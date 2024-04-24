Суд оставил в СИЗО «королеву марафонов» Елену Блиновскую

Муж Елены, Александр Блиновский, подписал контракт с Минобороны. Позже он заявил, что его якобы хотят расторгнуть по инициативе следователей.

Я, рядовой Блиновский Алексей Владимирович, и моя супруга, Блиновская Елена Олеговна, проходим в рамках уголовного дела по неуплате налогов. Она - мать четырех несовершеннолетних детей - находится в следственном изоляторе. Нам предъявлено обвинение по неуплате налогов. Мы готовы выплатить оставшуюся часть суммы. Также хотел бы сказать, что в рамках уголовного дела на меня наложен запрет определенных действий в виде запрета на общение со свидетелями по уголовному делу, а также запрета на использование телефона и интернета. Данный запрет я ни разу не нарушал.

О запрете на подписание контракта меня никто не уведомлял - ни суд, ни следователь. Я никогда не собирался и не собираюсь использовать подписанный контракт для уклонения от исполнения обязательств. У нас арестовано всё имущество и все счета, которых достаточно для погашения обязательств.