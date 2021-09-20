Появилось видео ликвидации стрелка из Перми

Не понадобилось и спецназа. Преступника обезвредил сотрудник ДПС, который первым приехал на вызов.
В МВД рассказали подробности задержания 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего сегодня утром нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).
Первым на вызов приехал экипаж полка ДПС. Правоохранителей было двое. Старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей вуза, а младший лейтенант Константин Калинин пошел в главный корпус на "разведку". В фойе он заметил вооруженного человека и приказал бросить оружие, но Бекмансуров сдаваться не собирался и произвел несколько выстрелов в сторону полицейского. Калинин ответным огнем обезвредил стрелка, после чего подбежал к нему и оказал первую помощь.
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Изначально СМИ писали, что преступник от полученных в грудь и конечности ранений скончался в карете скорой помощи. Однако в местном Минздраве уточнили, что Бекмансуров все еще жив, но находится в критическом состоянии - он подключен к аппарату ИВЛ.
Младший лейтенант Калинин рассказал о задержании Бекмансурова:
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На месте происшествия сейчас работают следователи:
По последним данным, в ходе нападения погибли восемь и пострадали около двадцати человек.
Владимиру Путину уже доложили о трагедии. Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия. Он дал поручение председателю правительства [Михаилу] Мишустину направить министров [Валерия] Фалькова и [Михаила] Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
21 сентября в Прикамье объявлен днем траура по погибшим.
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Урод, изолировать его пожизненно.
p/s Но целиться надо лучше! Подтяни немного подготовку!
Что в итоге? 3 трупа, как минимум, 10 семей потеряли "смысл жизни"... Ради чего? Очередной "вау,круто,ставьте лайки,подпишись"?
Выжил? В больничке лежит? А не надо охранять, допустите к нему родственников пострадавших... А они пусть потом "видосик запилят"
Сразу виден твой уровень
Посмотрим как ты запоешь когда этот литюха тебе подкинет в машину что нибудь
Надеюсь правозащитнички не полезут со всех щелей, и человека не упрекнут в превышении применения оружия, а начальство отметит его очередным повышением, премией и какой нибудь медалью.