Испытаны образцы киберсобак с винтовками: в будущем "Чёрного зеркала" такие убьют человечество

В США компании Ghost Robotics и Sword International показали нового робота-собаку Vision 60 со штурмовой винтовкой.
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Такие роботы есть на вооружении военных из США: с 2020 года они патрулируют территории, которые опасно обследовать людям. Представленная на выставке, новая версия Vision 60 укомплектована винтовкой с 30-кратным оптическим прицелом и встроенным тепловизором, который позволяет видеть все теплокровные объекты в темноте. При этом саму винтовку таким образом обнаружить нельзя благодаря керамическому покрытию. Дальность выстрела составляет 1200 метров.
Новый Vision 60 способен сам находить и идентифицировать потенциальные цели без помощи человека, может ли робот самостоятельно принимать решение о стрельбе на поражение не указывается, сообщается на страницах anews.com.
The Independent: Робот-собака с ружьём переносит нас в ужасающую реальность "Чёрного зеркала"
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Вооружённая собака-робот с винтовкой на спине, была представлена на выставке армии США, воплотив в жизнь ужасную технологию из Black Mirror.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях журналистом Хейли Бритцки, видно, как три робота с зелёными диодами вместо глаз патрулируют территорию, говорится в описании к ролику на канале The Independent.
Издание имело в виду 5 серию 4 сезона известного футуристического сериала «Черное зеркало» («Black Mirror») от Netflix - «Металлист» ( «Metalhead»). Отрывок из него вы можете посмотреть ниже:
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Сериал «Black Mirror» состоит из разрозненных сюжетов. В этой части показано, как человечество практически уничтожено. Группы выживших вынуждены периодически перебираться из одного укрытия в другое. А главной проблемой являются автономные механические псы, ведущих охоту на людей. Задача особей, снабжённых искусственным интеллектом – уничтожить человечество, поэтому столкновение с таким ноу-хау ничего хорошего не несёт.
Напомним, что недавно уже сообщалось о киберсистеме Vision 60.
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Хотя, изменить программу, как я понимаю, трудов не составит.
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