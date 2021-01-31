Какое жилье можно снять на Манхэттене за $1600 в месяц: риэлтор ужаснул соцсети видео квартиры

Нью-Йорк, как и Москва - очень дорогие города, в которых съем жилья может превратиться в целый квест. Поиск доступной по средствам квартиры (или даже комнаты) порой растягивается на неопределенное время. Посмотрите, в какую студию можно заселиться сейчас на Манхэттене - в Техасе на эти деньги снимают целое поместье!
Всегда интересно, как выглядит жилье для съема в разных странах мира. Нью-йоркский риэлтор показал студию, которую можно снять на Манхэттене в районе Вест-Вилладж. Крошечная квартирка обойдется арендаторам в $1600 в месяц.
Вид на студию от двери
Судя по ролику, эта квартира не имеет даже полноценной кухни и представляет собой небольшую комнатку, в которой есть холодильник и микроволновка, но нет плиты.
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Но самое интересное, что в этой квартирке нет ни туалета, ни душа - чтобы воспользоваться удобствами, нужно выйти на этаж. Эти помещения расположены в разных концах коридора и являются общими.
Интернет-пользователи заметили, что за такие деньги в Техасе можно снять целое поместье.
Интернет-пользователи заметили, что за такие деньги в Техасе можно снять целое поместье.
Идя в туалет, не забудьте закрыть квартиру на ключ
Самые маленькие квартиры мира
Впрочем, маленькие квартиры есть в любых городах мира, и в этом можно убедиться, посмотрев посты по ссылкам. Несмотря на минимальное количество квадратных метров, многие мечтают не о съеме такого жилья, а о покупке. Пусть небольшая, зато своя!
Топ самых маленьких продаваемых квартир в России
Проблема жилья в стране остается очень острой, и рынок недвижимости предлагает самые разные варианты "гостинок" и разнокомнатных квартир. Правда, поместиться в некоторых под силу лишь людям с очень скромными запросами и габаритами.
"Брат квартиру купил": мужчина показал, как выглядит столичное жилье за 1,5 миллиона рублей
Спрос рождает предложение - в столице появились квартиры, которые скорее похожи на конуру или скворечник. И хотя власти Москвы и застройщики весьма оптимистичны в своих прогнозах, достаточно одного взгляда на подобное жилье, чтобы понять: к такой роскоши сначала нужно подготовиться морально.
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Никогда не понимал этого понта "Ах, хочу жить на манхеттене."
Даже в фильмах типа "Друзья" или "Как я встретил вашу маму" герои постоянно стебутся над условиями жизни на Манхеттене. Хотя упрямо не хотят переезжать :)