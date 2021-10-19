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Жительница Индии родила своего первенца в 70 лет

Жительница Индии родила своего первенца в 70 лет (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 17:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   вот это да!   искусственное оплодотворение   рекорд   эко   экстракорпоральное оплодотворение   
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70-летняя жительница Индии Дживунбен Рабари впервые стала мамой. Ребенок появился на свет в результате ЭКО. Врачи были настроены скептически, но теперь называют произошедшее одним из самых редких случаев, которые они когда-либо видели.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   вот это да!   искусственное оплодотворение   рекорд   эко   экстракорпоральное оплодотворение   
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8k
antonium 2 часа назад
Ну пожила для себя немного, что тут такого?
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12k
net 15 минут назад
Главное чтобы было на кого его оставить если что. Наверное само рождение ради личного удовлетворения не совсем правильно. Это тяжело назвать продолжением рода тк они скорее всего не успеют заложить ребенку свои ценности и мысли, поэтому продолжение чисто физиологическое. Ну долгих лет им. А вдруг.
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20k
Ego sum qui sum Полчаса назад
уставшие слоны отказались танцевать по этому поводу
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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689
Ольга 2 часа назад
Детей, похоже, будут воспитывать родственники. Когда ребенку будет 20, ей будет 95? А доживет? Только ради того, чтобы доказать всем, что не бесплодна. Сколько там заболеваний будет у ребенка?
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