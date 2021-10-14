"Пермский стрелок признал свою вину"

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Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, который напал на ВУЗ 20 сентября, лежит в больнице. Злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Он пришёл в себя и идёт на поправку.
Следствие предъявило пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову обвинение в массовом убийстве. Стрелок полностью признал свою вину. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Он признал вину в полном объёме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".
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Да ну? Хрена се...
- держите в курсе, а то мы волновались
Называйте вещи своими именами - не стрелок, а убийца!
И зачем ногу отпилили, руки нужно было отпилить!
А в дурке, если почитать, что есть в интернете, похуже будет, чем в самой страшной тюрьме. Ну и никаких УДО там не бывает просто.
пусть поживёт на зоне, без ноги. с клеймом на всю жизнь (короткую)