Модель показала грудь на фоне храма Василия Блаженного и не оскорбила чувства верующих

Модель, известная под псевдонимом Lola Bunny, снялась у храма Василия Блаженного, обнажив грудь. Ролик завирусился в соцсетях и на модель хлынула война хейта. Недовольные засыпали Лолу угрозами расправой. Модель закрыла страницу в Instagram и удалила все записи, извинившись перед этим.
Девушка пояснила, что ролик был снят несколько лет назад и не должен был оказаться в соцсетях. "Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих, я очень сожалею об этом", — писала модель в сториз.
Однако, жалобы не прекратились. Модель удалила все записи со своей страницы, оставив при этом подписчиков. Это говорит о том, что когда скандал утихнет, девушка снова вернётся в Instagram, на который подписалось уже 70 тысяч человек.
К тому же роликом заинтересовалась полиция. Сейчас проводится проверка, сообщает ТАСС.
"ГУ МВД России по Москве изучает видео, размещённое в сети Интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показала обнажённые части тела. В связи с публикацией видеоролика сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе.
Адвокат Мария Ярмуш, что в ролике нет оскорбления чувств верующих. Этот ролик тянет на административную статью о мелком хулиганстве.
"Вот если бы в храм вошла и разделась, тогда она бы оскорбляла кого-то. А так она делает это на улице. <…> Даже если это дело дойдет до экспертизы, то более менее внимательные эксперты не согласятся с тем, что она могла кого-то оскорбить", - заявила адвокат.
Если же против девушки возбудят уголовное дело, то ей помогут ее извинения. По словам Ярмуш, в уголовном кодексе прописаны не просто определенные действия, они в том числе связаны с нравственным поведением человека, передаёт "360".
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И запретить пользоваться всякими тик токами и соцсетями.
Просто двойные стандарты. Может стоит нормально трактовать законы?