В Ульяновске инвалид-колясочник отбил своего пса от бродячих собак

24 сентября 30-летний игрок ульяновской команды по баскетболу на колясках Александр Ливанов, как всегда отправился выгуливать своего мопса по кличке Баки. Но на их пути оказались бродячие собаки, которые решили, что мопса следует загрызть. Хозяин Баки с таким раскладом был категорически несогласен, он буквально вырвал своего друга из клыков напавшей собаки.

На помощь ему подоспели случайные прохожие, они помогли мужчине подняться. Ни питомец, ни его владелец серьезно не пострадали.