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Появилось видео ликвидации стрелка из Перми

Появилось видео ликвидации стрелка из Перми (4 фото + 3 видео)

Автор:
20 сентября 2021 13:18
Сообщество : Криминал
Метки: Бекмансуров   видео   дпс   ликвидация   пермь   стрелок   университет   
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Не понадобилось и спецназа. Преступника обезвредил сотрудник ДПС, который первым приехал на вызов.

В МВД рассказали подробности задержания 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего сегодня утром нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).


Первым на вызов приехал экипаж полка ДПС. Правоохранителей было двое. Старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей вуза, а младший лейтенант Константин Калинин пошел в главный корпус на "разведку". В фойе он заметил вооруженного человека и приказал бросить оружие, но Бекмансуров сдаваться не собирался и произвел несколько выстрелов в сторону полицейского. Калинин ответным огнем обезвредил стрелка, после чего подбежал к нему и оказал первую помощь.

Изначально СМИ писали, что преступник от полученных в грудь и конечности ранений скончался в карете скорой помощи. Однако в местном Минздраве уточнили, что Бекмансуров все еще жив, но находится в критическом состоянии - он подключен к аппарату ИВЛ.

По последним данным, в ходе нападения погибли восемь и пострадали около двадцати человек.

Владимиру Путину уже доложили о трагедии. Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших.


"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия. Он дал поручение председателю правительства [Михаилу] Мишустину направить министров [Валерия] Фалькова и [Михаила] Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.


21 сентября в Прикамье объявлен днем траура по погибшим.

Источник:

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Метки: Бекмансуров   видео   дпс   ликвидация   пермь   стрелок   университет   
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47  комментариев
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16k
Serg2001 Час назад
Прекратите называть подобных мразей "стрелками"! До тех пор пока их будут хоть в какой-то мере романтизировать, они так и будут периодически лезть из своих щелей, чтобы получить свою порцию внимания.
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−55
Ви 11 минут назад
"Старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию" вот вам и наставник у него, взял молодого в разведку отправил, а сам студентами прикрылся
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256
ОВКР КРТП Ви 4 минуты назад
Тоже на это обратил внимание. С армии еще учили нас, что старший по призыву или по званию должен подавать пример молодым - на себя брать все тяжелое и опасное. Такую геройскую фамилию позорит.
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1k
kotkot 13 минут назад
Хорошо, что жив остался.. Уедет на пожизненное, будет всю оставшуюся жизнь раком ходить и размышлять о просраных годах...
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5k
TirAn 15 минут назад
В армии мог бы убить гораздо больше, там автоматы очередчми стреляют.
Урод, изолировать его пожизненно.
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13k
куджо 20 минут назад
Пожалуй самый крутой ГАИшник, но и не осторожный, а в друг приступников больше
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63k
Viktor Полчаса назад
Герой! Орден ему и лейтенанта!

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13k
Совранский 47 минут назад
Комментарий к видео
Спасибо тебе! Константин Калинин!
p/s Но целиться надо лучше! Подтяни немного подготовку!
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13k
Александр 49 минут назад
Комментарий к видео
Мл.Лейтенанту Калинину - "неполное служебное несоответствие", надо было "идти до конца"...
Что в итоге? 3 трупа, как минимум, 10 семей потеряли "смысл жизни"... Ради чего? Очередной "вау,круто,ставьте лайки,подпишись"?
Выжил? В больничке лежит? А не надо охранять, допустите к нему родственников пострадавших... А они пусть потом "видосик запилят"
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25k
Е-Лена 50 минут назад
Меньше бы всякие твари называли убийц "стрелками", меньше бы восхищались ими - меньше было бы у малолетних дебилов желания им подражать.
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945
manul74 50 минут назад
Младший лейтенант Калинин в конце видео демонстрирует погон как бы намекая что не хватает звёздочек.
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31
Mosgaz manul74 Полчаса назад
Зачем ему погон, он и так на дороге неплохо зарабатывает
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Mosgaz kaboza 8 минут назад
Говоришь на меня, переводишь на себя
Сразу виден твой уровень
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31
Mosgaz 51 минуту назад
Комментарий к фото
Сбоит система... в скрепном государстве, даже при запрещённом огнестреле стрельбы больше чем в загнивающем западе
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31
Mosgaz Алексей Полчаса назад
Комментарий к фото
Остаётся только удивляться что многие не понимают что это уже система. Каждый год людей начинают стрелять, даже при всей строгости закона, огнестрел у неуравновешенных людей, и НИ ЧЕ ГО не делается.
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31
Mosgaz Игорь 6 минут назад
Комментарий к фото
У нас Госдуму новую набрали, это уже вопрос туда, начиная с керчинского стрелка, каждый год-два стрельба и жертвы
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31
Mosgaz 54 минуты назад
ДПСники люди?
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Mosgaz Dikkiy 11 минут назад
Ну да, ну да
Посмотрим как ты запоешь когда этот литюха тебе подкинет в машину что нибудь
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31
Mosgaz kaboza Минуту назад
Абсолютно спокоен
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12k
Великий Кормчий 57 минут назад
Вот таких людей можно называть Полицейским, причем с большой буквы!
Надеюсь правозащитнички не полезут со всех щелей, и человека не упрекнут в превышении применения оружия, а начальство отметит его очередным повышением, премией и какой нибудь медалью.
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780
MC 58 минут назад
Эти все ублюдки в основном больные аутизмом. В тихом омуте... как говорится. Сидит такой урод-хлюпик, маменькино домашнее растение, и таит злобу на нормальных сокурсников или одноклассников. Все эти тихони в основном с психическими проблемами.
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4k
tamin 58 минут назад
Блин, откачайте его...нужно, чтобы всю цепочку вскрыли спецы. По ниточка прошлись и всех, кто к этому причастен, уничтожили. Достаточно красавчик. Молодцы! Выполнили свой долг
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4k
alex Час назад
Комментарий к видео
добить бы надо было ублюдка, но оказал первую помощь, молодцы экипаж ДПС. Реально без шуток.
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1k
Игорь Час назад
ну вот, опять началось - не "стрелок", а мразь и убийца!
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780
MC Час назад
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Татарин?
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780
MC Час назад
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Уважуха мужикам из ДПС!
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8k
insaider Час назад
Ликвидация мрази,никакой он не стрелок!
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4k
aleksei Час назад
ДПС-ник МОЛОДЕЦ, я бы на его месте стрелял наглухо, но потом будут проблемы из разряда превышения должностных полномочий, а тут не докопаться
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