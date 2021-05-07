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Американец за одну погоню умудрился угнать две полицейские машины

Американец за одну погоню умудрился угнать две полицейские машины (4 фото + 2 видео)

Автор:
07 мая 2021 15:20
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   курьез   полиция   сша   угон   флорида   
529
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Копы оказались очень гуманными. Или нарушителю со штатом повезло.

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Метки: задержание   курьез   полиция   сша   угон   флорида   
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8  комментариев
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625
Алексей Скузлов 48 минут назад
Медаль за слабоумие и отвагу этому сударю!
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103
vijilante 3 минуты назад
Его не застрелили и позволили уехать потому что он НИГГЕР !
А кому охота на зону за очередную убитую обезьяну ?!
Менты в Америке уже поняли - проще отпустить и быстренько самому уволиться чем получить 40 лет из-за обдолбаного шимпанзе.
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1k
Иван Иванов 4 минуты назад
Просто безбашенный американец, который заставил копов вспомнить теоретические основы задержания опасных преступников
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8k
БарНалей 15 минут назад
Обратил внимание, что ни один пиндос, почему то, не кинулся на капот. Это же самая эффективная мера остановки. На крайняк потом покушение на сотрудника можно нарисовать. Дилетанты, что с них взять.
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4k
Дарвин и аморальная премия 41 минуту назад
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1k
fraxinus 52 минуты назад
Кстати собака у них низкого сорта.
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1k
fraxinus 59 минут назад
"стали открывать огонь, хотя могли"

Угрозы для жизни не было, открить огон = минимум увольнение, а может еще и суд.

Оно им надо? Пострадавшее имущество заплатит либо преступник (вряд ли), либо (скорее всего) страховка.
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833
GoInDown Час назад
А пристрелить? Цветом кожи не вышел?
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