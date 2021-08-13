В Бишкеке задержали напавшего на русскоговорящую девушку киргиза

А ведь сначала его отпустили из отдела полиции. Вот что животворящие разговоры о рейдах для депортации делают!
Сегодня стало известно, что дебошир из Киргизии, швырнувший в русскую девушку калькулятором в торгово-развлекательном центре в Бишкеке, помещен на 48 часов в обезьянник (ИВС), где ему самое место.
Инцидент произошел 2 августа. Пьяному посетителю 1992 года рождения не понравилась, что сотрудница детского центра развлечений не знает киргизского языка и разговаривает исключительно на русском. Он устроил скандал, в ходе которого нанес девушке травму головы, со всей силы метнув в нее калькулятором, лежащим на стойке.
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Работники торгово-развлекательного центра тут же вызвали полицейских, но они не очень-то хотели разбираться в "бытовом конфликте". Дебошира отвезли в отдел и через несколько минут отпустили даже без составления административного протокола.
В России же публикация ролика с нападением на девушку вызвал громкий скандал. Особо смелые политики заговорили о запрете въезда в РФ киргизов-националистов, возможного запрета на денежные переводы гастарбайтерам и даже о рейдах в места обитания киргизских граждан для последующей их депортации на родину. Но на ход дела, скорее, повлияло обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина к спикеру парламента Киргизии, чтобы коллега взял расследование этого дела под личный контроль.
«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны.
Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе – в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», - написал Володин в своем ТГ-канале.
В общем, борец с русским языком будет наказан. Пострадавшая девушка уже написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство."
И еще одна новость из "братского" СНГ. На днях стало известно, что крупных городах Казахстана существуют так называемые "языковые патрули".
Националисты Активисты посещают госучреждения, магазины и прочие общественные места и проверяют использование и знание казахского языка.
Под один из рейдов попала русская владелица магазина в Актау, которая во время общения с дикими националистами спросила, почему они так не любят русских, ведь это они построили им город. И за эти слова женщину заставили извиняться на камеру.
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Этот ролик также вызвал резонанс в российском обществе. И вчера Министерство внутренних дел России на 50 лет запретило въезд в страну организатору националистических рейдов Til Maydani («Волна языка») в Казахстане Куату Ахметову. В ведомстве отметили, что аналогичные меры грозят всем иностранцам, которые разжигают межнациональную рознь и призывают к «деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом».
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Понравилось104
чем меньше и глупее народ - тем громче они кричат о своей уникальности.
потому что больше ничем хорошим он себя проявить не может
Опять, похоже, англичанка гадит
История всё на свои места расставляет.
Посмотрите западную прессу, в сторону евреев или негров посмотреть бояться, а на русских можно гадить!
Я приемлю другие термины, например: Род, Патриотизм.
Ты смотри как русофобы активировались резко, за 2 минуты -10
Какие же вы ничтожные и ущербные!