захода морпехов США в "порт приписки" с украденным у москвича рюкзаком

Детский психолог стал жертвой кражи, в котором заподозрили морских пехотинцев приписанных к посольству Соединённых Штатов Америки в Москве.
Telegram-канал "SHOT" разместил в сети видео с камеры наблюдения возвращения в здание посольства кривых, как турецкий ятаган, морских пехотинцев США. На одном из военных можно разглядеть неправедно обретённую добычу.
Там же поведали, что выматывающие тренировки, навыки рукопашного боя, умение выживать в тяжёлых условиях, владение многими видами оружия — ничего этого не потребовалось троим американским военнослужащим, чтобы умыкнуть рюкзачок в кабачке "Рок-н-ролл" на Сретенке.
Потерпевший — детский психолог из столицы Дмитрий. Он зашёл в бар на огонёк ночью, а собираясь домой хватился уже отчалившего в плавание с "морскими волками" рюкзака. В полиции потерпевший, оценил нанесённый ущерб в 15 тысяч рублей.
Подозреваемые в краже — сотрудники Посольства США. Они состоят на службе в Корпусе морской пехоты, а в дипведомстве занимают административно-технические должности (посольства США по традиции охраняет КМП). Бойцам от 21 до 26 лет.
На сегодняшний день в отношении морпехов возбуждено уголовное дело по статье "Theft" (кража). Однако, наш МИД собирается направить письмо в Посольство США с требованием снять дипломатический иммунитет с подозреваемых. Теперь им может высветить до пяти лет неба в клеточку и друзей в полосочку.
Напомним, что недавно писалось о том, что военные КМП США попали под подозрение в краже.
Источник:
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Впрочем, если у вас задание писать, что гражданин США не может украсть, т. к. он гражданин США, то понятно.
Впрочем, вспомните случай с персоной рангом повыше: https://lenta.ru/news/2021/07/12/video_proof/https://lenta.ru/news/2021/07/12/video_proof/
Я почему то уверен что парень заберёт заявление.
иногда плачут, размазывая слюни по своей мужественной морде.
одним словом, жалкое зрелище.
удивляюсь, что им психолаг не навалял :) детский наверное потому что
Чего ждали три недели?
А тут, пьяный в хлам человек прихватил какой-то засраный рюкзак. Всё, международный скандал ёпт... :))))))
Может у американца тоже был рюкзак.?!