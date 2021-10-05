Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий

После избиения мигранты прокололи колеса на машине жертвы, запихнули ее в свое авто и уехали. В Курортном районе около АЗС женщине удалось сбежать от преступников. Она забежала в туалет на заправке и попросила персонал вызвать полицию. Мигрант с подельником тут же скрылся. Но в тот же день обоих задержали полицейские. Все благодаря очевидцам, которые, не только снимали преступление на камеры своих мобильных, а воспользовались ими по назначению и позвонили в правоохранительные органы.

«4 октября в 07:22 в полицию поступило сообщение, что у дома 6 по Пейзажной улице на парковке мужчина избивает женщину. В 07:28 прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы установлено, что к женщине 1969 года рождения подошел мужчина по имени Рустам, с которым она познакомилась около двух недель назад на сайте знакомств. После чего Рустам, избив руками, посадил ее в рядом « Хендэ Солярис», в салоне которого находился еще один неизвестный мужчина кавказской внешности с ножом в руке. После чего женщину повезли за город», - рассказали в полиции.

Задержанными оказались уроженцы Таджикистана. Обоим грозит от 5 до 12 лет заключения по ст. 126 УК («Похищение человека»).