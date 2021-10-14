Одноногого пермского убийцу Бекмансурова прямо из больницы отправили в СИЗО

Свою вину преступник полностью признал. Но вряд ли его это спасет от пожизненного срока.
Сегодня в Пермской краевой больнице состоялось выездное судебное заседание по поводу избрания меры пресечения для Тимура Бекмансурова, устроившего 20 сентября бойню в одном из университетов города (ПГНИУ).
Бекмансуров выслушивал вердикт об аресте в инвалидной коляске - после встречи с героическим сотрудником ДПС Константином Калининым, убийце пришлось ампутировать ногу. Суд постановил отправить подозреваемого на два месяца в СИЗО. Тимур в свою очередь заявил, что согласен с арестом.
Представитель Следственного комитета сообщил журналистам, что Бекмансуров был допрошен и полностью признал свою вину. Но поскольку его преступление относится к особо тяжким, следователь ходатайствовал в суде об аресте преступника, чтобы тот не имел возможности скрыться от следствия. Суд поддержал решение сотрудника СК - под арестом Бекмансуров будет находиться до 13 декабря.
Из больницы убийцу сразу же перевезли в следственный изолятор:
Куда переводят Бекмансурова пока не сообщается. Ранее появлялась информация, что его перевезут в столичную "Матросскую тишину". Там, в тюремной больнице, он будет дожидаться суда.
Жертвами нападения Бекмансурова стали 6 человек, еще 43 получили травмы различной степени тяжести. Уголовное дело против 18-летнего студента расследуется по тяжкой статье "Убийство двух и более лиц". Плюс колумбайнеру накинут срок за вооруженное сопротивление представителю власти. Бекмансурову грозит пожизненное заключение.
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Пускай теперь одноногим инвалидом всю оставшуюся жизнь живёт
А, наверно: пожрать, поспать, в туалет сходить...
А де-факто есть алгоритм, набор действий, и нарушить его нельзя, ибо у всех есть права.
Потому что если нарушить этот порядок действий- пассажир будет жаловаться на необоснованность этих действий и тд, и это отсрочит его переезд в сизо.
Не парьтесь, там люди знают что и как делать правильно, чтобы его закрыть.
Т.е. неудобных закрывают мигом, а остальных как получиться? Что за кривосудие такое? Если по телефону указку не дадут, то никто и шевелиться не будет?
Сколько людей было задействовано при задержании вышеуказанного убийцы, а сколько при задержании Навального?
https://old.fishki.net/3974593-permskij-strelok-priznal-svoju-vinu.htmlhttps://old.fishki.net/3974593-permskij-strelok-priznal-svoju-vinu.html
Как же вы, лайкодрочеры уже заипали с этим юродивым.
Где то мы свернули не туда.
Сбросить его в яму с говном пусть там сгниет.