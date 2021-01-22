Турецкие архитекторы предлагают построить на Манхэттене необычную высотку

Сногсшибательный небоскреб в Нью-Йорке, напоминающий Ктулху, - концептуальный проект турецкого архитектурного бюро Hayri Atak Architectural Design Studio. Вряд ли кто-то согласится это построить, но визуализация впечатляет!
Авторы проекта описали сооружение как выполненное в научно-фантастическом стиле, "аморфное", состоящее из переплетений трубчатых конструкций внутри прямоугольного каркаса обтекаемой формы.
Небоскреб напоминает не только лавкрафтианского океанского монстра, но и вылепленную из пластилина детскую поделку. Может быть, у вас возникнут еще какие-то ассоциации...
×
Предположительная стоимость строительства не оглашается, но есть подозрение, что такая башня мало кому по карману.
Архитекторы Hayri Atak Architectural Design Studio сделали потрясающий дизайн своей специализацией.
В 2019 году они показали концепцию отеля, который бросает вызов гравитации, располагаясь на самом краю утеса Прекестулен высотой 600 метров в Норвегии.
В 2019 году они показали концепцию отеля, который бросает вызов гравитации, располагаясь на самом краю утеса Прекестулен высотой 600 метров в Норвегии.
Выдающаяся особенность этого проекта - консольный бассейн со стеклянным дном, который будет выступать над Люсе-фьордом.
Проекты причудливых небоскребов для Нью-Йорка - не новость. Их предлагают многие.
Например, в 2017 году архитектурной студией Oiio была представлена концепция The Big Bend, U-образной башни, которая преобразит горизонт Манхэттена. Башня должна была стать "самым длинным зданием в мире" (1220 метров в длину) - сначала поднимаясь вверх, а затем изгибаясь и спускаясь вниз.
Например, в 2017 году архитектурной студией Oiio была представлена концепция The Big Bend, U-образной башни, которая преобразит горизонт Манхэттена. Башня должна была стать "самым длинным зданием в мире" (1220 метров в длину) - сначала поднимаясь вверх, а затем изгибаясь и спускаясь вниз.
Ну и напоследок - еще один "экстремальный" проект на Манхэттене, который, в отличие от предыдущих, действительно претворяется в жизнь. Это 91-этажный жилой небоскреб 111 West 57th Street (Башня Стейнвея) от архитекторов компании SHoP Architects. Он будет иметь высоту 433 метра и должен быть достроен уже к концу этого года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Брутальный снаружи, спокойный внутри: Современный бетонный дом в Японии
- Футуристичный дом для тех, кто хочет жить подальше от всей этой суеты
- Будущее мегаполисов: вдохновленные природой здания от японского архитектора
- Башни-близнецы в 1970-е
- Цифровая реконструкция зданий, находящихся под охраной ЮНЕСКО
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
Может троллинг над амерами какой)
*Исполинское морское чудовище, которое впервые было описано в рассказе Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» в жанре ужасов. В произведениях Лавкрафта и его последователей, Ктулху - Великий Древний, владыка миров, спящий на дне Тихого океана, но тем не менее способный воздействовать на разум человека. По имени этого персонажа названа авторская мифология Ктулху, ставшая основой многих книг и игр.