В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру

Недавно в российских СМИ прошла информация о националистах, устраивающих рейды по магазинам, кафе и госучреждениям крупных городов Казахстана, с целью проверки использования казахского языка. Последней каплей, в том числе для российских чиновников, стало видео с извинениями владелицы магазина в Актау, которая заявила участникам "языкового патруля", что этот город был построен русскими, и если бы не они "вас бы здесь не было".