FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 466 постов • 192 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
В Чикаго мужчина свесился на верёвке с небоскрёба Трампа, требуя разговора с президентом

В Чикаго мужчина свесился на верёвке с  небоскрёба Трампа, требуя разговора с президентом (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 13:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Трамп   небоскрёб   переговоры   президент   сша   чикаго   
804
2
1
Зеваки сначала предположили, что вновь идут съёмки фильма про Бэтмена, которые недавно проходили в Чикаго, либо это акция связана с рекламой "геройского" кино. Однако оказалось всё совсем иначе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Трамп   небоскрёб   переговоры   президент   сша   чикаго   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
KOSTELLO 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
920
The mask Полчаса назад
Я правильно понимаю, что парень предлагает Трампу повисеть рядом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
711
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Как-то весит уж очень нереалистично.
Не похоже в смысле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
920
The mask Геннадий Николаевич Казаков 38 минут назад
Много вЕсит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Outcast 2 часа назад
В любви признаться хочет небось. У них это норма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex 2 часа назад
Единственная причина 8 часов провисеть в обвязке это длинны веревки не хватает на спуск, а подняться нет сил или навыков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
turyst 2 часа назад
"В Чикаго мужчина свесился на верёвке с небоскрёба Трампа, требуя разговора с президентом"

А его требования, вообще, кто-нибудь слышно было с такого расстояния?


Ну вывесился мужик на верёвке.
С самыми минимальными знаниями в области альпинизма, это вообще не представляет сложности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 3 часа назад
Он хочет трампосвод завалить, если отступного не дадут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Leo 3 часа назад
Пусть прыгает, главное чтобы в маске был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−35
Князь Курбский 3 часа назад
Нет двойника? Или имитатора?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
997k
Сергей 3 часа назад
Ирина Николаевна, Вы из какого дома и подъезда в Чикаго?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 Сергей 3 часа назад
Это мужик какой то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото) Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото) Дональд Трамп выбрал самые лживые СМИ года Дональд Трамп выбрал самые лживые СМИ года Журналисты обнаружили близнеца президента Трампа в Испании Журналисты обнаружили близнеца президента Трампа в Испании Трампа критикуют за фотографию его рабочего стола: "Не похоже, что за этим столом работают" Трампа критикуют за фотографию его рабочего стола: "Не похоже, что за этим столом работают" Где и когда: Трамп назвал дату встречи с лидером Северной Кореи Где и когда: Трамп назвал дату встречи с лидером Северной Кореи В Ростове-на-Дону обнаружили двойника Трампа. Катается на автобусе и следит за ситуацией в городе В Ростове-на-Дону обнаружили двойника Трампа. Катается на автобусе и следит за ситуацией в городе
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34416



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани
0
59
"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани
В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне
0
66
В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Зеленый, красный и не только: чем обусловлен цвет антифризов?
1
10
Зеленый, красный и не только: чем обусловлен цвет антифризов?
Как в УССР «Волгу» переделали в троллейвоз
1
15
Как в УССР «Волгу» переделали в троллейвоз
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Без памперсов, сникерсов и на чистой манной каше!
0
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#полиция#девушки#природа#дтп#СССР#знаменитости#смешные
#факты#интересно#сша#россия#кино#прикольные#картинки#короткопост#настроение#Одно фото
#история#животные#интересное#авария#gif#в мире#позитив#авто авария#путешествия#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться