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Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО

Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО

Автор:
22 января 2024 17:28
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Видео   Суд   арест   елена блиновская   задержание   сизо   
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Кроме долга в 1,5 миллиарда рублей, ей светит 16 лет за решёткой.

Елена Блиновская попала в ласковые и крепкие объятия силовиков в прошлом году. Тогда её задержали на границе: «исполнительница желаний» хотела уехать в Белоруссию на Майбахе и в тапочках. А поехала в отделение полиции, а позже - в суд.

Блиновскую отправили под домашний арест, а её имущество стали описывать: яхта, машины, особняки, квартиры, драгоценности и меха. Также арестовали десятки валютных и рублёвых счетов. Потом ФНС подсчитала, что блогер задолжала государству миллиард рублей. Позже из-за новых эпизодов и пеней, сумма возросла почти до 1,5 миллиардов рублей.

Дело идёт уже несколько месяцев, в нём появляются отягчающие обстоятельства, связанные с ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Следователи выяснили, что Блиновская могла получить электронные ключи нескольких юрлиц, а также перевести деньги с их расчётных счетов и потратить на себя. Также установили, что Елена несколько раз нарушала условия домашнего ареста. Например, устроила корпоратив для участников своего VIP-клуба.

Поэтому сторона обвинения потребовала отправить «королеву» в СИЗО. Так и произошло. Сегодня Блиновскую привезли на очередное заседание в Замоскворецкий суд Москвы.

А из него - на автозаке в СИЗО. Муж передал ей мешочек с тёплыми вещами, а «исполнительница желаний» разрыдалась.

В изоляторе она пробудет до 26 апреля. Затем состоятся очередные слушания по её делу. Ну а в сети уже вовсю обсуждают, что Елене теперь надо отправить запрос во Вселенную на приличную «хату» и тихих сокамерников.

По предварительной информации, блогера отправят в изолятор №6 «Печатники». Там ей придётся мыть полы в камере, туалет, и питаться вместе со всеми. Отмазаться от новых обязанностей не получится. Даже с помощью марафонов и Вселенной.

Кроме долга перед ФНС в 1,5 миллиарда рублей, Блиновской грозит до 16 лет тюрьмы. Чем закончится её приключения - станет ясно уже весной.

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Метки: Видео   Суд   арест   елена блиновская   задержание   сизо   
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7  комментариев
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17k
Kucher Полчаса назад
Через 16 лет сможет новый марафон организовать, на тему "Как заходить в хату".
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 минуты назад
и сколько эта мыльная опера будет продолжаться..самый гуманный Суд в мире..
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7k
Бу 9 минут назад
суперновость!
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4k
poбт 19 минут назад
думаю проблема глубже
ведь сами "марафонцы" так ни*ху*я и не поняли
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1k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
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13k
Владимир Полчаса назад
Довыпендривалась иском к налоговой.
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