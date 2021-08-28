В гостиницу к лидеру группы Rammstein пришли полицейские

Однако источники сообщают, что помимо предупреждения о соблюдении антиковидных мер на массовых мероприятиях, в номере музыканта проводились следственные действия. Как рассказал собеседник "Интерфакса", «проверка проводилась в рамках заявления».

Это заявление вполне могло быть от партии "Коммунисты России", которые в июне обещали пожаловаться в прокуратуру на клип Линдеманна, в котором они разглядели клевету на советскую историю.