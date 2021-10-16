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Испытаны образцы киберсобак с винтовками: в будущем "Чёрного зеркала" такие убьют человечество

Испытаны образцы киберсобак с винтовками: в будущем "Чёрного зеркала" такие убьют человечество (3 фото + 2 видео)

Автор:
16 октября 2021 10:24
Сообщество : Военное
Метки: Ghost Robotics   Чёрное зеркало   видео   винтовка   кибер   робот   собака   сша   
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В США компании Ghost Robotics и Sword International показали нового робота-собаку Vision 60 со штурмовой винтовкой.

Пост с фото размещён в соцсети Facebook.


Такие роботы есть на вооружении военных из США: с 2020 года они патрулируют территории, которые опасно обследовать людям. Представленная на выставке, новая версия Vision 60 укомплектована винтовкой с 30-кратным оптическим прицелом и встроенным тепловизором, который позволяет видеть все теплокровные объекты в темноте. При этом саму винтовку таким образом обнаружить нельзя благодаря керамическому покрытию. Дальность выстрела составляет 1200 метров.


Новый Vision 60  способен сам находить и идентифицировать потенциальные цели без помощи человека, может ли робот самостоятельно принимать решение о стрельбе на поражение не указывается, сообщается на страницах anews.com.

Вооружённая собака-робот с винтовкой на спине, была представлена на выставке армии США, воплотив в жизнь ужасную технологию из Black Mirror.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях журналистом Хейли Бритцки, видно, как три робота с зелёными диодами вместо глаз патрулируют территорию, говорится в описании к ролику на канале The Independent.

Издание имело в виду 5 серию 4 сезона известного футуристического сериала «Черное зеркало» («Black Mirror») от Netflix - «Металлист» ( «Metalhead»). Отрывок из него вы можете посмотреть ниже:

Сериал «Black Mirror» состоит из разрозненных сюжетов. В этой части показано, как человечество практически уничтожено. Группы выживших вынуждены периодически перебираться из одного укрытия в другое. А главной проблемой являются автономные механические псы, ведущих охоту на людей. Задача особей, снабжённых искусственным интеллектом – уничтожить человечество, поэтому столкновение с таким ноу-хау ничего хорошего не несёт.


Напомним, что недавно уже сообщалось о киберсистеме Vision 60.

Источник:

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Метки: Ghost Robotics   Чёрное зеркало   видео   винтовка   кибер   робот   собака   сша   
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Антон Штопаный Час назад
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2k
A 5 минут назад
Фантастика, которая начинает превращаться в документалистику
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3k
Outcast 10 минут назад
Дед бидон сошёл с ума и угрожает миру оружием. Всему цивилизованному миру нужно ответить на эту угрозу американского авторитарного фашизма и ввести против бидона и его окружения санкции.
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12k
Кархародон 47 минут назад
Винтовка с оптикой - т.е. стреляет оператор, машина не сама принимает решение?
Хотя, изменить программу, как я понимаю, трудов не составит.
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17k
MarkovAlexandr Час назад
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41
SHAGREEN Час назад
Я то думал, что демонстрация закончилась как у Верховена в фильме "Робокоп".
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205
АлоКин Час назад
Это ваше черное зеркало снял параноик какой-то, боящийся прогреса и развития технологий)
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