Американец за одну погоню умудрился угнать две полицейские машины

Один из преследователей догнал и протаранил автомобиль угонщика, из-за чего его развернуло и отбросило в кусты. Казалось, нарушитель уже в руках правоохранителей. Десяток полицейских, не считая собаки, с оружием наперевес полезли в заросли, чтобы вытащить преступника из машины и заковать в наручники. Но хитрый угонщик уже находился не в салоне авто, а затаился в кустах буквально в нескольких метрах от правоохранителей.