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На Урале местный житель обстрелял приехавших подключать отопление коммунальщиков

На Урале местный житель обстрелял приехавших подключать отопление коммунальщиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 17:01
Сообщество : Криминал
Метки: Каменск-Уральск   видео   нападение   отопление   пистолет   
1228
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И это он еще о вышках 5G ничего не знает...

Городской сумасшедший из Каменска-Уральска (Свердловская область) обстрелял из пневматического пистолета сотрудников Управляющей компании, которые приехали подключать отопление в многоквартирном доме.


По словам очевидцев, сначала мужчина вышел на балкон и принялся кричать на коммунальщиков и швыряться в них пустыми бутылками, а когда "бомбардировка" не увенчалась успехом, спустился к подъезду и открыл огонь. Одна из пуль попала в рабочего.

В полиции сообщили, что мужчину, находящегося в неадекватном состоянии, практически сразу задержали. Сейчас решается вопрос о его дальнейшей судьбе. Ну, раз этот индивид не боится холода, то в Воркуте, например, ему точно понравится!

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Метки: Каменск-Уральск   видео   нападение   отопление   пистолет   
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16  комментариев
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698
Bonefacius 2 часа назад
Ну, если он действительно сумасшедший, то никакая Воркута ему не грозит. Подержат в психушке и отпустят. У нас в соседнем дворе одна бабка постоянно орет матом с балкона нечеловеческим голосом и также кидается бутылками. Потом пропадает на полгода и снова возвращается. Вот кого действительно жалко, так это соседей.
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3k
Sunny11 Полчаса назад
Это местный агент ноль-семь!
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12k
Великий Кормчий 50 минут назад
В тех краях рек столько, что утонуть может каждый.
Как этот дибил столько на плаву?
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7k
Позитив Час назад
пфф просто сжечь этот био мусор и всё, дело то
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108
Шурман 2 часа назад
А на какой минуте стреляет ?
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175
⛔ Александр ⛔ Шурман 37 минут назад
На 17-ой минуте.
Смотри без перемотки.
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1k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Откуда у этого долбоносика пушка? Так то в гастрономе не купишь.
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Шикарное видео!
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108
Шурман Шлагбаумэн 2 часа назад
сам окуел , еще и отопление говновозом подрубают , чудеса .
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175
⛔ Александр ⛔ Шурман 38 минут назад
Может быть хотели воду из подвала откачать?
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272
fda SanSapSan 11 минут назад
Шовные трубы системы отопления последний раз видел в 2-х этажном доме 1956 г. постройки. Рядом стоят такие же дома на на несколько лет помоложе, там уже так называемые "газовые" бесшовные. Не видно, что за дом, но терзают по этому поводу смутные сомнения. Так же как и соединение их сейчас при помощи электросварки (не газосварки, когда наплавляется проволока). Просто откачка воды, это да, в подвалах есть места, где её надо откачать. Скорее всего после опрессовки.
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