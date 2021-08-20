В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру

Организатор так называемых "языковых патрулей" при виде полиции забыл родной язык и заговорил на русском.
Недавно в российских СМИ прошла информация о националистах, устраивающих рейды по магазинам, кафе и госучреждениям крупных городов Казахстана, с целью проверки использования казахского языка. Последней каплей, в том числе для российских чиновников, стало видео с извинениями владелицы магазина в Актау, которая заявила участникам "языкового патруля", что этот город был построен русскими, и если бы не они "вас бы здесь не было".
Вот это видео:
Источник:
Ролик вызвал в российском обществе резонанс. Депутаты Госдумы тут же запретили организатору "языковых патрулей" Куату Ахметову на 50 лет въезд на территорию России. Сейчас, кстати, чиновники разрабатывают целый законопроект, чтобы подобные запреты поставить на поток.
Вчера стало известно, что Ахметова задержали и доставили в отдел полиции:
Источник:
Позже Куат Ахметов рассказал своим подписчикам, что в отделе ему выписали штраф в 145 тыс. тенге (25 тыс. рублей) и завели уголовное дело за разжигание межнациональной розни (статья 174 УК Казахстана). По его словам, это давление связано с визитом в Казахстан российского премьер-министра Михаила Мишустина. Ахметов заявил, что наряду с полицейскими его допрашивали помощники "русского премьера" и якобы настоятельно рекомендовали удалить YouTube канал с унижениями русскоязычных граждан Казахстана.
На давление со стороны властей "из-за выборов в России" пожаловался другой популярный блогер и участник "языковых патрулей" Диас Кузаиров. По его словам, он вынужден прекратить свою деятельность, чтобы на него не завели уголовного дела.
Это видео Кузаиров опубликовал в среду, в четверг удалил, но интернет помнит все:
А что касается официальной части визита Мишустина в Казахстан, то на высоком уровне этот вопрос он, конечно, поднимать не стал, а напротив, поблагодарил руководство страны за «за внимательное отношение к русскому языку». Будем надеяться, что это был недвусмысленный намек.
Источник:
- Укравший 12 миллионов кассир Сбера задержан при попытке удрать за рубеж
- В Бишкеке задержали напавшего на русскоговорящую девушку киргиза
- В Хакасии полицейский спас решившую свести счёты с жизнью женщину
- В Казахстане появились "языковые патрули", заставляющие русских извиняться на камеру
- В Казахстане пенсионер подрался с трансвеститом, который случайно ошибся дверью
Понравилось61
Национализм всегда плохо.
Он, не просто хочет чтобы разговаривали на его языке, он призывает убивать русских.
Что изменит отказ от языка? Русский язык доступен для очень многих государств. Историю же не переписать, некогда мы были одним государством с общим языком. Меня и в Прибалтике понимают, хотя иной раз кривят лицо.