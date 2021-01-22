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Турецкие архитекторы предлагают построить на Манхэттене необычную высотку

Турецкие архитекторы предлагают построить на Манхэттене необычную высотку (8 фото)

Автор:
22 января 2021 16:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Архитектура и сооружения   архитекторы   архитектура   башня   концепт   небоскреб   нью-йорк   проект   
436
8
Сногсшибательный небоскреб в Нью-Йорке, напоминающий Ктулху, - концептуальный проект турецкого архитектурного бюро Hayri Atak Architectural Design Studio. Вряд ли кто-то согласится это построить, но визуализация впечатляет!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Архитектура и сооружения   архитекторы   архитектура   башня   концепт   небоскреб   нью-йорк   проект   
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7  комментариев
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485
Nik-kolla 2 часа назад
Похоже на электрический чайник
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13k
Hairy. 42 минуты назад
Турецкие архитекторы предлагают построить на Манхэттене необычную высотку
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12k
Konstantin 47 минут назад
Нарисовать можно любое г. Но нахера?
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−13
Sergey 2 часа назад
Практичность стремится к 0. Количество лифтов будет х4. Полезная площадь очень маленькая. Остекление будет стоить космических денег. Попасть из одного помещения в другое - целое путешествие.
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145k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
А что они у себя его не построят?
Может троллинг над амерами какой)

*Исполинское морское чудовище, которое впервые было описано в рассказе Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» в жанре ужасов. В произведениях Лавкрафта и его последователей, Ктулху - Великий Древний, владыка миров, спящий на дне Тихого океана, но тем не менее способный воздействовать на разум человека. По имени этого персонажа названа авторская мифология Ктулху, ставшая основой многих книг и игр.
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5k
corell 2 часа назад
Какая-то она обсосанная.
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