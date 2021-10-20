Сотрудники ФБР завершили обыск в особняке родственников Дерипаски уже затемно

По сообщению Telegram-канала РИА Новости, шмон в особняке родственников Дерипаски в Вашингтоне, США шёл более десяти часов, но то ли рабочий день кончился, то ли федералы устали - часть работы была упакована в ящики и чемоданы, а затем, под покровом темноты перенесена в багажники служебных автомобилей, для работы на "удалёнке".

Хотя там могли находиться и вещдоки.