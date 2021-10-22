Модель показала грудь на фоне храма Василия Блаженного и не оскорбила чувства верующих

Адвокат Мария Ярмуш, что в ролике нет оскорбления чувств верующих. Этот ролик тянет на административную статью о мелком хулиганстве.

"Вот если бы в храм вошла и разделась, тогда она бы оскорбляла кого-то. А так она делает это на улице. <…> Даже если это дело дойдет до экспертизы, то более менее внимательные эксперты не согласятся с тем, что она могла кого-то оскорбить", - заявила адвокат.

Если же против девушки возбудят уголовное дело, то ей помогут ее извинения. По словам Ярмуш, в уголовном кодексе прописаны не просто определенные действия, они в том числе связаны с нравственным поведением человека, передаёт "360".