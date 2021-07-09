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Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости

Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости (21 фото)

Автор:
09 июля 2021 15:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: европа   мигранты   нарушение закона   полиция   преступление   смешное   фото   
3183
21
Товары, которые переправляют контрабандой через границу - это очень и очень прибыльный бизнес. Но есть еще одна сфера, которая приносит больше денег в разы - незаконная переправка людей через границу.
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Метки: европа   мигранты   нарушение закона   полиция   преступление   смешное   фото   
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8  комментариев
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3k
Максим 2 часа назад
Кто надоел? Верно! Лайкодрочеры.
Просто посмотрел первую же картинку и оказалось, что первый же пост в поиске 2011 года. Тебе лень новое искать?
http://myfresh.tv/dosug/interesnoe/9276-kak-nelegal-no-perevozyat-lyude.htmlhttp://myfresh.tv/dosug/interesnoe/9276-kak-nelegal-no-perevozyat-lyude.html
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0
Племянник Путина 16 минут назад
Сейчас это не актуально.
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−124
vova old 20 минут назад
интересно сколько сотен раз тут были эти фотографии?
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283
Борис Колесниченко Полчаса назад
это же как должно быть куево на родине чтобы так раскорячиться?)
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1k
Слава 2 часа назад
Какая нафиг в этих фотках европа?
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4k
Мих 2 часа назад
крысы
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11k
Artem 2 часа назад
Ссылка coub.com
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