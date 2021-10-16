Испытаны образцы киберсобак с винтовками: в будущем "Чёрного зеркала" такие убьют человечество

Вооружённая собака-робот с винтовкой на спине, была представлена на выставке армии США, воплотив в жизнь ужасную технологию из Black Mirror.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях журналистом Хейли Бритцки, видно, как три робота с зелёными диодами вместо глаз патрулируют территорию, говорится в описании к ролику на канале The Independent.

Издание имело в виду 5 серию 4 сезона известного футуристического сериала «Черное зеркало» («Black Mirror») от Netflix - «Металлист» ( «Metalhead»). Отрывок из него вы можете посмотреть ниже: