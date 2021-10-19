Жительница Индии родила своего первенца в 70 лет

Шансы женщины в возрасте 70 лет забеременеть естественным путем практически равны нулю, так как большинство женщин переживают менопаузу между 40 и 50 годами. Однако с помощью ЭКО при использовании донорской яйцеклетки такой шанс есть. В Индии было несколько случаев, когда женщины в возрасте от 60 лет рожали детей с помощью ЭКО. Первое место в этом списке принадлежит Эрраматти Мангаямме, которая в сентябре 2019 года в возрасте 74 лет родила девочек-близнецов. Это было настоящее медицинское чудо. Женщине было 74 года, а ее мужу - 82 года. Она сказала, что на ЭКО ее вдохновил опыт знакомой, которая родила с его помощью в 55 лет. Она забеременела после первого же цикла ЭКО. На протяжении всей беременности лежала в больнице, где за ее здоровьем наблюдала команда из десяти врачей. Роды прошли успешно.

2021-10-19T17:02:42+03:00