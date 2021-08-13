В Бишкеке задержали напавшего на русскоговорящую девушку киргиза

Работники торгово-развлекательного центра тут же вызвали полицейских, но они не очень-то хотели разбираться в "бытовом конфликте". Дебошира отвезли в отдел и через несколько минут отпустили даже без составления административного протокола.

В России же публикация ролика с нападением на девушку вызвал громкий скандал. Особо смелые политики заговорили о запрете въезда в РФ киргизов-националистов, возможного запрета на денежные переводы гастарбайтерам и даже о рейдах в места обитания киргизских граждан для последующей их депортации на родину. Но на ход дела, скорее, повлияло обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина к спикеру парламента Киргизии, чтобы коллега взял расследование этого дела под личный контроль.

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны.

Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе – в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», - написал Володин в своем ТГ-канале.