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Модель показала грудь на фоне храма Василия Блаженного и не оскорбила чувства верующих

Модель показала грудь на фоне храма Василия Блаженного и не оскорбила чувства верующих (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 09:30
Сообщество : Голая правда
Метки: Храм Василия Блаженного   голая правда   грудь   интересное   модель   обнажила грудь   фото   
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Модель, известная под псевдонимом Lola Bunny, снялась у храма Василия Блаженного, обнажив грудь. Ролик завирусился в соцсетях и на модель хлынула война хейта. Недовольные засыпали Лолу угрозами расправой. Модель закрыла страницу в Instagram и удалила все записи, извинившись перед этим.

Девушка пояснила, что ролик был снят несколько лет назад и не должен был оказаться в соцсетях. "Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих, я очень сожалею об этом", — писала модель в сториз.

Однако, жалобы не прекратились. Модель удалила все записи со своей страницы, оставив при этом подписчиков. Это говорит о том, что когда скандал утихнет, девушка снова вернётся в Instagram, на который подписалось уже 70 тысяч человек.

К тому же роликом заинтересовалась полиция. Сейчас проводится проверка, сообщает ТАСС.

"ГУ МВД России по Москве изучает видео, размещённое в сети Интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показала обнажённые части тела. В связи с публикацией видеоролика сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе.

Адвокат Мария Ярмуш, что в ролике нет оскорбления чувств верующих. Этот ролик тянет на административную статью о мелком хулиганстве.

"Вот если бы в храм вошла и разделась, тогда она бы оскорбляла кого-то. А так она делает это на улице. <…> Даже если это дело дойдет до экспертизы, то более менее внимательные эксперты не согласятся с тем, что она могла кого-то оскорбить", - заявила адвокат.

Если же против девушки возбудят уголовное дело, то ей помогут ее извинения. По словам Ярмуш, в уголовном кодексе прописаны не просто определенные действия, они в том числе связаны с нравственным поведением человека, передаёт "360".

Источник:

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Метки: Храм Василия Блаженного   голая правда   грудь   интересное   модель   обнажила грудь   фото   
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66  комментариев
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40k
dima423 4 часа назад
как же меня бесят... нет вовсе не шлюшки, оголяющиеся на фоне храмов... а те кто ретуширует сиськи! убить готов))
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603
да пох 3 минуты назад
А то что же у вас за Бог если его сиськами можно оскорбить.
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3k
Ув. Алексей Николаевич 6 минут назад
А есть без цензуры? Друг спрашивает
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1k
Инквизитор РФ 11 минут назад
Почему стали проституток моделями называть?
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6k
mr.Poher 11 минут назад
А она модель чего?
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2k
makc 15 минут назад
Модель человека.
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3k
solovei7 18 минут назад
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712
Ольга Час назад
А зачем вообще с голыми сиськами по Красной площади гулять?
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466
Мы Ул Ольга 11 минут назад
Я не против ))
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1k
Николай Час назад
Модель и б-ядь теперь синонимы.
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9k
3.6o6pa Час назад
Тема не раскрыта
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1k
narim Час назад
Я так понял тема стала вирусной--натворить делов,а потом извиниться!
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5k
SuperTroll Час назад
Ну так сиськи же это святое)) Все норм
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5k
Ruk 2 часа назад
да чё у этих верунов в башке, что на сиськи оскорбляются? когда же сраное государство озаботится защитой нормальных людей от этих бесноватых больных религией?
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
глиста в очках
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1
nickolay 2 часа назад
В Москве много месть где можно сиськи достать, зачем делать это на фоне храма? Она для хайпа это сделала, вот и получила свое.
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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140
Киса Кацман Касьян Пуздой Час назад
Где ты их там увидел?
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466
Мы Ул Киса Кацман 10 минут назад
Фантазия богатая ))
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9
an 2 часа назад
Так и хочется выругается , "извиняется" - посадить ее на лет так на 5 и у других не будет повода.
И запретить пользоваться всякими тик токами и соцсетями.
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4k
Brataxe 3 часа назад
Как по мне, то вопрос не в том, что это может или оскорбляет верующих, а в том, что потрясти жопой (притом в одежде) на фоне мечети - это оскорбляет мусульман и полиция возбуждается, а потрясти сиськами (без одежды) на фоне храма - это не оскорбляет православных и полиция в импотенции.
Просто двойные стандарты. Может стоит нормально трактовать законы?
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29k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Сиськи не могут никого оскорбить!!
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