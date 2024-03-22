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«Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в окончательной редакции

«Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в окончательной редакции

Автор:
22 марта 2024 16:48
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Видео   Суд   арест   елена блиновская   налоги   обвинение   сизо   
3089
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Им вменяют уход от налогов на 1,5 миллиарда рублей и отмывание денег. Уголовное дело насчитывает 30 томов.

В январе этого года «исполнительница желаний» Блиновская отправилась в СИЗО. До этого зарабатывала миллиарды, которые ей исправно несли участники её тренингов. В своих соцсетях она иногда делилась такими вот «секретами»:

 Блиновская вела тренинги онлайн, были выступления «живые» выступления. На них она учила «посылать запрос Вселенной». Тогда все мечты исполнятся и жизнь станет весёлой и благостной. А чтобы узнать, как запрос правильно сформулировать - для этого надо занести денег.

Видимо, Вселенной это надоело и она сама послала запрос, но только в прокуратуру. И вскоре Блиновскую задержали. Силовики вместе с налоговой подсчитали, что суммарно она недоплатила налогов почти на 1,5 миллиарда рублей. Теперь бизнес-тренер и лайф-коуч сидит в четырёхместной камере.

Во время одного из судебных заседаний она начала рыдать и просила выпустить её из СИЗО:

Сейчас дети начали болеть, и для меня, конечно, как для матери очень тяжёлый момент. Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних. Одну секунду, сейчас, я водички глотну. Мой муж спит по 2-3 часа в сутки, потому что ему приходится усердно работать и решать все дела, которые связаны с уголовным делом.

Ваша честь, наказание на данный момент является чрезмерно строгим в данных сложившихся обстоятельствах. У меня почти год идёт расследование дела. У нас арестованы всё имущество и все счета, которые полностью покрывают ущерб. Расследование логически подходит к концу, и я могу быть гораздо быть более полезна и налоговым органам, и следствию, находясь, естественно, не под стражей.

Суд оставил ей в изоляторе.

А сегодня Блиновской и ей мужу предъявили обвинение в окончательной редакции: неуплату налогов, неправомерный оборот платежей и отмывание денежных средств. Супружеская пара проходит по статьям 174, 187, и 198 УК РФ. В максимально строгом варианте, Блиновской грозит до 16 лет колонии, возможный срок для супруга уточняется. Сейчас он под запретом определённых действий: ему запрещено общаться с участниками дела (за исключением жены) и пользоваться связью.

Официальная дата окончания расследования - 25 марта. После этого Блиновские ознакомятся с материалами уголовного дела, оно насчитывает 30 томов. А затем суд вынесет приговор.

Скорее всего, из СИЗО Блиновскую так и не выпустят. Следователи не видят для этого веских причин и будут подавать запрос в Мосгорсуд с требованием о продлении срока её ареста.

Источник:

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Метки: Видео   Суд   арест   елена блиновская   налоги   обвинение   сизо   
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28  комментариев
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290
Dmitry N 2 часа назад
Ибо нефиг..
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14k
jnkbxybr 8 минут назад
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31k
AzuveR 9 минут назад
Мля ,сколько же долбообов по стране,которые повелись на эти тренинги. Как эти люди вообще живут ? У них же отсутствует мозг . На законодательном уровне,нужно запретить всех инфоциган.
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7k
Трям 18 минут назад
Думаю лет 70 строгача в одиночке ей будет достаточно. Не надо строже наказывать.
А всех ее марафонщиков - на принудительное лечение в дурке.
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33k
Kladbische 46 минут назад
Всегда удивлялся тупости и жадности людей. Ну ладно, есть те, кто что-то созидает, творит, делает полезное для общества, ну он может допустить мысль не платить налоги, посчитав, что и так слишком много делает для общества, хотя обычно такие люди наоборот более сознательные.
Но тут, ты конкретно стрижешь лохов, и ещё и хочешь государство обмануть, ну где мозги, где???
Ну заплати ты налоги, тыж ещё настрижешь больше. Удивительно это, конечно.
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255
FlakoBoy 57 минут назад
Этих двоих на нары, и всех им подобных тоже, с полной конфискацией.
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32k
Юрьевич 58 минут назад
А почему не предъявлена статья Мошенничество???
Ну а как ещё? Ну или пусть Вселенная будет свидетелем на суде и подтвердит, что запрос получила и всё ОК
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8k
Allmaster 58 минут назад
Тетка попала под показательный замес. А тут еще и накопали столько.
Теперь все блохеры видят, что даже куча бабла не решит их проблемы.
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5k
Tuskub Час назад
"Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних" - хороший ход подсказанный дорогущим адвокатом. "Мы" - обоществление и ссылка на общество и судью. "Наказываем" - жалость, направленная на "общество" (не "наказываете") и самом слово "наказание" уже отмечается умысел на некую "незаконность" наказания.. Ну и потом, как обычно - "дети", "несовершеннолетние"... Жаба двуличная, если прокуратура и следствие отработает это дело с учетом "неустановленного количества лиц" потерпевших, а еще и добавить "групповое", то было бы честно и справедливо, т.к. судьбы сотен тех, кто на ее "уроках" потерял почти все (возможны и самоубийства) должны привести ее к полноценному и законному ответу (и тех, кто участвовал в этом грязном шабаше)...
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11k
Дмитрий Час назад
По поводу ареста скажу так. Если на предварительном следствии избрана мера пресечения -арест, то шанс в качестве меры наказания получить лишение свободы очень высок. И наоборот. Если на предварительном следствии избрана мера пресечения не связанная с лишением свободы, то шанс получить наказание в виде условного наказания, штрафа и т.д.(не лишения свободы) очень высок! Так что 99.9 % что осудят её к лишению свободы!
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3k
Сергей Час назад
А ещё совсем недавно, ксюше лошадкиной рассказывала, какая она молодец и на болту всех крутила.
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
1,5 миллиарда рублей, посадить на 15 лет. Спекулирует детьми, считать как отягчающее обстоятельство, почему раньше о детях не думала? Когда разводила мамочек на деньги, тем самым лишая других детей нормальной жизни. Сколько ты вреда нанесла своими действиями другим семьям не думала, тварь лицемерная.
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20k
Саш Час назад
"Теперь бизнес-тренер и лайф-коуч сидит в четырёхместной камере". Собственно почему в четырёхместной??? Что за привилегии? За какие почести?
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16k
ron 2 часа назад
в камере марафонить будет сложнее. )
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29
DuckTales 2 часа назад
Я до сих пор не понимаю... Люди давали ей деньги , богатые люди ... Как они заработать-то смогли их ?
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29
DuckTales Час назад
Хотя своровать тоже уметь надо
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29
DuckTales hpgjzsorqzo4 Час назад
Ну че, что не утки ей вряд ли денег несли, как думаешь ?
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29
DuckTales hpgjzsorqzo4 48 минут назад
Вопрос не в том, что нравилось, а в том откуда они их брали с такими мозгами ?
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17
PPP... 2 часа назад
Прям предшественники Мансона.... Д@лбоёбы будут всегда.
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
И выдадут Леночке клифт полосатый
С "бубновым тузом" на спине
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August
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