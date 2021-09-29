Пиф-паф, ой-ой-ой, или История о том, как призер Олимпиады поохотился на зайца с пистолетом

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А потом выложил видео своего геройства в Инстаграм. Заяц-то убежал, а вот полиция роликом заинтересовалась.
Муслим Гаджимагомедов, серебрянный призер Олимпийских игр в Токио, опубликовал на своей странице в соцсетях видео, в котором охотится на зайца. Сидя в авто, он с другом преследует ушастого, и спортсмен стреляет по нему из пистолета.
Инцидент происходит в Тляратинском районе республики. Охота оказалась не слишком удачной, и зайцу удалось уйти. А вот уйдет ли от наказания сам чемпион? Видео заинтересовало полицию, и в настоящее время по факту произошедшего, как сообщают СМИ, проводится проверка.
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