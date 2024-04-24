FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 85 постов • 6 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
Суд оставил в СИЗО «королеву марафонов» Елену Блиновскую

Суд оставил в СИЗО «королеву марафонов» Елену Блиновскую

Автор:
24 апреля 2024 16:42
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Видео   Суд   арест   елена блиновская   королева марафонов   сизо   
1161
4
3

На заседании она плакала, просила сжалиться и отправить её домой к детям.

Елена Блиновская, блогер и продавец инфокурсов. Самый известный - «Марафон исполнения желаний». Следствие и ФНС полагают, что благодаря марафонам и тренингам, Блиновская заработала миллиарды рублей. А вот налоги с этого почему-то не заплатила.

Налоговая сообщает, что Елена должна государству больше миллиарда рублей. Сначала Блиновская сидела под домашним арестом, потом устроила вечеринку с гостями и её отправили в СИЗО.

Муж Елены, Александр Блиновский, подписал контракт с Минобороны. Позже он заявил, что его якобы хотят расторгнуть по инициативе следователей.

Я, рядовой Блиновский Алексей Владимирович, и моя супруга, Блиновская Елена Олеговна, проходим в рамках уголовного дела по неуплате налогов. Она - мать четырех несовершеннолетних детей - находится в следственном изоляторе. Нам предъявлено обвинение по неуплате налогов. Мы готовы выплатить оставшуюся часть суммы. Также хотел бы сказать, что в рамках уголовного дела на меня наложен запрет определенных действий в виде запрета на общение со свидетелями по уголовному делу, а также запрета на использование телефона и интернета. Данный запрет я ни разу не нарушал.

О запрете на подписание контракта меня никто не уведомлял - ни суд, ни следователь. Я никогда не собирался и не собираюсь использовать подписанный контракт для уклонения от исполнения обязательств. У нас арестовано всё имущество и все счета, которых достаточно для погашения обязательств.

В сети считают, что подписание контракта - уловка. Елена в СИЗО, её муж в армии, их дети временно остались без обоих родителей. А значит Блиновскую суд мог бы отпустить под домашний арест. Как заявила блогер на сегодняшнем судебном заседании:

Я, как психолог, знаю как никто другой, как сильно влияет отсутствие родителя на психику детей. Я ознакомилась с результатами психологической экспертизы моих детей. Их слова, их рисунки о многом мне говорят. Вдаваться в подробности не буду ради сохранения достоинства моих детей.

И добавила, что готова отдать всё имущество, чтобы погасить долги перед государством и выйти на свободу.

За это время я много чего осознала. Я признаю свои ошибки и признаю свою вину. Почему я не делала этого раньше?

Но суд это не убедило и он продлил ей содержание в СИЗО ещё на 3 месяца. Уголовное дело королевы марафонов насчитывает 40 томов и 12 коробок с вещдоками. Счета Блиновской арестованы. Елену обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере, возможное наказание - до 16 лет в колонии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: Видео   Суд   арест   елена блиновская   королева марафонов   сизо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
ron 48 минут назад
смешно, правда? а ведь она даже пыталась подать в суд на налоговую (!) за то, что ей, якобы, насчитали слишком много... такое впечатление, что королева марафонов больше не заточена на успех )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Bar 3 минуты назад
Довыёпывалась "королева" бл*ять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 36 минут назад
А казалось бы всего-то надо:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
w 37 минут назад
Нездоровая херня в том, что её прижали только за неуплату налогов, а не за то, что она людей разводила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Shtoppi 39 минут назад
пусть эта исполнительница желаний, дальше сидит в своей "лампе"/камере в сизо и чем дольше, тем лучше, а потом вообще желательно на зону ей путевку оформить лет на десять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Прораб 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 46 минут назад
Больше всего нравиться вот это "мы готовы выплатить"! Ты до...ёб! Ты обязан выплатить всю сумму и мало того уголовное преследование сразу прекращается(статья такая!). Но по чему то вы не выплатили всю сумму до сегодняшнего дня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Лионнелла Дмитрий 41 минуту назад
Возможно, сразу не могли, предположу, что львиная доля улетала крыше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Echo 49 минут назад
«Марафон исполнения желаний», ничё она себе желание загадала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2834 поста (2788 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

298718



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил...
Набирающие популярность в сообществах
Эти часы настоящее произведение искусства
Эти часы настоящее произведение искусства
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Оклад и 29 тысяч сверху
Оклад и 29 тысяч сверху
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#забавно#аварии#собака#факты#люди#кот#улыбнуло
#животные#автомир#интересно#Китай#ДТП#история#Автовсячина#новости#дети#Разное
#Прикол#машина#в мире#интересное#авто аварии#позитив#Реакция#Россия#истории#Жизнь
Оклад и 29 тысяч сверху Оклад и 29 тысяч сверху Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21 объект недвижимости и коллекцию золотых монет Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21... Суд арестовал челябинского маньяка, который 14 лет держал девушку в подвале Суд арестовал челябинского маньяка, который 14 лет держал девушку в подвале «Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и расплакался «Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и... Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО

На что жалуетесь?

Вернуться