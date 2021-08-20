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В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру

В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру (3 фото + 2 видео)

Автор:
20 августа 2021 12:38
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   задержание   казахстан   национализм   полиция   языковые патрули   
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Организатор так называемых "языковых патрулей" при виде полиции забыл родной язык и заговорил на русском.

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Метки: Россия   видео   задержание   казахстан   национализм   полиция   языковые патрули   
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36  комментариев
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−43
бублик от фуфайки Час назад
а в чем он не прав?
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13k
Роман 14 минут назад
Судя по всему казахия тот еще быдлостан
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12k
Юрий Николаевич 17 минут назад
Какие то помощники. А что их разве не сам Путин допрашивал?
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19k
Ego sum qui sum 18 минут назад
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5k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Суть проблемы: мелкий пакостник и чмырь пытается самоутверждаться. Какой бы повод найти, чтоб сразу нахрен ни послали.. Национально-языковые зарубы это здорово, всегда срабатывает.
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26k
Notan Blaine 43 минуты назад
Таким персонажам, нужно историю получить и узнать наконец, какой народ спас их аул от полного уничтожения.
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3k
twincam 49 минут назад
очередная обезьяна
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1k
smokes 54 минуты назад
Чтож этот языкоборец на камеру то по русски разговаривает.. последовательным надо бть во всем... или боится что его родной президент не понимает по казахски ?
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1k
kotkot 55 минут назад
Сотню казахов родом с его города депортировать на родину, и объяснить из-за кого... Этот дятнл не только русский вспомнит, но и Пушкина всего наизусть отдекламирует...
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158k
☭Cheкаво☭ Час назад
Казахский фашист, звучит даже смешно как-то.
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7
Decamerone Час назад
Ну и хари....так и просят профилактики
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485
суссик Час назад
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66
Вадим Курбатов Час назад
Зассыхи! Перед женщинами только и могут права качать, а как до дела дошло, так обгадились сразу.
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3k
Максим Час назад
Не понять мне людей, которые готовы бороться за свои права лишь когда безопасно и удобно. Мне правда не понять и тех, кто хочет заставить всех думать как они, нарушая закон.
Что изменит отказ от языка? Русский язык доступен для очень многих государств. Историю же не переписать, некогда мы были одним государством с общим языком. Меня и в Прибалтике понимают, хотя иной раз кривят лицо.
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1k
Fara Zolkin Час назад
Ахахахха , а обращение на русском языке))) скка имбецилы...
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