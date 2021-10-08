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Появилось видео захода морпехов США в "порт приписки" с украденным у москвича рюкзаком

Появилось видео захода морпехов США в "порт приписки" с украденным у москвича рюкзаком (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 23:48
Сообщество : Криминал
Метки: КМП   Москва   Россия   видео   кража   морпехи   посольство   сша   
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Детский психолог стал жертвой кражи, в котором заподозрили морских пехотинцев приписанных к посольству Соединённых Штатов Америки в Москве.

Telegram-канал "SHOT" разместил в сети видео с камеры наблюдения возвращения в здание посольства кривых, как турецкий ятаган, морских пехотинцев США. На одном из военных можно разглядеть неправедно обретённую добычу.


Там же поведали, что выматывающие тренировки, навыки рукопашного боя, умение выживать в тяжёлых условиях, владение многими видами оружия — ничего этого не потребовалось троим американским военнослужащим, чтобы умыкнуть рюкзачок в кабачке "Рок-н-ролл" на Сретенке.


Потерпевший — детский психолог из столицы Дмитрий. Он зашёл в бар на огонёк ночью, а собираясь домой хватился уже отчалившего в плавание с "морскими волками" рюкзака. В полиции потерпевший, оценил нанесённый ущерб в 15 тысяч рублей.


Подозреваемые в краже — сотрудники Посольства США. Они состоят на службе в Корпусе морской пехоты, а в дипведомстве занимают административно-технические должности (посольства США по традиции охраняет КМП). Бойцам от 21 до 26 лет.

На сегодняшний день в отношении морпехов возбуждено уголовное дело по статье "Theft" (кража). Однако, наш МИД собирается направить письмо в Посольство США с требованием снять дипломатический иммунитет с подозреваемых. Теперь им может высветить до пяти лет неба в клеточку и друзей в полосочку.

Напомним, что недавно писалось о том, что военные КМП США попали под подозрение в краже.

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Метки: КМП   Москва   Россия   видео   кража   морпехи   посольство   сша   
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13  комментариев
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1k
Александр Задорожный Час назад
Учитывая состояние, я не удивлюсь если на утро этот ятаганщик даже не вспомнит, где он взял этот рюкзак. Вернее удивлюсь, если вспомнит.
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−82
Dormidont_velicolepnei 55 минут назад
Морские пехотинцы США украли 15000 рублей? Что-то х.у.е.р.г.а. какая-то, они в день зарабатывают больше
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9k
ScorpionDS Час назад
В таком состоянии, вряд ли они понимали что делают, может у них такой же рюкзак был, по моему мнению на серьезную уголовщину не тянет ...
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80k
dpazuzu Час назад
да, пиндосы бухают похлеще наших. сколько я с ними сталкивался в барах - чаще всего они в говно и ведут себя неподобающе.
иногда плачут, размазывая слюни по своей мужественной морде.

одним словом, жалкое зрелище.
удивляюсь, что им психолаг не навалял :) детский наверное потому что
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2k
Sergiy Rambus Час назад
Ни чё им не будет, америкосы на остальных плюют. Разве что зашлют в какую нибудь Угорщину, сарай охранять.
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39k
dima423 Час назад
позорище какое то) совсем пиндосы опустились
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 2 часа назад
Это случилось 18-сентября!
Чего ждали три недели?
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206
⛔ Александр ⛔ 🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Час назад
Миллиардами воруют им пох.
А тут, пьяный в хлам человек прихватил какой-то засраный рюкзак. Всё, международный скандал ёпт... :))))))

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21k
pssst 2 часа назад
Нормально у них охрана работает. Чувак махнул ксивой и завел в посольство двух непонятных мужиков с левым рюкзаком за плечами.
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−159
Кукулькан 2 часа назад
" кривых как турецкий ятаган"
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