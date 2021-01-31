FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 581 пост • 203 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Какое жилье можно снять на Манхэттене за $1600 в месяц: риэлтор ужаснул соцсети видео квартиры

Какое жилье можно снять на Манхэттене за $1600 в месяц: риэлтор ужаснул соцсети видео квартиры (6 фото)

Автор:
31 января 2021 10:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   жилье   интересно   манхэттен   нью-йорк   сша   съем квартиры   
3081
6
Нью-Йорк, как и Москва - очень дорогие города, в которых съем жилья может превратиться в целый квест. Поиск доступной по средствам квартиры (или даже комнаты) порой растягивается на неопределенное время. Посмотрите, в какую студию можно заселиться сейчас на Манхэттене - в Техасе на эти деньги снимают целое поместье!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: видео   жилье   интересно   манхэттен   нью-йорк   сша   съем квартиры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Алексей 2 часа назад
Какое жилье можно снять на Манхэттене за $1600 в месяц: риэлтор ужаснул соцсети видео квартиры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 22 минуты назад
Снять и купить ,это такая разница,как снимать каждый день проститутку и женится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−24
Felix Sh 37 минут назад
арендодателю тоже не сладко, контракты, нотариусы, налоги высокие которые надо платить. У меня 3 квартиры, сдаю на протяжении 10 лет, за это время ни копейки не дал гос-ву, налоги не плачу, бумажной волокиты избегаю, в США бы меня за такое в тюрьму упекли, как за неуплату налогов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Денис 2 часа назад
Потому что надо засунуть в попу гордость, и переехать через речку в Джерси. И снять за те же бабки трёшку, где-то на хобокене. Или вообще прямо в Гавани.
Никогда не понимал этого понта "Ах, хочу жить на манхеттене."
Даже в фильмах типа "Друзья" или "Как я встретил вашу маму" герои постоянно стебутся над условиями жизни на Манхеттене. Хотя упрямо не хотят переезжать :)
Потому что надо засунуть в попу гордость, и переехать через речку в Джерси. И снять за те же бабки трёшку, где-то на хобокене. Или вообще прямо в Гавани. Никогда не понимал этого понта "Ах, хочу жить на манхеттене." Даже в фильмах типа "Друзья" или "Как я встретил вашу маму" герои постоянно стебутся над условиями жизни на Манхеттене. Хотя упрямо не хотят переезжать :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вари правильно Вари правильно Как сделать из двух квартир в центре Нью-Йорка восемнадцать Как сделать из двух квартир в центре Нью-Йорка восемнадцать Участников праздничного парада едва не задавило Щелкунчиком Участников праздничного парада едва не задавило Щелкунчиком На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась Живущая в США россиянка рассказала о том, что сейчас происходит в Нью-Йорке Живущая в США россиянка рассказала о том, что сейчас происходит в Нью-Йорке Во время беспорядков в Нью-Йорке полицейский разбил голову пожилому мужчине Во время беспорядков в Нью-Йорке полицейский разбил голову пожилому мужчине
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

646679



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
7
66
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди
8
100
Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
0
36
Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
0
77
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
Вари правильно
Вари правильно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#сша#город#кино#история#соцсети#интересное#gif
#фото#природа#Россия#факты#подборка#смешные#полиция#СССР#актеры#архитектура
#животные#навальный#люди#прикольные#в мире#на различный вкус#протесты#эстетика#красота#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться