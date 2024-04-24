Суд оставил в СИЗО «королеву марафонов» Елену Блиновскую

На заседании она плакала, просила сжалиться и отправить её домой к детям.
Елена Блиновская, блогер и продавец инфокурсов. Самый известный - «Марафон исполнения желаний». Следствие и ФНС полагают, что благодаря марафонам и тренингам, Блиновская заработала миллиарды рублей. А вот налоги с этого почему-то не заплатила.
Налоговая сообщает, что Елена должна государству больше миллиарда рублей. Сначала Блиновская сидела под домашним арестом, потом устроила вечеринку с гостями и её отправили в СИЗО.
Муж Елены, Александр Блиновский, подписал контракт с Минобороны. Позже он заявил, что его якобы хотят расторгнуть по инициативе следователей.
Я, рядовой Блиновский Алексей Владимирович, и моя супруга, Блиновская Елена Олеговна, проходим в рамках уголовного дела по неуплате налогов. Она - мать четырех несовершеннолетних детей - находится в следственном изоляторе. Нам предъявлено обвинение по неуплате налогов. Мы готовы выплатить оставшуюся часть суммы. Также хотел бы сказать, что в рамках уголовного дела на меня наложен запрет определенных действий в виде запрета на общение со свидетелями по уголовному делу, а также запрета на использование телефона и интернета. Данный запрет я ни разу не нарушал.
О запрете на подписание контракта меня никто не уведомлял - ни суд, ни следователь. Я никогда не собирался и не собираюсь использовать подписанный контракт для уклонения от исполнения обязательств. У нас арестовано всё имущество и все счета, которых достаточно для погашения обязательств.
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В сети считают, что подписание контракта - уловка. Елена в СИЗО, её муж в армии, их дети временно остались без обоих родителей. А значит Блиновскую суд мог бы отпустить под домашний арест. Как заявила блогер на сегодняшнем судебном заседании:
Я, как психолог, знаю как никто другой, как сильно влияет отсутствие родителя на психику детей. Я ознакомилась с результатами психологической экспертизы моих детей. Их слова, их рисунки о многом мне говорят. Вдаваться в подробности не буду ради сохранения достоинства моих детей.
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И добавила, что готова отдать всё имущество, чтобы погасить долги перед государством и выйти на свободу.
За это время я много чего осознала. Я признаю свои ошибки и признаю свою вину. Почему я не делала этого раньше?
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Но суд это не убедило и он продлил ей содержание в СИЗО ещё на 3 месяца. Уголовное дело королевы марафонов насчитывает 40 томов и 12 коробок с вещдоками. Счета Блиновской арестованы. Елену обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере, возможное наказание - до 16 лет в колонии.
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