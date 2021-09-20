Студент открыл стрельбу в университете в Перми

Студент написал и о причинах шутинга. Они весьма невнятные:





«Всё вокруг выглядит искусственно, как во сне. Каждый день является повторением прошлого, всё начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю всё, чтобы забрать с собой как можно больше».





"Вы придумали огромное количество идеологий,создали кучу философских учений,но ничего из этого не изменит вашей уродливой натуры. Вы жадные, эгоистичные, трусливые и злые существа, хотя и считайте себя лучше всех других биологических организмов. Будем честны,вы также считайте себя лучше меня, но почему? Наверное потому что вы не убивали "невинных" безоружных людей? Потому что вы являетесь достойными членами общества?В вашей жизни есть смысл? Вы приносите пользу обществу? ХА ХА ХА. Всё что заставляет вас оставаться законопослушными гражданами-система, которую вы сами и создали. Не будь подобные моим действия наказуемыми и порицаемыми общественностью, то вы давно уничтожили бы друг друга".