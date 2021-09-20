Появилось видео ликвидации стрелка из Перми

В МВД рассказали подробности задержания 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего сегодня утром нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).





Первым на вызов приехал экипаж полка ДПС. Правоохранителей было двое. Старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей вуза, а младший лейтенант Константин Калинин пошел в главный корпус на "разведку". В фойе он заметил вооруженного человека и приказал бросить оружие, но Бекмансуров сдаваться не собирался и произвел несколько выстрелов в сторону полицейского. Калинин ответным огнем обезвредил стрелка, после чего подбежал к нему и оказал первую помощь.