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Студент открыл стрельбу в университете в Перми

Студент открыл стрельбу в университете в Перми (3 фото + 2 видео)

Автор:
20 сентября 2021 10:40
Сообщество : Криминал
Метки: видео   пермь   стрельба   студент   университет   
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По предварительной информации, трое человек погибли.

Один из учащихся Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) устроил беспорядочную стрельбу в стенах учебного заведения. Официальной информации о количестве пострадавших пока нет, но некоторые СМИ сообщают о трех убитых и четверых раненых.

Спасаясь от стрелка, учащиеся и преподаватели выпрыгивали из окон университета.

Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. За полчаса до нападения на своей страничке во "Вконтакте" он опубликовал объемный манифест. Студент написал, что "произошедшее не является терактом" и подробно рассказал, как обманул психиатров и получил разрешение на владение оружием.

Студент написал и о причинах шутинга. Они весьма невнятные:



«Всё вокруг выглядит искусственно, как во сне. Каждый день является повторением прошлого, всё начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю всё, чтобы забрать с собой как можно больше».


"Вы придумали огромное количество идеологий,создали кучу философских учений,но ничего из этого не изменит вашей уродливой натуры. Вы жадные, эгоистичные, трусливые и злые существа, хотя и считайте себя лучше всех других биологических организмов. Будем честны,вы также считайте себя лучше меня, но почему? Наверное потому что вы не убивали "невинных" безоружных людей? Потому что вы являетесь достойными членами общества?В вашей жизни есть смысл? Вы приносите пользу обществу? ХА ХА ХА. Всё что заставляет вас оставаться законопослушными гражданами-система, которую вы сами и создали. Не будь подобные моим действия наказуемыми и порицаемыми общественностью, то вы давно уничтожили бы друг друга".

Сообщается, что стрелок забаррикадировался в одном из учебных кабинетов и отстреливался от правоохранителей.


По уточненным данным, в ходе нападения на университет восемь человек погибли и девятнадцать пострадали.

Источник:

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Метки: видео   пермь   стрельба   студент   университет   
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1k
Moon24 45 минут назад
И зачем публиковать манифист этого животного ? Хорошо что ликвидировали , теперь бросить в яму со свиными потрохами
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17k
sanchesS80 8 минут назад
Ну закрутят опять гайки в плане получения оружия - придурки начнут более внимательно изучать химию и убьют самодельной взрывчаткой. Им же пофиг чем.
Он готовился заранее - поэтому всё равно бы что-то придумал бы.
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9k
Сергей Попов 8 минут назад
Побольше смакуйте подобные новости со всех рупоров страны и интернета, и будет получать всё больше подобных "стрелков". Любой психиатр скажет, что подобные преступления совершаются только на публику. Просто так без широкой огласки у них даже мысли бы не было совершать подобное.
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6k
sumrаknn 9 минут назад
посту минус за фио маньяка. Они ради славы это делают, поэтому фото и фио убийц плодит подражателей. Когда в новостях без фото скажут - был псих и нету психа - вот тогда подражать будет стремно
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0
Макс 9 минут назад
Хочешь уйти из жизни - уходи, зачем забирать с собой чужие жизни?
Соболезнования погибшим.
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27k
Добрый 12 минут назад
А что изменилось в системе охраны детских садов, школ, вузов с 11 мая 2021? Правильно! Ничего... Как охраняли дедушки и бабушки, так охраняют...
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668
Руслан 14 минут назад
Пока текст "манифеста" этого ублюдка висел тут, я понял, что он опубликовал это накануне, до преступления. Вопрос к пользователям всяких ВК и ФБ: разве нет алгоритма, который распознаёт тексты на содержание в них всяких экстремистских лозунгов, тезисов и тд? Сам не пользуюсь ни ВК, ни ФБ. Но вроде, что за неполиткорректное слово типа "негр" или "хохол" в ФБ, к примеру, банят. А такие тексты, как у убийцы, могут запросто существовать и никто на них не отреагирует?
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3k
Ok_Google 16 минут назад
шутинг ? мдаа русский язык вымирает
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40k
Войнов 21 минуту назад
Опять начнут гайки закручивать законопослушным гражданам. А выродки все-равно найдут способ убивать. Даже этот ублюдок написал, что если не купит оружие, будет убивать с помощью автомобиля, бомбы или ножа.
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12k
Кархародон 24 минуты назад
Удивляет лишь полный обзор процедуры получения лицензии на оружие. Будто на заказ лоббистов ужесточения законов по обороту оружия. И грохнули в итоге. Может это и не он писал?
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35k
Alex Полчаса назад
Хорошо подготовился сучий потрох...
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Ппц. Этого урода за всю его сраную жизнь не признали психопатом?! А последний психиатр и вовсе отличился!!!
Еще вопрос к разрешительной системе на оружие, нахрена выдавать малолеткам лицензию на многозарядные полуавтоматы????
Первый охотничий гладкоствол - 2х стволка, и не более!
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5k
pilgrimnl Полчаса назад
с психикой у поколения егэ очень плохо, спасибо интернету и тв.
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8k
insaider Полчаса назад
Все злые,а он типа добрый и честный,поэтому всех и убил. Типичный светлоликий шизофреник.
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−23
суетолог Полчаса назад
итог 20 летнего правления дяди вовы
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9k
Шурум-бурум Полчаса назад
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1k
Vovan Petroff Полчаса назад
Девки не дают.
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96
Max Полчаса назад
А разве после казанской трагедии, у тех кто уже получил лицензию на оружие у них не отобрали её?! Что за бред
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Жди очередного ужесточения законодательства и процедур получения/продления разрешения. Самое забавное, что если бы у этого стрелка был самодельный огнестрел или СВУ, то всем "ужесточителям" было бы абсолютно по фигу вне зависимости от количества пострадавших. Если же оружие легальное, как в данном случае, то начинается бурная законотворческая деятельность по возведению очередных препон и запретов.
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280
Best surface Полчаса назад
Не место этому здесь, тем более с манифестом.
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27k
EvilHomer Полчаса назад
"Студент написал и о причинах шутинга" Х@ютинга бл@ть, русских слов нет?
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246
Юрий Матвеев EvilHomer 12 минут назад
ну вот вообще-то нет, бо довольно новая мода. Просто здесь "шутинг" употребляется не в дословном "стрельба", а в значении "стрельба психически больного по случайным прохожим". Одним словом все-таки проще писать-то
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