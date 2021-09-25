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В Ульяновске инвалид-колясочник отбил своего пса от бродячих собак

В Ульяновске инвалид-колясочник отбил своего пса от бродячих собак (4 фото)

Автор:
25 сентября 2021 15:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   инвалид   нападение   собаки   ульяновск   
307
4
Нападение трех агрессивных животных на человека и его пса попало на камеру наблюдения в Заволжском районе Ульяновска. Парень не оставил своего питомца в беде.

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Метки: видео   инвалид   нападение   собаки   ульяновск   
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692
Autumn2015 51 минуту назад
И создают эту проблему зоозащитники, собаки ведь не просто так напали на это собачье недоразумение по названию "мопс" - они его за кошку посчитали.
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60k
Опиум для народа 49 минут назад
-"Служба по отлову собак совместно с волонтёрами пытается установить местонахождение агрессивных животных."-
-и х"ли толку? Нацепят бирки на ухи и обратно выпустят? Только отстрел. И без всяких "утю-тю,щеночки..."
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60k
Опиум для народа 51 минуту назад
Хорошие бродячие шавки-дохлые бродячие шавки.
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434
BHU1004 52 минуты назад
Он просто очень громко и страшно упал.
Я хоть и сам собачник, но я полностью поддерживаю отстрел бродячих тварей, а так же цепных, которых очень любят заводить всякие охранники в гаражных комплексах со свободным входом.
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BHU1004 Батончик с маком 16 минут назад
Таких точно надо отстреливать! Но на первый раз можно стерилизовать. ))
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BHU1004 Autumn2015 11 минут назад
Я как-то приехал в одну жопу мира в Москве, нужно было в промзоне встретиться с человечком... Когда я приехал, он отошел на полчасика, ну я тупо ходил вокруг машины, пока ждал его. Там углом 5х5м - вход на территорию производства и в гаражи. Пока топтал круги в этом углу на меня с лаем ринулась шавка из гаражей - я реально чуть не обосрался с подливой! Уезжая пытался ее задавить, но эти твари увертливые.
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