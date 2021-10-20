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Сотрудники ФБР завершили обыск в особняке родственников Дерипаски уже затемно

Сотрудники ФБР завершили обыск в особняке родственников Дерипаски уже затемно (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 08:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Дерипаска   видео   обыск   окончание   особняк   политика   сша   фбр   
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Но перерыть всё досконально, судя по всему, Федеральное Бюро Расследований всё-таки не успело...

По сообщению Telegram-канала РИА Новости, шмон в особняке родственников Дерипаски в Вашингтоне, США шёл более десяти часов, но то ли рабочий день кончился, то ли федералы устали - часть работы была упакована в ящики и чемоданы, а затем, под покровом темноты перенесена в багажники служебных автомобилей, для работы на "удалёнке".

Хотя там могли находиться и вещдоки.

В агентстве уточнили, что на вопросы их корреспондента о содержимом поклажи сотрудники ФБР вразумительного ответа не дали.

Напомним, что буквально накануне писалось о возможных причинах обысков в вотчине Дерипаски.

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Метки: Дерипаска   видео   обыск   окончание   особняк   политика   сша   фбр   
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7  комментариев
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15k
ВОВЧЕГ 43 минуты назад
Да всем посрать на родственников дерьмобаски и на него самого!
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1k
K_II_T 6 минут назад
С Новатек собрали дань на 80 млн . Причём легко. Захватили в заложники председателя правления, который чуть ли не с советских времён в России работает, но имеет двойное гражданство. И рассчитали налог по всем друзьям и родственникам на него.
И потребовали выкуп.

С Тинькова пол миллиарда. Ну там весело. К расчетам отношения не имеет. Просто сколько собрать можно за то, что давно не платил.

Тут следующий.
Причины?
Зайдите на Яндекс. И заведите стоимость алюминия на бирже lme.
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36k
Alex 12 минут назад
Может возьмут Рому за яйца?
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8k
Sapsan Полчаса назад
Интересно, а что там они ищут?
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−4
ЯрусскиЙ Полчаса назад
молодцы
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11k
Taximaxi 36 минут назад
ФБР-агенты ФСБ!
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7k
Bubba_Wash 45 минут назад
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