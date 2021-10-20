На Манхэттене построят самое высокое здание в Западном полушарии

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Впервые в истории огромный небоскреб будет сооружать команда чернокожих специалистов.
Самому высотному зданию на Западе — быть! И расположится оно на Манхэттене. Помимо рекорда высоты у небоскреба будет и еще одна «изюминка». Это первое в истории здание подобного формата, которое от начала и до конца будет возводиться афроамериканцами.
Как сообщает РБК со ссылкой на Designboom, автор проекта Дэвид Фрэнк Аджайе, а также все его соратники и исполнители идеи: архитекторы, инвесторы, девелоперы, подрядчики, рабочие-строители представляют чернокожее население страны. Всего же на строительстве будет задействовано 30 тысяч человек. Пока проект согласовывается с местными властями.
Как сообщает РБК со ссылкой на Designboom, автор проекта Дэвид Фрэнк Аджайе, а также все его соратники и исполнители идеи: архитекторы, инвесторы, девелоперы, подрядчики, рабочие-строители представляют чернокожее население страны. Всего же на строительстве будет задействовано 30 тысяч человек. Пока проект согласовывается с местными властями.
Тут хватит места отелям, офисам, а также расположится штаб-квартира Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Будет и просторная смотровая площадка. Высота башни — 506 м. Фасад здания будет сооружен как серия ступенчатых консолей. Лучшими небоскребами мира в 2021 году были признаны российский «Лахта-Центр», Vancouver House в Канаде и ToHA Tower в Израиле
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А педики будут?
Думаю - там люди тоже адекватные, в массе своей. Жесть
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Зато теперь знаем, в каком районе нужно будет ходить с осторожностью. Или лучше вообще туда не ходить. И машину не парковать. Чтоб обломками не завалило.
Не то, чтоб я туда собираюсь, но все равно лучше знать...