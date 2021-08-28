В гостиницу к лидеру группы Rammstein пришли полицейские

Одного из музыкантов задержали за конфликт с силовиками.
Не успел Тилль Линдеманн прилететь в Россию, как к нему в гостинцу в "Завидово" под Тверью наведались полицейские. Как сообщает "Интерфакс", причина визита силовиков самая банальная и успевшая набить оскомину - коронавирус. Лидер группы Rammstein должен был выступить на музыкальном фестивале в Тверской области, и в связи с предстоящим концертом правоохранители выписали Линдеманну предписание о «недопущении нарушения антиковидных мер».
Однако источники сообщают, что помимо предупреждения о соблюдении антиковидных мер на массовых мероприятиях, в номере музыканта проводились следственные действия. Как рассказал собеседник "Интерфакса", «проверка проводилась в рамках заявления».
Это заявление вполне могло быть от партии "Коммунисты России", которые в июне обещали пожаловаться в прокуратуру на клип Линдеманна, в котором они разглядели клевету на советскую историю.
Также стало известно, что одного из спутников Тилля задержали, поскольку в момент визита полицейских он принялся с ними конфликтовать. А в отношении продюсера лидера Rammstein Анара Рейбанда завели административное дело за нарушение миграционного режима.
"Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности", - сообщили в полиции.
Если городской суд Конакова признает вину Анара Рейбанда, то его ожидает центр временного содержания мигрантов и выдворение из страны.
Теперь Тилль приехал, и Ларин кошмарит, что Едро препятствует, очень смахивает на пиар— TANKARD (@TANKARD99908689) August 28, 2021
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Дебилы которые топят за этот шабаш за частую даже не знают о чем поет их кумир.
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ты ещё песни "Чингиз-Хана" переведи
там тоже Москау есть
Предпочитаю хорошую музыку