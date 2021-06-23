"Мяч не поделили?": торговцы рынка в Красноярске устроили драку со стрельбой

Словесная перепалка торговцев, как водится, переросла в драку, к которой присоединились друзья и земляки каждой из сторон. А потом ситуация накалилась, и простой мордобой вылился в настоящее ристалище, когда каждый бьется до последнего, используя все, что есть под рукой.

Телеграм-канал "Опер слил" рассказывает, что вся эта история началась с игры в мяч, но подтвреждения этой информации нет. А вот все остальное - достоверно.