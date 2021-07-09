Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости

Мигранты с удивительным упорством покидают свои места и едут в Европу, чтобы безбедно жить на пособия, не прилагая никаких усилий. Они обычно идут либо через море, либо пешком, через границы.

Но отдельно можно выделить использование машин. Изобретательность контрабандистов просто не знает границ, а некоторые способы прямо таки на уровне Эйнштейна.