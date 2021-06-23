"Мяч не поделили?": торговцы рынка в Красноярске устроили драку со стрельбой

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Несколько человек устроили на рынке "Южный" настоящий беспредел: бегали друг за другом с палками, стреляли и даже гонялись на авто.
В минувшие выходные на одном из рынков Красноярска по улице Караульной было неспокойно. Очевидцы сняли видео произошедшего, на кадрах которого видны бегущие люди с палками, слышны выстрелы,, ругань.
Как сообщают СМИ, причиной всего стал конфликт, возникший на бытовой почве между выходцами Азербайджана и Таджикистана.
Словесная перепалка торговцев, как водится, переросла в драку, к которой присоединились друзья и земляки каждой из сторон. А потом ситуация накалилась, и простой мордобой вылился в настоящее ристалище, когда каждый бьется до последнего, используя все, что есть под рукой.
Телеграм-канал "Опер слил" рассказывает, что вся эта история началась с игры в мяч, но подтвреждения этой информации нет. А вот все остальное - достоверно.
Телеграм-канал "Опер слил" рассказывает, что вся эта история началась с игры в мяч, но подтвреждения этой информации нет. А вот все остальное - достоверно.
Кто-то из очевидцев драки со стрельбой вызвал полицию. На причастность к конфликту проверили шесть человек (хотя, чудя по видео, их было явно больше). У одного из них найдены и изъяты охотничье ружье, травматический пистолет и патроны. Остальные участники драки сейчас проверяются полицией. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство).
Героям разборки посвятили целый сюжет на местном ТВ
Ниже - более подробное видео задержания одного из участников конфликта.
Пользователи соцсетей, похоже, этому инциденту не удивились: ну, играют парни, может, у них так принято?
Зато многих удивило аккуратное поведение полицейских, которые "навестили" одного из суетологов.
Этот конфликт обошелся без пострадавших. Кстати, он не первый на данном рынке - местные жители говорят, что потасовки и разборки среди торговцев тут не редкость. К примеру, год назад, там же, на "Южном" также случилась массовая драка со стрельбой из-за ревности,а в феврале нынешнего года перестрелкой отметился еще один краснояский рынок "Луч".
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