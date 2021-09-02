В США собираются платить преступникам, за отказ от криминального промысла

Во-первых - будет финансово стимулироваться переход на законопослушный образ жизни, а во-вторых в какой-то мере будут возмещены убытки, связанные с отказом от криминальных доходов.

Автором, вынесенного на рассмотрение предложения, оказалась мэр Frisco - Лондон Брид. Она даже знает, где взять деньги на финансирование своего детища. Смелая женщина хочет вытащить их из негритянских карманов, то есть взять из программы социальной поддержки местной, вечно голодной, афроамериканской общины, сообщает издание REN.TV со ссылкой на свои источники.

Стоит отметить, что выше названная программа, в отличие от негров, бедной не является - всего на поддержку темнокожих в городе было выделено 60 миллионов долларов.