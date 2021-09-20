Студент открыл стрельбу в университете в Перми

По предварительной информации, трое человек погибли.
Один из учащихся Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) устроил беспорядочную стрельбу в стенах учебного заведения. Официальной информации о количестве пострадавших пока нет, но некоторые СМИ сообщают о трех убитых и четверых раненых.
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Спасаясь от стрелка, учащиеся и преподаватели выпрыгивали из окон университета.
Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. За полчаса до нападения на своей страничке во "Вконтакте" он опубликовал объемный манифест. Студент написал, что "произошедшее не является терактом" и подробно рассказал, как обманул психиатров и получил разрешение на владение оружием.
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Студент написал и о причинах шутинга. Они весьма невнятные:
«Всё вокруг выглядит искусственно, как во сне. Каждый день является повторением прошлого, всё начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю всё, чтобы забрать с собой как можно больше».
"Вы придумали огромное количество идеологий,создали кучу философских учений,но ничего из этого не изменит вашей уродливой натуры. Вы жадные, эгоистичные, трусливые и злые существа, хотя и считайте себя лучше всех других биологических организмов. Будем честны,вы также считайте себя лучше меня, но почему? Наверное потому что вы не убивали "невинных" безоружных людей? Потому что вы являетесь достойными членами общества?В вашей жизни есть смысл? Вы приносите пользу обществу? ХА ХА ХА. Всё что заставляет вас оставаться законопослушными гражданами-система, которую вы сами и создали. Не будь подобные моим действия наказуемыми и порицаемыми общественностью, то вы давно уничтожили бы друг друга".
Первой жертвой Бекмансурова стал случайный прохожий. Мужчина жив и в сознании
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Сообщается, что стрелок забаррикадировался в одном из учебных кабинетов и отстреливался от правоохранителей.
По уточненным данным, в ходе нападения на университет восемь человек погибли и девятнадцать пострадали.
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Он готовился заранее - поэтому всё равно бы что-то придумал бы.
Соболезнования погибшим.
Еще вопрос к разрешительной системе на оружие, нахрена выдавать малолеткам лицензию на многозарядные полуавтоматы????
Первый охотничий гладкоствол - 2х стволка, и не более!