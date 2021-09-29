На Урале местный житель обстрелял приехавших подключать отопление коммунальщиков

Городской сумасшедший из Каменска-Уральска (Свердловская область) обстрелял из пневматического пистолета сотрудников Управляющей компании, которые приехали подключать отопление в многоквартирном доме.

По словам очевидцев, сначала мужчина вышел на балкон и принялся кричать на коммунальщиков и швыряться в них пустыми бутылками, а когда "бомбардировка" не увенчалась успехом, спустился к подъезду и открыл огонь. Одна из пуль попала в рабочего.