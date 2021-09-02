В США собираются платить преступникам, за отказ от криминального промысла

В Сан-Франциско штат Калифорния нашли инновационный способ разделаться с преступностью. Авторы проекта предложили платить местному криминалу деньги. Таким образом, предполагается убить двух зайцев сразу...
Во-первых - будет финансово стимулироваться переход на законопослушный образ жизни, а во-вторых в какой-то мере будут возмещены убытки, связанные с отказом от криминальных доходов.
Автором, вынесенного на рассмотрение предложения, оказалась мэр Frisco - Лондон Брид. Она даже знает, где взять деньги на финансирование своего детища. Смелая женщина хочет вытащить их из негритянских карманов, то есть взять из программы социальной поддержки местной, вечно голодной, афроамериканской общины, сообщает издание REN.TV со ссылкой на свои источники.
Стоит отметить, что выше названная программа, в отличие от негров, бедной не является - всего на поддержку темнокожих в городе было выделено 60 миллионов долларов.
Преступникам хотят платить ежемесячную стипендию в размере 300 долларов. Если же местные любители криминальной активности смогут за месяц никого не зарезать и даже не ограбить, то им будут доплачивать ещё 200 долларов сверху за блестящее достижение поставленной цели.
Однако, инициатива мэра должна пройти обсуждение и быть одобренной в местной законодательной палате. А там сидят убелённые сединами джентльмены с консервативными взглядами, которым не понаслышке известны более действенные и проверенные временем способы борьбы с преступностью, к примеру, гильотина или виселица.
Источник:
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Чечня тем и живёт.
Денег вроде есть - пусть попробуют, а вдруг работает?
Цель любого бандита - власть ( у них мозги так устроены). Бандитов можно уничтожить, поставив на ключевые должности государства.
Работать, конечно, для многих тоже вариант, но тупо неохота, да и кому они нужны со своими "способностями".
https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/tak-zhit-nelzya/https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/tak-zhit-nelzya/
Эти эффективные менеджеры и одного инкубатора вылезают, видимо...