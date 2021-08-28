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В гостиницу к лидеру группы Rammstein пришли полицейские

В гостиницу к лидеру группы Rammstein пришли полицейские (6 фото)

Автор:
28 августа 2021 14:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Тилль Линдеманн   задержание   коронавирус   полиция   тверь   фестиваль   
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Одного из музыкантов задержали за конфликт с силовиками.

Не успел Тилль Линдеманн прилететь в Россию, как к нему в гостинцу в "Завидово" под Тверью наведались полицейские. Как сообщает "Интерфакс", причина визита силовиков самая банальная и успевшая набить оскомину - коронавирус. Лидер группы Rammstein должен был выступить на музыкальном фестивале в Тверской области, и в связи с предстоящим концертом правоохранители выписали Линдеманну предписание о «недопущении нарушения антиковидных мер».

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Однако источники сообщают, что помимо предупреждения о соблюдении антиковидных мер на массовых мероприятиях, в номере музыканта проводились следственные действия. Как рассказал собеседник "Интерфакса", «проверка проводилась в рамках заявления».


Это заявление вполне могло быть от партии "Коммунисты России", которые в июне обещали пожаловаться в прокуратуру на клип Линдеманна, в котором они разглядели клевету на советскую историю.

Также стало известно, что одного из спутников Тилля задержали, поскольку в момент визита полицейских он принялся с ними конфликтовать. А в отношении продюсера лидера Rammstein Анара Рейбанда завели административное дело за нарушение миграционного режима.


"Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности", - сообщили в полиции.


Если городской суд Конакова признает вину Анара Рейбанда, то его ожидает центр временного содержания мигрантов и выдворение из страны.

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Метки: Тилль Линдеманн   задержание   коронавирус   полиция   тверь   фестиваль   
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3k
Chanceux Час назад
Rammstein классная группа
Был когда то у них на концерте, в Гамбурге, впечатлений море. А тут, видать из зависти кто то, имея власть - пытается помешать пофестивалить.
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31k
turyst 4 минуты назад
Опять Пушному придётся вместо него отдуваться...


Ссылка youtu.be


Ссылка youtu.be
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−46
дипардиев 8 минут назад
не трогайте ТИЛЮШКУ!!! он НАШ - гусский, пгавославный!!!
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648
figurist 16 минут назад
Все три партии отпиарились
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531
Alex Полчаса назад
Почитайте перевод их песни Моskau. Достаточно что бы понять как эти черти относятся к России. И те кто поет и играет и те кто пишет тексты, продюссирует и пр.
Дебилы которые топят за этот шабаш за частую даже не знают о чем поет их кумир.
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4k
Дарвин и аморальная премия 48 минут назад
Лобода ему уже носки теплые приготовила и чифирка в пакете,а то мало ли как оно будет
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−34
Александр Поляков 51 минуту назад
мусорня не одобряе...
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