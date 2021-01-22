Турецкие архитекторы предлагают построить на Манхэттене необычную высотку

Ну и напоследок - еще один "экстремальный" проект на Манхэттене, который, в отличие от предыдущих, действительно претворяется в жизнь. Это 91-этажный жилой небоскреб 111 West 57th Street (Башня Стейнвея) от архитекторов компании SHoP Architects. Он будет иметь высоту 433 метра и должен быть достроен уже к концу этого года.