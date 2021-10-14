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Пермский стрелок признал свою вину

Пермский стрелок признал свою вину (1 фото)

Автор:
14 октября 2021 13:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тимур Бекмансуров   инетересное   пермь   признание   стрелок   убийство   фото   
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Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, который напал на ВУЗ 20 сентября, лежит в больнице. Злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Он пришёл в себя и идёт на поправку.

Следствие предъявило пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову обвинение в массовом убийстве. Стрелок полностью признал свою вину. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.


"Он признал вину в полном объёме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".



Источник:

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Метки: Тимур Бекмансуров   инетересное   пермь   признание   стрелок   убийство   фото   
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37  комментариев
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3k
Egoro 2 часа назад
Достали уже убийц стрелками называть.
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20k
Дмитрий К. 4 секунды назад
Не стрелок, а убийца.
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3k
Leo 19 минут назад
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10k
котегRUS 24 минуты назад
Отрежьте ему член и пришейте на лоб.. уши можно туда же
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7k
Ivan Полчаса назад
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30k
Растрелли В.В. Полчаса назад
Да и
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1k
Лёха Полчаса назад
"признал свою вину"
Да ну? Хрена се...
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617
Ольга 45 минут назад
Урод он моральный а не стрелок. Надеюсь на пожизненном, которое он наверняка получит, ему будет несладко.
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1k
Андрей Евтушенков 53 минуты назад
Идет на поправку????
- держите в курсе, а то мы волновались
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2k
Буратино 54 минуты назад
как память вернули, интересно, которую у него типа отшибло когда в себя пришел?
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22k
Юрьевич Час назад
"Пермский стрелок признал свою вину"
Называйте вещи своими именами - не стрелок, а убийца!
И зачем ногу отпилили, руки нужно было отпилить!
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2k
Sergius SPb Час назад
Признал свою вину...... и по итогам экспертизы отчалил на лечение в псих.больничку на белые простыни с трехразовым питанием. А там и УДО не за горами.
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143
Шурман Час назад
[мат] что мешало раствор подменить ? ну произошла бы остановка сердца и печени , теперь этот герой на зону пойдет за ваш счет .
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5k
Борис Карабанов Час назад
Я не понял. Он признал свою вину? Таки, он вменяем и дееспособен? Или психиатрической экспертизы ещё не было и всё это пустой звон?
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5k
Максус Час назад
хорошо,очень хорошо,что этот кусок говна не сдох! Теперь ублюдка ждут пожизненные мучения и ад.
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8k
Ном-Номыч Час назад
Унылое говно. Людей пострелял и почти сам выпилился. дичь.
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7k
КОСТЯН Час назад
Руки надо было ампутировать, чтоб не хватался больше за оружие
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53
Fedor Час назад
отрежьте ему вторую еще и член
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229
Вжик Fedor Час назад
Да-да, член. По самые ... уши!
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8k
Rus77 2 часа назад
П.и.д.а.р.о.к он унылый а не стрелок!
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12k
Элитный тигр 2 часа назад
Ампутируйте ему еще вторую ногу и обе руки.
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4k
tamin 2 часа назад
Добро пожаловать в адддд инвалид. Жить ты будешь долго и мучительно. Судьба ему сделала хуже, чем могли бы люди.
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