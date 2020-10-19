"В Чикаго мужчина свесился на верёвке с небоскрёба Трампа, требуя разговора с президентом"

Зеваки сначала предположили, что вновь идут съёмки фильма про Бэтмена, которые недавно проходили в Чикаго, либо это акция связана с рекламой "геройского" кино. Однако оказалось всё совсем иначе.
В воскресение, 18 октября неизвестный молодой человек возрастом около 20 лет свесился на верёвке с 16 этажа Trump Tower. Полиция перекрыла движение около небоскрёба.
С 17.30 по местному времени мужчина требует разговора с президентом Трампом, а потом освещения в СМИ своей беседы.
С 17.30 по местному времени мужчина требует разговора с президентом Трампом, а потом освещения в СМИ своей беседы.
Около 1.30 по местному времени (или 9.30 мск) полиция сообщила, что в течение 8 часов специальный человек ведёт переговоры с мужчиной, но тот отказывается залезть обратно и говорит, что если его требования не будут выполнены – он спрыгнет.
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Не похоже в смысле
А его требования, вообще, кто-нибудь слышно было с такого расстояния?
Ну вывесился мужик на верёвке.
С самыми минимальными знаниями в области альпинизма, это вообще не представляет сложности.