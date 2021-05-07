Американец за одну погоню умудрился угнать две полицейские машины

Копы оказались очень гуманными. Или нарушителю со штатом повезло.
Вчера днем 33-летний житель штата Флорида угнал полицейскую машину в округе Бревард и попытался на ней скрыться, следуя по трассе I-95. Его объявили в розыск, перекрыли трассу, подняли в небо вертолет и вскоре на его хвосте уже висел кортеж из полицейских машин. Но сдаваться любитель GTA явно не собирался. И более того, умудрился прямо из-под носа полицейских угнать вторую машину.
Один из преследователей догнал и протаранил автомобиль угонщика, из-за чего его развернуло и отбросило в кусты. Казалось, нарушитель уже в руках правоохранителей. Десяток полицейских, не считая собаки, с оружием наперевес полезли в заросли, чтобы вытащить преступника из машины и заковать в наручники. Но хитрый угонщик уже находился не в салоне авто, а затаился в кустах буквально в нескольких метрах от правоохранителей.
Улучив момент он как черт из табакерки выскочил из зарослей и устремился к полицейскому внедорожнику. В любом другом штате его, возможно, пристрелили бы 10 раз, но не во Флориде. Даже когда он уже находился в водительском кресле полицейского внедорожника, коп, стоящий прямо перед ним, не стал открывать огонь, а позволил вдавить газ в пол и уехать.
Возможно, гуманные полицейские просто знали, что деваться угонщику некуда - впереди на трассе уже "постелили" шипы. Пробив колеса, нарушитель остановился и сдался. В погоне никто не пострадал.
Полное видео:
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А кому охота на зону за очередную убитую обезьяну ?!
Менты в Америке уже поняли - проще отпустить и быстренько самому уволиться чем получить 40 лет из-за обдолбаного шимпанзе.
Угрозы для жизни не было, открить огон = минимум увольнение, а может еще и суд.
Оно им надо? Пострадавшее имущество заплатит либо преступник (вряд ли), либо (скорее всего) страховка.