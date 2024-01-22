Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО

По предварительной информации, блогера отправят в изолятор №6 «Печатники». Там ей придётся мыть полы в камере, туалет, и питаться вместе со всеми. Отмазаться от новых обязанностей не получится. Даже с помощью марафонов и Вселенной.

Кроме долга перед ФНС в 1,5 миллиарда рублей, Блиновской грозит до 16 лет тюрьмы. Чем закончится её приключения - станет ясно уже весной.