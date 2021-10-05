Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий

К счастью, женщине удалось сбежать, а гостю Северной столицы - нет. Его задержали.
Вчера в Санкт-Петербурге произошла очередная дикая история с участием приезжих, которые в последнее время происходят с пугающей регулярностью. Два мигранта подкараулили местную жительницу на парковке у дома, жестоко избили и увезли в неизвестном направлении. А все из-за неразделенной любви.
40-летний приезжий и 52-летняя петербурженка познакомились на сайте знакомств. Некоторое время переписывались, а затем встретились. После первого же свидания женщина отказалась продолжать с ним общение. Тогда отвергнутый ухажер решил жестоко отомстить.
На запечатленных очевидцем кадрах видно, как женщину избивают в ее же машине:
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После избиения мигранты прокололи колеса на машине жертвы, запихнули ее в свое авто и уехали. В Курортном районе около АЗС женщине удалось сбежать от преступников. Она забежала в туалет на заправке и попросила персонал вызвать полицию. Мигрант с подельником тут же скрылся. Но в тот же день обоих задержали полицейские. Все благодаря очевидцам, которые, не только снимали преступление на камеры своих мобильных, а воспользовались ими по назначению и позвонили в правоохранительные органы.
«4 октября в 07:22 в полицию поступило сообщение, что у дома 6 по Пейзажной улице на парковке мужчина избивает женщину. В 07:28 прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы установлено, что к женщине 1969 года рождения подошел мужчина по имени Рустам, с которым она познакомилась около двух недель назад на сайте знакомств. После чего Рустам, избив руками, посадил ее в рядом « Хендэ Солярис», в салоне которого находился еще один неизвестный мужчина кавказской внешности с ножом в руке. После чего женщину повезли за город», - рассказали в полиции.
Задержанными оказались уроженцы Таджикистана. Обоим грозит от 5 до 12 лет заключения по ст. 126 УК («Похищение человека»).
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А для того, чтобы что-то менялось, надо выходить с протестами на улицы. Только не с навальнятами и прочей требухой.
И нефиг за казённый счёт содержать
Прекращай оправдывать обыкновенных чернильниц, которые уже и не знают куда деть свой тухлый вареник. Только на таких вот джентльменов и приходится рассчитывать, раз Ваней да Вась по молодости отшивала.
там, чтобы эта мразь приезжая если и выжила, то до конца дней своих ходила бы под себя и не задерживала слюни во рту.
С каждой черножопой мразью, допустившей подобной преступление так следует поступать. К животным нельзя относиться как к людям.
А те продажные судьи, которые покрывают их беспредел должны терять статус человека.
А даме лёгкий урок. Надеюсь она его не забудет.
Не думаю, что в Питере всё так плохо с мужчинами, что она опустилась до зоофилии с дикими приматами.
40-летний приезжий и 52-летняя петербурженка познакомились на сайте знакомств. Некоторое время переписывались, а затем встретились. После первого же свидания женщина отказалась продолжать с ним общение.
Ну явно же увидала что там не тот кого ожидала увидеть)