Telegram-канал "SHOT" разместил в сети видео с камеры наблюдения возвращения в здание посольства кривых, как турецкий ятаган, морских пехотинцев США. На одном из военных можно разглядеть неправедно обретённую добычу.





Там же поведали, что выматывающие тренировки, навыки рукопашного боя, умение выживать в тяжёлых условиях, владение многими видами оружия — ничего этого не потребовалось троим американским военнослужащим, чтобы умыкнуть рюкзачок в кабачке "Рок-н-ролл" на Сретенке.



