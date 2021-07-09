Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости

3183
21
Товары, которые переправляют контрабандой через границу - это очень и очень прибыльный бизнес. Но есть еще одна сфера, которая приносит больше денег в разы - незаконная переправка людей через границу.
Мигранты с удивительным упорством покидают свои места и едут в Европу, чтобы безбедно жить на пособия, не прилагая никаких усилий. Они обычно идут либо через море, либо пешком, через границы.
Но отдельно можно выделить использование машин. Изобретательность контрабандистов просто не знает границ, а некоторые способы прямо таки на уровне Эйнштейна.
Но отдельно можно выделить использование машин. Изобретательность контрабандистов просто не знает границ, а некоторые способы прямо таки на уровне Эйнштейна.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Разыскиваемый мужчина нанял вертолет, чтобы сдаться полиции
- Судья отказался отправлять в тюрьму поджигателя, чтобы сберечь его нервы
- Почему в Европе не строят небоскребы?
- Ретро-снимки Европы 1980-х годов
- Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ
52
Понравилось52
Новости партнёров
Просто посмотрел первую же картинку и оказалось, что первый же пост в поиске 2011 года. Тебе лень новое искать?
http://myfresh.tv/dosug/interesnoe/9276-kak-nelegal-no-perevozyat-lyude.htmlhttp://myfresh.tv/dosug/interesnoe/9276-kak-nelegal-no-perevozyat-lyude.html