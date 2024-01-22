Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО

Кроме долга в 1,5 миллиарда рублей, ей светит 16 лет за решёткой.
Елена Блиновская попала в ласковые и крепкие объятия силовиков в прошлом году. Тогда её задержали на границе: «исполнительница желаний» хотела уехать в Белоруссию на Майбахе и в тапочках. А поехала в отделение полиции, а позже - в суд.
Источник:
Блиновскую отправили под домашний арест, а её имущество стали описывать: яхта, машины, особняки, квартиры, драгоценности и меха. Также арестовали десятки валютных и рублёвых счетов. Потом ФНС подсчитала, что блогер задолжала государству миллиард рублей. Позже из-за новых эпизодов и пеней, сумма возросла почти до 1,5 миллиардов рублей.
Дело идёт уже несколько месяцев, в нём появляются отягчающие обстоятельства, связанные с ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Следователи выяснили, что Блиновская могла получить электронные ключи нескольких юрлиц, а также перевести деньги с их расчётных счетов и потратить на себя. Также установили, что Елена несколько раз нарушала условия домашнего ареста. Например, устроила корпоратив для участников своего VIP-клуба.
Источник:
Поэтому сторона обвинения потребовала отправить «королеву» в СИЗО. Так и произошло. Сегодня Блиновскую привезли на очередное заседание в Замоскворецкий суд Москвы.
Источник:
А из него - на автозаке в СИЗО. Муж передал ей мешочек с тёплыми вещами, а «исполнительница желаний» разрыдалась.
В изоляторе она пробудет до 26 апреля. Затем состоятся очередные слушания по её делу. Ну а в сети уже вовсю обсуждают, что Елене теперь надо отправить запрос во Вселенную на приличную «хату» и тихих сокамерников.
Источник:
Источник:
Источник:
По предварительной информации, блогера отправят в изолятор №6 «Печатники». Там ей придётся мыть полы в камере, туалет, и питаться вместе со всеми. Отмазаться от новых обязанностей не получится. Даже с помощью марафонов и Вселенной.
Кроме долга перед ФНС в 1,5 миллиарда рублей, Блиновской грозит до 16 лет тюрьмы. Чем закончится её приключения - станет ясно уже весной.
Источник:
- В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым ребёнком на руках
- Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года
- «Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и расплакался
- Суд арестовал челябинского маньяка, который 14 лет держал девушку в подвале
- Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21 объект недвижимости и коллекцию золотых монет