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В Бишкеке задержали напавшего на русскоговорящую девушку киргиза

В Бишкеке задержали напавшего на русскоговорящую девушку киргиза (2 фото + 2 видео)

Автор:
13 августа 2021 13:49
Сообщество : Криминал
Метки: ИВС   задержание   киргизия   нападение   национализм   полиция   хулиганство   
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А ведь сначала его отпустили из отдела полиции. Вот что животворящие разговоры о рейдах для депортации делают!

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Метки: ИВС   задержание   киргизия   нападение   национализм   полиция   хулиганство   
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
на кой черт запрещать им въезд в страну, если они сюда и так не собираются
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26
Александр Поляков 5 минут назад
у нас на рынке в Иркутске работает киргиз Улан. подойти к нему и у...ать за то что плохо говорит на русском. у него четверо детей.
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4k
Инсулин4ег 7 минут назад
Толстожопый воен с девушками.
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3k
Дмитрий 9 минут назад
Казахи, если честно, давно уже "любят" русских. Помнится в лихие 90-е масса народу перебралась из Казахстана в Россию. Дома/квартиры люди не могли продать, т.к. приходили казахи и говорили: "А у тебя ни кто покупать не будет! Ты всё равно уедешь! А квартиру/дом и так заберём".
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17k
Vital Idol 15 минут назад
Обязьяна нарушает собственную Конституцию и закон! Но, его отпускают.... Значит, все обезьяны такого же мнения! Все декларации - профанация за ништяки.... Ну, так и им тогда надо ответочку - визы, страховки итд...
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3k
twincam Полчаса назад
абизьяна сцук.
чем меньше и глупее народ - тем громче они кричат о своей уникальности.
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2k
Александр 56 минут назад
Для чего этой обезьяне на фото закрыли глаза?
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3k
Юра Гагарин 56 минут назад
не зря сказано - Патриотизм последнее прибежище негодяя.
потому что больше ничем хорошим он себя проявить не может
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−170
Кукулькан Час назад
если органы правопорядка спускают такие вещи на тормозах, надо самим отлавливать этих дегенератов. Примечательно что в обоих случаях было нападение "мужчин" на женщин
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1k
saturn Час назад
Референдум на севере Казахстана о присоединение к РФ:))?
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15k
Топпер Харли Час назад
Бл.ть, при чем здесь национализм и все такое? Таких долба...ф везде навалом,чел что рядом не мог дать в рожу идиоту?! Я сам в Узбекистане 10 лет прожил, дай люлей и все, не надо разговаривать. Шавка на девченку полез, была бы баба по центнер, она ему этот калкульятор в опу засунула.
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3k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
У казахов, у киргизов, у азеров... Кучненько так, одновременно почти.
Опять, похоже, англичанка гадит
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11k
Михалыч 2 часа назад
Надо не запрещать въезд, а конфисковать активы в РФ и возбуждать уголовные дела. Приехал в РФ, Белоруссию или другое государство с выдачей - за решётку!
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1k
Сергей 2 часа назад
Обосрались бывшие "кормильцы" РСФСР...
История всё на свои места расставляет.
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
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26k
Лабуда 2 часа назад
Русофобию надо душить на корню, любыми методами!
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30
RUSSfan Лабуда Час назад
Вы, по-ходу, не различаете нацизм и национализм
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