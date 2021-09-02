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В США собираются платить преступникам, за отказ от криминального промысла

В США собираются платить преступникам, за отказ от криминального промысла (2 фото)

Автор:
02 сентября 2021 12:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Сан-Франциско   деньги   калифорния   мэр   отказ   преступность   проект   сша   
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В Сан-Франциско штат Калифорния нашли инновационный способ разделаться с преступностью. Авторы проекта предложили платить местному криминалу деньги. Таким образом, предполагается убить двух зайцев сразу...

Во-первых - будет финансово стимулироваться переход на законопослушный образ жизни, а во-вторых в какой-то мере будут возмещены убытки, связанные с отказом от криминальных доходов.


Автором, вынесенного на рассмотрение предложения, оказалась мэр Frisco - Лондон Брид. Она даже знает, где взять деньги на финансирование своего детища. Смелая женщина хочет вытащить их из негритянских карманов, то есть взять из программы социальной поддержки местной, вечно голодной, афроамериканской общины, сообщает издание REN.TV со ссылкой на свои источники.

Стоит отметить, что выше названная программа, в отличие от негров, бедной не является - всего на поддержку темнокожих в городе было выделено 60 миллионов долларов.


Преступникам хотят платить ежемесячную стипендию в размере 300 долларов. Если же местные любители криминальной активности смогут за месяц никого не зарезать и даже не ограбить, то им будут доплачивать ещё 200 долларов сверху за блестящее достижение поставленной цели.


Однако, инициатива мэра должна пройти обсуждение и быть одобренной в местной законодательной палате. А там сидят убелённые сединами джентльмены с консервативными взглядами, которым не понаслышке известны более действенные и проверенные временем способы борьбы с преступностью, к примеру, гильотина или виселица.


Источник:

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Метки: Сан-Франциско   деньги   калифорния   мэр   отказ   преступность   проект   сша   
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905
Электрик 2 часа назад

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946
Виталий 5 минут назад
300+200=500 баксов, да они на воруют больше за месяц.
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11k
Типа граф 23 минуты назад
Платите мне ! Мне 40лет и ни одного привода в полицию(милицию)
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793
Енотохан Полчаса назад
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9k
Valiko Полчаса назад
Прошу выдать 2 ляма долларов авансом, чтобы мне не пришлось копить на билет до Вашингтона и устраивать в белом доме криминальный промысел!
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10k
Underwood 47 минут назад
Украли идею у России!
Чечня тем и живёт.
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539
Миша 56 минут назад
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2k
Александр Час назад
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Редька,сегодня грибы,которые ты выкурила,были совсем суворыми и черными
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7k
sivanov1079 Час назад
Где вы видели в Калифорнии во власти убеленных сединами мужчин консервативных взглядов? Там геи, трансы, негры и красноволосые фемки самых прогрессивных взглядов!
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3k
Горожанин Час назад
Не поможет. Давно проверено. В России еще с 90-х годов у чиновников-руководителей разных высших федеральных, региональных и местных звеньев зарплата ого-го какая! Обоснование, когда повышали, было таким же - чтобы не воровали, чтобы не брали взяток. С тех пор только сажают, сажают и сажают. "Всех не пересажаете", - отвечают на это чиновники-коррупционеры.
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1k
fraxinus Час назад
Пособие по безработице, Калифорния стайл.

Денег вроде есть - пусть попробуют, а вдруг работает?
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1k
Александр Час назад
Попытка откупится и платить дань бандитам!!! Начало...
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2k
Frank Borman Час назад
И че? В России то же самое. Чечне Кремль платит дань каждый год. А иначе чичи до сих пор бегали бы по горам с автоматами в руках и совершали бы преступления. А так они сидят тихо на жопе, молятся Аллаху и занимаются борьбой и боксом.
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48
Имя Пользователя 2 часа назад
Прикольно. Мне приходится за деньги на работу ходить работать работу.
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46k
doker 2 часа назад
Если изучать преступников, как енотов - то, да. Бандиты - не еноты.

Цель любого бандита - власть ( у них мозги так устроены). Бандитов можно уничтожить, поставив на ключевые должности государства.


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353
MerryGoRound doker 2 часа назад
Там уже всё занято... )))
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41k
Соломей 2 часа назад
так уже было ведь, подобное.они идиоты что ли, даже на своих ошибках не учатся?
https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/tak-zhit-nelzya/https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/tak-zhit-nelzya/
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353
MerryGoRound Соломей 2 часа назад
Это оплот ультра левого мракобесия, вкупе с гремучей смесью из идеологий идеализированного в их больных разумах коммунизма+ультра левого фашизма. Не пытайтесь искать там зачатки разума.
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122
RUSSfan 2 часа назад
Опять, аФФторитетное издание Рен ТВ)
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353
MerryGoRound 2 часа назад
Сан Франциско? Ааа...ну тогда уже не удивляет, к сожалению. Это же Калифорния... Это рассадник ультра левого психоза и идиотизма. Кто то явно нашел там новую очень глупую схему по отмыву денег.
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353
MerryGoRound 2 часа назад
300$ в месяц в дико дорогом штате Каллифорнии и в дико дорогом огромном городе Сан Франциско- это сущие копейки! На них даже семью не прокормишь. На это даже семья из двух человек не проживет и это даже не покрывает месячную аренду жилья в очень бедном районе и тем более остальные расходы на коммуналку и т.д.. Никого от преступности это не оттолкнет. Скорее наоборот. И все это понимают. Бредятина сущая. Попил денег и явные проблемы в экономике и в уровне жизни как города так и всего штата.
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353
MerryGoRound Час назад
Запасаюсь попкорном по тому, как взвоют негры, когда узнают что их "супер толлерантное" правительство залезет к ним в очередной раз в карман и урежет их пособия... Интересно, они начнут крушить и громить эти города как творили подобное при Трампе явно по указке левых Демократов, или "это другое"? ;)
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11k
Artem 2 часа назад
Так у нас с коррупцией таким же методом борются!
Эти эффективные менеджеры и одного инкубатора вылезают, видимо...
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491
Карл Такойто 2 часа назад
Вообще рассчитывать на то что в США 300 или 500 долларов в месяц могут кого то отвадить от криминальной деятельности,может либо очень наивный человек или дурак)) Если бы им 5000$ предложили,другое дело может многие и завязали бы,но несколько сотен смешные деньги тем более в Калифорнии-преступники просто будут брать бабло и продолжать делать что делали пока не арестуют))
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353
MerryGoRound Карл Такойто 2 часа назад
Отмыв бабла и ультра левый психоз. Там в Каллифорнии сидят психи ультра левые. У них что не закон - то новый повод всему миру и остальному даже США посмеяться с убогих...
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