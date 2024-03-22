«Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в окончательной редакции

Видимо, Вселенной это надоело и она сама послала запрос, но только в прокуратуру. И вскоре Блиновскую задержали. Силовики вместе с налоговой подсчитали, что суммарно она недоплатила налогов почти на 1,5 миллиарда рублей. Теперь бизнес-тренер и лайф-коуч сидит в четырёхместной камере.

Во время одного из судебных заседаний она начала рыдать и просила выпустить её из СИЗО: