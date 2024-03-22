«Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в окончательной редакции

Им вменяют уход от налогов на 1,5 миллиарда рублей и отмывание денег. Уголовное дело насчитывает 30 томов.
В январе этого года «исполнительница желаний» Блиновская отправилась в СИЗО. До этого зарабатывала миллиарды, которые ей исправно несли участники её тренингов. В своих соцсетях она иногда делилась такими вот «секретами»:
Блиновская вела тренинги онлайн, были выступления «живые» выступления. На них она учила «посылать запрос Вселенной». Тогда все мечты исполнятся и жизнь станет весёлой и благостной. А чтобы узнать, как запрос правильно сформулировать - для этого надо занести денег.
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Видимо, Вселенной это надоело и она сама послала запрос, но только в прокуратуру. И вскоре Блиновскую задержали. Силовики вместе с налоговой подсчитали, что суммарно она недоплатила налогов почти на 1,5 миллиарда рублей. Теперь бизнес-тренер и лайф-коуч сидит в четырёхместной камере.
Во время одного из судебных заседаний она начала рыдать и просила выпустить её из СИЗО:
Сейчас дети начали болеть, и для меня, конечно, как для матери очень тяжёлый момент. Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних. Одну секунду, сейчас, я водички глотну. Мой муж спит по 2-3 часа в сутки, потому что ему приходится усердно работать и решать все дела, которые связаны с уголовным делом.
Ваша честь, наказание на данный момент является чрезмерно строгим в данных сложившихся обстоятельствах. У меня почти год идёт расследование дела. У нас арестованы всё имущество и все счета, которые полностью покрывают ущерб. Расследование логически подходит к концу, и я могу быть гораздо быть более полезна и налоговым органам, и следствию, находясь, естественно, не под стражей.
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Суд оставил ей в изоляторе.
А сегодня Блиновской и ей мужу предъявили обвинение в окончательной редакции: неуплату налогов, неправомерный оборот платежей и отмывание денежных средств. Супружеская пара проходит по статьям 174, 187, и 198 УК РФ. В максимально строгом варианте, Блиновской грозит до 16 лет колонии, возможный срок для супруга уточняется. Сейчас он под запретом определённых действий: ему запрещено общаться с участниками дела (за исключением жены) и пользоваться связью.
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Официальная дата окончания расследования - 25 марта. После этого Блиновские ознакомятся с материалами уголовного дела, оно насчитывает 30 томов. А затем суд вынесет приговор.
Скорее всего, из СИЗО Блиновскую так и не выпустят. Следователи не видят для этого веских причин и будут подавать запрос в Мосгорсуд с требованием о продлении срока её ареста.
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А всех ее марафонщиков - на принудительное лечение в дурке.
Но тут, ты конкретно стрижешь лохов, и ещё и хочешь государство обмануть, ну где мозги, где???
Ну заплати ты налоги, тыж ещё настрижешь больше. Удивительно это, конечно.
Ну а как ещё? Ну или пусть Вселенная будет свидетелем на суде и подтвердит, что запрос получила и всё ОК
Теперь все блохеры видят, что даже куча бабла не решит их проблемы.
Да, за очень большие бабки и знакомство с самыми верхами, ты можешь сесть ненадолго, но сядешь.
Те кто от этой системы выскочил - значит если копнуть там сесть должны те кто отпустил.
Ибо сама система настроена на посадить.
Только там номер дороже чем королевский люкс.
С "бубновым тузом" на спине