Жительница Индии родила своего первенца в 70 лет

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70-летняя жительница Индии Дживунбен Рабари впервые стала мамой. Ребенок появился на свет в результате ЭКО. Врачи были настроены скептически, но теперь называют произошедшее одним из самых редких случаев, которые они когда-либо видели.
Дживунбен сообщила журналистам, что у нее нет документов, подтверждающих возраст, но ей 70 лет, а ее мужу Мальдхари - 75 лет.
Они из деревни под названием Мора в Гуджарате, женаты 45 лет и безуспешно пытались завести ребенка на протяжении десятилетий.
И вот наконец у них родился сын. Ребенка удалось зачать с помощью ЭКО, которое может быть эффективным после менопаузы.
Д-р Нареш Бханушали описал беременность и успешные роды Дживунбена как один из самых редких случаев, которые он когда-либо видел в своей практике. "Когда они впервые пришли к нам, мы сказали им, что у них не может быть ребенка в таком старом возрасте, но они настояли на своем", - сказал он.
Дживунбен Рабари стала одной из самых старых матерей, родивших своего первенца. Были и другие случаи, но их можно буквально по пальцам пересчитать.
Шансы женщины в возрасте 70 лет забеременеть естественным путем практически равны нулю, так как большинство женщин переживают менопаузу между 40 и 50 годами. Однако с помощью ЭКО при использовании донорской яйцеклетки такой шанс есть.
В Индии было несколько случаев, когда женщины в возрасте от 60 лет рожали детей с помощью ЭКО.
Первое место в этом списке принадлежит Эрраматти Мангаямме, которая в сентябре 2019 года в возрасте 74 лет родила девочек-близнецов. Это было настоящее медицинское чудо. Женщине было 74 года, а ее мужу - 82 года. Она сказала, что на ЭКО ее вдохновил опыт знакомой, которая родила с его помощью в 55 лет. Она забеременела после первого же цикла ЭКО. На протяжении всей беременности лежала в больнице, где за ее здоровьем наблюдала команда из десяти врачей. Роды прошли успешно.
В Индии было несколько случаев, когда женщины в возрасте от 60 лет рожали детей с помощью ЭКО.
Первое место в этом списке принадлежит Эрраматти Мангаямме, которая в сентябре 2019 года в возрасте 74 лет родила девочек-близнецов. Это было настоящее медицинское чудо. Женщине было 74 года, а ее мужу - 82 года. Она сказала, что на ЭКО ее вдохновил опыт знакомой, которая родила с его помощью в 55 лет. Она забеременела после первого же цикла ЭКО. На протяжении всей беременности лежала в больнице, где за ее здоровьем наблюдала команда из десяти врачей. Роды прошли успешно.
Брак Эрраматти был долгим и бездетным. После рождения дочерей она и ее муж назвали себя самой счастливой парой на Земле. "Я не могу выразить свои чувства словами. Эти младенцы - часть меня. Мое шестидесятилетнее ожидание наконец подошло к концу. Теперь меня никто больше не называет бесплодной", - сказала Эрраматти Мангаямма после родов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Индия вот это да! искусственное оплодотворение рекорд эко экстракорпоральное оплодотворение
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