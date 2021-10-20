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На Манхэттене построят самое высокое здание в Западном полушарии

На Манхэттене построят самое высокое здание в Западном полушарии (2 фото)

Автор:
20 октября 2021 20:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Лахта-центр   Манхэттен   афроамериканцы. высотка   небоскреб   проект   рекорд   сша   
637
2
Впервые в истории огромный небоскреб будет сооружать команда чернокожих специалистов.

Источник:

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Метки: Лахта-центр   Манхэттен   афроамериканцы. высотка   небоскреб   проект   рекорд   сша   
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26  комментариев
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20k
Ego sum qui sum 48 минут назад
а это разве не расизм в его самой яркой форме?
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14
Anton Poldnev 3 минуты назад
Впервые в истории огромный небоскреб будет сооружать команда чернокожих специалистов.(с)
А педики будут?
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3k
Джордж. Вашингтон. 6 минут назад
Оно и видно. Проект переверни, архитектор
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1k
Андрей Ы. 7 минут назад
Сколько это здание простоит?
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12k
Великий Кормчий 8 минут назад
Я даже боюсь представить что будет, если у нас от проекта до завершения строительсва одни чебуреки работать будут.
Думаю - там люди тоже адекватные, в массе своей. Жесть
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4k
magic32 12 минут назад
"Это первое в истории здание подобного формата, которое от начала и до конца будет возводиться афроамериканцами." - если сао не упадёт, то талибы свалят
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1k
Кер Реев 21 минуту назад
И заселят там тоже чёрных? главное что бы всем там места хватило...
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2k
Lefterov 23 минуты назад
строить будут негры а прораб будет белый?
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47k
noName 23 минуты назад
Ну судя по фотке, они на этапе проэктирования уже чертёж вверх ногами держат...
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1k
Mowgley Полчаса назад
Йобнецца как пить дать
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14k
SpoiltNail Полчаса назад
Дык когда-то только чёрные и строили. А белые стояли с плетью и подгоняли. Сегодня вместо плети будут сроки по договору и штрафы за срыв. Всё возвращается
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16k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Вот если бы сказали "этот самый высокий небоскреб строили только белые", тогда бы визг стоял до верхнего этажа. Думаю, с такими заскоками манагеров нужно бороться долларом - пусть белые не покупают там помещения, а у негров денег не хватит
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15k
Corvus Corax Полчаса назад
Рухнет, или в процессе, или потом...
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459
Вадим Курбатов 36 минут назад
Теперь стоит ждать ответочки от педерастов, видимо! У них с этой толерантностью совсем колпаки потекли!
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57
@photoaQyn 36 минут назад
на самом деле Архитекторов черных полно но инженеров тоже с учётом того что во многие университеты белым просто не поступить сегодня но вот насчёт Строителей вангую что это будут spanische
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1k
Ясный Пень 36 минут назад
Господь , тут ни чего не исправить . Жги нах эту Америку.
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11k
Bill 39 минут назад
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10k
Кыся 42 минуты назад
Все нормально, он будет крепче всех остальных. Они план вверх ногами прочитают.
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15k
Агент Безопасной Национальности 44 минуты назад
"...огромный небоскреб будет сооружать команда чернокожих специалистов"
======================
Зато теперь знаем, в каком районе нужно будет ходить с осторожностью. Или лучше вообще туда не ходить. И машину не парковать. Чтоб обломками не завалило.
Не то, чтоб я туда собираюсь, но все равно лучше знать...
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58
василий монахов 47 минут назад
Интересно, домик развалится в процессе стройки или сразу после? Других вариантов как-то не вижу.
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55k
parallax 49 минут назад
Вот и приплыли, чёрный рассизм.
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