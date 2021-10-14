Одноногого пермского убийцу Бекмансурова прямо из больницы отправили в СИЗО

Сегодня в Пермской краевой больнице состоялось выездное судебное заседание по поводу избрания меры пресечения для Тимура Бекмансурова, устроившего 20 сентября бойню в одном из университетов города (ПГНИУ).





Бекмансуров выслушивал вердикт об аресте в инвалидной коляске - после встречи с героическим сотрудником ДПС Константином Калининым, убийце пришлось ампутировать ногу. Суд постановил отправить подозреваемого на два месяца в СИЗО. Тимур в свою очередь заявил, что согласен с арестом.