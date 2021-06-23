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"Мяч не поделили?": торговцы рынка в Красноярске устроили драку со стрельбой

"Мяч не поделили?": торговцы рынка в Красноярске устроили драку со стрельбой (7 фото + 3 видео)

Автор:
23 июня 2021 14:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Погоня   Южный рынок   задержание   красноярск   полиция   разборки   стрельба   торговцы   
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Несколько человек устроили на рынке "Южный" настоящий беспредел: бегали друг за другом с палками, стреляли и даже гонялись на авто.

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Метки: Погоня   Южный рынок   задержание   красноярск   полиция   разборки   стрельба   торговцы   
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13  комментариев
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13k
Владислав Грецов Час назад
выдворять из страны за подобное надо...с запретом на въезд.....навсегда
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Taximaxi 8 минут назад
Не оправдываю никого.но хочется спросить,-ЛЮДИ,зачем вы ходите на эти рынки,вам что,магазинов мало?
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1k
Lovels Travel 12 минут назад
Как они различают друг друга?
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81k
Taras Kozalupko 12 минут назад
На Красноярском участке таджицко-азербаджанской границы стало беспокойно
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5k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Очень хорошо. Благодаря дикости граждан удалось выявить наиболее буйных, найти оружие. Дальше одних сажать, других высылать- дело техники. Надо очищать цивилизованные места от дикости и варварства.
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376
Сигизмунд Лазаревич 38 минут назад
обезьяны научились пользоваться палками?
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797
Вальдемар 43 минуты назад
Вот кого надо было на Европу отправлять
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33k
Alex Час назад
Ставлю фишки на черное
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22k
Батончик с маком Час назад
И всегда у них оружие. Если на них заводят дело, то толпа обезьян может приехать и угрожать мусорам. Главное что всё это безнаказанно
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2k
Дмитрий Час назад
Играли в мяч! Хех! Как только уже не назовут! Кто, интересно, проиграл свой мяч?
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1k
Гном Час назад
Опять черножопые?
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