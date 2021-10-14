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Одноногого пермского убийцу Бекмансурова прямо из больницы отправили в СИЗО

Одноногого пермского убийцу Бекмансурова прямо из больницы отправили в СИЗО (4 фото)

Автор:
14 октября 2021 16:26
Сообщество : Криминал
Метки: Тимур Бекмансуров   арест   больница   видео   сизо   следствие   суд   
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Свою вину преступник полностью признал. Но вряд ли его это спасет от пожизненного срока.

Сегодня в Пермской краевой больнице состоялось выездное судебное заседание по поводу избрания меры пресечения для Тимура Бекмансурова, устроившего 20 сентября бойню в одном из университетов города (ПГНИУ).


Бекмансуров выслушивал вердикт об аресте в инвалидной коляске - после встречи с героическим сотрудником ДПС Константином Калининым, убийце пришлось ампутировать ногу. Суд постановил отправить подозреваемого на два месяца в СИЗО. Тимур в свою очередь заявил, что согласен с арестом.

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Представитель Следственного комитета сообщил журналистам, что Бекмансуров был допрошен и полностью признал свою вину. Но поскольку его преступление относится к особо тяжким, следователь ходатайствовал в суде об аресте преступника, чтобы тот не имел возможности скрыться от следствия. Суд поддержал решение сотрудника СК - под арестом Бекмансуров будет находиться до 13 декабря.


Из больницы убийцу сразу же перевезли в следственный изолятор:

Куда переводят Бекмансурова пока не сообщается. Ранее появлялась информация, что его перевезут в столичную "Матросскую тишину". Там, в тюремной больнице, он будет дожидаться суда.

Жертвами нападения Бекмансурова стали 6 человек, еще 43 получили травмы различной степени тяжести. Уголовное дело против 18-летнего студента расследуется по тяжкой статье "Убийство двух и более лиц". Плюс колумбайнеру накинут срок за вооруженное сопротивление представителю власти. Бекмансурову грозит пожизненное заключение.

Источник:

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Метки: Тимур Бекмансуров   арест   больница   видео   сизо   следствие   суд   
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29  комментариев
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33k
Опаньки 2 часа назад
обе руки и ноги надо было чтобы он срал всю оставшуюся жизнь под себя
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1k
Павел 3 минуты назад
18 лет...без ноги на ПЖ... сразу тройное комбо. Даже представлять не хочу, какая житуха у него теперь начнется. А самое главное что очень не скоро закончится, спустя целую жизнь примерно.
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24k
Владимир 14 минут назад
Чтобы не скрылся от следствия, ага далеко укостыляет ахахах)))
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1k
Ustas Tirex 18 минут назад
Раньше душегубам ноздри рвали,на лбу клеймо выжигали и на каторгу!Лучший вариант...
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19k
Dobrovit 20 минут назад
Теперь эту мразь ещё и кормить хрен знает сколько лет...((
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19k
Ego sum qui sum 41 минуту назад
не может он быть психически нормальным- явная психопатия
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828
Иван 53 минуты назад
Еще и катают его! Сам пусть колеса крутит!
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19k
BiZ 55 минут назад
выипнулся
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19k
Will2006 Час назад
Чет мне кажется, что после помещения в СИЗО он не жилец
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957
Stranger2018 Час назад
Никапли не жаль это говно ((
Пускай теперь одноногим инвалидом всю оставшуюся жизнь живёт
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159k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
У этого убийцы что, еще остались какие-то планы на свою никчемную жизнь?
А, наверно: пожрать, поспать, в туалет сходить...
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15k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Ну вот и все, началась новая жизнь о которой он долго будет жалеть, дебила шматок.
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204
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Убийцу и в СИЗО. Как неожиданно. В прокуратуре дегенераты работают?
Или он стаканчик в них не бросал, и они не сумели сразу принять решение?
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204
Nаnе First NameLаst Игорь С Полчаса назад
Меня выбесило другое. Как Навального закрывать - это мигом происходит. И аэропорты и дороги - всё мигом перекрывается. И целая спецоперация. А тут ну просто слов нет...

Т.е. неудобных закрывают мигом, а остальных как получиться? Что за кривосудие такое? Если по телефону указку не дадут, то никто и шевелиться не будет?
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204
Nаnе First NameLаst Йожык 52 секунды назад
Навальный не мой. Но глядя, сколько на него потрачено было ресурсов, и сколько на того же пермского убийцу - ответьте, сколь Навальный убил людей, а сколько этот убийца?

Сколько людей было задействовано при задержании вышеуказанного убийцы, а сколько при задержании Навального?
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25k
Vazari 2 часа назад
Ну сколько можно, двух часов же не прошло!

https://old.fishki.net/3974593-permskij-strelok-priznal-svoju-vinu.htmlhttps://old.fishki.net/3974593-permskij-strelok-priznal-svoju-vinu.html

Как же вы, лайкодрочеры уже заипали с этим юродивым.
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758
Alex 2 часа назад
И это говно, теперь будет содержатся на деньги общества, которое это говно презирает, и считает что представителей этого общества нужно расстреливать.
Где то мы свернули не туда.
Сбросить его в яму с говном пусть там сгниет.
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5k
Echo 2 часа назад
Надо было пешком его этапировать
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2k
CHYCMYMPUK 2 часа назад
Как же хорошо, что эта тварь выжила. До конца дней своих теперь мучаться будет.
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