Сотрудники ФБР завершили обыск в особняке родственников Дерипаски уже затемно

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Но перерыть всё досконально, судя по всему, Федеральное Бюро Расследований всё-таки не успело...
По сообщению Telegram-канала РИА Новости, шмон в особняке родственников Дерипаски в Вашингтоне, США шёл более десяти часов, но то ли рабочий день кончился, то ли федералы устали - часть работы была упакована в ящики и чемоданы, а затем, под покровом темноты перенесена в багажники служебных автомобилей, для работы на "удалёнке".
Хотя там могли находиться и вещдоки.
В агентстве уточнили, что на вопросы их корреспондента о содержимом поклажи сотрудники ФБР вразумительного ответа не дали.
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И потребовали выкуп.
С Тинькова пол миллиарда. Ну там весело. К расчетам отношения не имеет. Просто сколько собрать можно за то, что давно не платил.
Тут следующий.
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