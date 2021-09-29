На Урале местный житель обстрелял приехавших подключать отопление коммунальщиков

И это он еще о вышках 5G ничего не знает...
Городской сумасшедший из Каменска-Уральска (Свердловская область) обстрелял из пневматического пистолета сотрудников Управляющей компании, которые приехали подключать отопление в многоквартирном доме.
По словам очевидцев, сначала мужчина вышел на балкон и принялся кричать на коммунальщиков и швыряться в них пустыми бутылками, а когда "бомбардировка" не увенчалась успехом, спустился к подъезду и открыл огонь. Одна из пуль попала в рабочего.
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В полиции сообщили, что мужчину, находящегося в неадекватном состоянии, практически сразу задержали. Сейчас решается вопрос о его дальнейшей судьбе. Ну, раз этот индивид не боится холода, то в Воркуте, например, ему точно понравится!
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Как этот дибил столько на плаву?
Смотри без перемотки.
И если мало что понимаешь в данном вопросе, то лучше не пиши, не позорься.