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Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий

Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 13:42
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   избиение   мигранты   полиция   похищение   свидание   
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К счастью, женщине удалось сбежать, а гостю Северной столицы - нет. Его задержали.

Вчера в Санкт-Петербурге произошла очередная дикая история с участием приезжих, которые в последнее время происходят с пугающей регулярностью. Два мигранта подкараулили местную жительницу на парковке у дома, жестоко избили и увезли в неизвестном направлении. А все из-за неразделенной любви.


40-летний приезжий и 52-летняя петербурженка познакомились на сайте знакомств. Некоторое время переписывались, а затем встретились. После первого же свидания женщина отказалась продолжать с ним общение. Тогда отвергнутый ухажер решил жестоко отомстить.

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После избиения мигранты прокололи колеса на машине жертвы, запихнули ее в свое авто и уехали. В Курортном районе около АЗС женщине удалось сбежать от преступников. Она забежала в туалет на заправке и попросила персонал вызвать полицию. Мигрант с подельником тут же скрылся. Но в тот же день обоих задержали полицейские. Все благодаря очевидцам, которые, не только снимали преступление на камеры своих мобильных, а воспользовались ими по назначению и позвонили в правоохранительные органы.


«4 октября в 07:22 в полицию поступило сообщение, что у дома 6 по Пейзажной улице на парковке мужчина избивает женщину. В 07:28 прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы установлено, что к женщине 1969 года рождения подошел мужчина по имени Рустам, с которым она познакомилась около двух недель назад на сайте знакомств. После чего Рустам, избив руками, посадил ее в рядом « Хендэ Солярис», в салоне которого находился еще один неизвестный мужчина кавказской внешности с ножом в руке. После чего женщину повезли за город», - рассказали в полиции.


Задержанными оказались уроженцы Таджикистана. Обоим грозит от 5 до 12 лет заключения по ст. 126 УК («Похищение человека»).

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Метки: задержание   избиение   мигранты   полиция   похищение   свидание   
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52  комментария
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2k
boom 2 часа назад
Чебуреки даже на свиданки ходят толпами?
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54k
parallax 50 секунд назад
Не гастеров надо винить, а власть и бизнес. Вот где истинная причина заполонения страны пришельцами.
А для того, чтобы что-то менялось, надо выходить с протестами на улицы. Только не с навальнятами и прочей требухой.
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22
@photoaQyn 5 минут назад
в 52 года надо уже по идее внучку замуж выдавать ,а тётко Переписывается с 40летним мужиком на сайте знакомств ???потом вдруг оказывается что что-то не так, А что изначально могло быть так? какому изначально нормальному мужику в 40 лет надо баба 52? причём 52 на сайте знакомств это и все 70 может быть, то есть человек конечно скотина, но баба, ты куда лезла? причём этих Баранов сейчас посадят, Но кто нам даст гарантию что баба опять себе таких же не найдёт. найди себе отечественного пенсионера и 99.9% что таких эксцессов не будет
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141
PAVOR_zp 5 минут назад
Кастрировать и депортировать
И нефиг за казённый счёт содержать
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733
Иван Иванов 18 минут назад
Таджики вижу в последнее время в себя поверили, уже кавказцев подвинули в криминальных новостях. В начале 2000х в летние каникулы работал на стройке у отца, там таджик один пытался подружиться со мной, и все напрашивался типа покажи город, познакомь с девчонками. Я так про себя думал - дурак что ли, тебя если не менты загребут, так просто кто нибудь на улице отмудохает, и меня за одно с тобой, а про девчонок вообще смешно.
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10k
Авакум Полчаса назад
Пора уже аборигенам уяснить, что приезжие мусульмане ненавидят местных и делают всё, чтобы засрать и Россию, превратив её в халифат.
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1k
MC Полчаса назад
Мне все чаще приходит на ум мысль, что этот их аллах никакой не Бог, а сатана, которого они называют Богом! Этот ислам похоже скорее САТАНИЗМ, а не религия любви и добра как они часто любят это говорить! Ну просто уже очевидно, что люди подверженные влиянию ислама через какое то время уже не люди, а какие то черти!
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31
tokik Полчаса назад
А есть видео, где похитители извиняются?
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2k
Гюрза 42 минуты назад
А с чего решили, что она с чебуреков переписывалась? Вполне мог быть Вася Иванов, с подходящей аватарой. А на встрече уже увидела, что к чему, поэтому и ноги в руки, бежать от него.
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7k
The Dude 42 минуты назад
На одного (а лучше одну) с телефоном должно быть четверо с кулаками, зубами и палками.
там, чтобы эта мразь приезжая если и выжила, то до конца дней своих ходила бы под себя и не задерживала слюни во рту.
С каждой черножопой мразью, допустившей подобной преступление так следует поступать. К животным нельзя относиться как к людям.
А те продажные судьи, которые покрывают их беспредел должны терять статус человека.
А даме лёгкий урок. Надеюсь она его не забудет.
Не думаю, что в Питере всё так плохо с мужчинами, что она опустилась до зоофилии с дикими приматами.
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12k
uutb 52 минуты назад
Простите, но я недопонимаю... То есть, кто-то, снимает как два чурка, избивают и похищают женщину и не может ей помочь? Не могли в полицию позвонить? А, если бы, ей не удалось сбежать и ее убили, что тогда?
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11
VasyaN 52 минуты назад
Ну нихрена! опять ставка на черное, как же так! Лол.
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25k
Батончик с маком 55 минут назад
Надо не телефоны доставать, а арматуру и сразу жестоко е.башить обезьян. Пиз.дить надо большой толпой, тогда хрен кого посадят.
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31k
Григорий 56 минут назад
Наглядный урок, чтоб с чебуреками больше не встречалась.
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22
@photoaQyn Григорий 3 минуты назад
тут дело скорее в возрасте, чем происхождении
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1k
Лёха 59 минут назад
Потому,что они извинятся и их простят...
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3k
Максим Час назад
На самом деле тяжело и дальше объяснять насколько России нужны мигранты. Ведь дураков почти не осталось, что бы и дальше говорить об иноагентах, Госдепе и прочих внешних и внутренних врагах.
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13k
* Час назад
Опять поди иностранные агенты мигрантов очерняют... Или как там говорила ответственная за мигрантов...
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41
Александр Поляков Час назад
дура видела же что обезьяна. старая чернильница
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Как бэээ... А че у этой пристарелой мадмазель в башке то варилось, когда она с чебуреком писаться на мамбе начала? Что вот он, принц арабский, водрузит ее подержаную тушку на своего скакуна и умчит к закату? Ну держи, собстна. Не жаль.
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11k
кира Час назад
Пора, наконец, вплотную заняться преступлениями мигрантов. Не только проверять регистрацию и стричь с них бабло, а сажать и депортировать всю семью, если один из ее членов замешан в преступлении. Если семью не депортировать, он вернется после отсидки обратно в Питер/Москву/любой другой Российский город. Срок и депортация без права въезда в Россию пожизненно для преступника и всех членов его семьи.
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1k
azuver Час назад
Пора принять закон именно для урюков,который карает оных за малейшую провинность на территории России.Быканул ,ускакал на зону по полной,дёрнулся в сторону Россиянина,туда же с дальнейшей депортацией в родной аул,кишлак,горы по жизненно.Сексуально озабоченных кастрировать. Желательно за одного провинившегося ,депортировать домой ещё 100-200 овцелюбов.
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