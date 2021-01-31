Какое жилье можно снять на Манхэттене за $1600 в месяц: риэлтор ужаснул соцсети видео квартиры

Нью-Йорк, как и Москва - очень дорогие города, в которых съем жилья может превратиться в целый квест. Поиск доступной по средствам квартиры (или даже комнаты) порой растягивается на неопределенное время. Посмотрите, в какую студию можно заселиться сейчас на Манхэттене - в Техасе на эти деньги снимают целое поместье!

0 Источник: Всегда интересно, как выглядит жилье для съема в разных странах мира. Нью-йоркский риэлтор показал студию, которую можно снять на Манхэттене в районе Вест-Вилладж. Крошечная квартирка обойдется арендаторам в $1600 в месяц.

Вид на студию от двери 0 Источник: Судя по ролику, эта квартира не имеет даже полноценной кухни и представляет собой небольшую комнатку, в которой есть холодильник и микроволновка, но нет плиты.

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0 Источник: Но самое интересное, что в этой квартирке нет ни туалета, ни душа - чтобы воспользоваться удобствами, нужно выйти на этаж. Эти помещения расположены в разных концах коридора и являются общими.

Интернет-пользователи заметили, что за такие деньги в Техасе можно снять целое поместье.