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Пиф-паф, ой-ой-ой, или История о том, как призер Олимпиады поохотился на зайца с пистолетом

Пиф-паф, ой-ой-ой, или История о том, как призер Олимпиады поохотился на зайца с пистолетом (3 фото)

Автор:
29 сентября 2021 08:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гаджимагомедов   Заяц   видео   олимпиада   охота   пистолет   токио   
1465
3
А потом выложил видео своего геройства в Инстаграм. Заяц-то убежал, а вот полиция роликом заинтересовалась.

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Метки: Гаджимагомедов   Заяц   видео   олимпиада   охота   пистолет   токио   
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1k
DrKlizmi 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Дрочер Полоумный 2 минуты назад
Сразу видно что серебряный призёр. Кубинец бы зайца положил
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173
АлоКин 4 минуты назад
Поймают косого, тот перед зайцем извинится и все норм будет, че не в россии живете чтоли)
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37k
Олег 11 минут назад
дикари,с! Сильные, ловкие, то тупые дикари
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2k
Kozlodoev 15 минут назад
Даже если с разрешением на пистолет порядок, то сам эпизод- злостное браконьерство: с моторизованного средства, без путёвок, ночью из-под фар- всё это строжайше запрещено и каоается уголовкой. Лишение оружия, транспорта, как средства браконьерства , плюс штраф... это минимум, что должно грозить.
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0
буравчик 17 минут назад
чурка ...
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5k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Не поверишь, из травмата стрелял!
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2k
Евгений Час назад
Разве дагестанцам нужно разрешение на огнестрельное оружие?
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10k
paranoid Час назад
Спасибо, блин, что хотя бы в последнем предложении намекнули что он чемпион не по стрельбе!
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3k
Иван 2 часа назад
Ну извинится на камеру и всё.
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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