В Ульяновске инвалид-колясочник отбил своего пса от бродячих собак

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Нападение трех агрессивных животных на человека и его пса попало на камеру наблюдения в Заволжском районе Ульяновска. Парень не оставил своего питомца в беде.
24 сентября 30-летний игрок ульяновской команды по баскетболу на колясках Александр Ливанов, как всегда отправился выгуливать своего мопса по кличке Баки. Но на их пути оказались бродячие собаки, которые решили, что мопса следует загрызть. Хозяин Баки с таким раскладом был категорически несогласен, он буквально вырвал своего друга из клыков напавшей собаки.
На помощь ему подоспели случайные прохожие, они помогли мужчине подняться. Ни питомец, ни его владелец серьезно не пострадали.
На помощь ему подоспели случайные прохожие, они помогли мужчине подняться. Ни питомец, ни его владелец серьезно не пострадали.
Александр сообщил, что такие нападения не редкость и он очень переживает за детей, в этом районе находится школа и два детских сада. Это видео опубликовала его супруга, с целью хоть как-то привлечь внимание властей к этой проблеме.
Свои прогулки с псом Александр не намерен прекращать, тем более что друзья уже привезли ему газовые баллончики. Сейчас по факту нападения собак проводится проверка.
Основная цель – выяснить являются ли животные безнадзорными или у них есть хозяева. Служба по отлову собак совместно с волонтёрами пытается установить местонахождение агрессивных животных.
Основная цель – выяснить являются ли животные безнадзорными или у них есть хозяева. Служба по отлову собак совместно с волонтёрами пытается установить местонахождение агрессивных животных.
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-и х"ли толку? Нацепят бирки на ухи и обратно выпустят? Только отстрел. И без всяких "утю-тю,щеночки..."
Я хоть и сам собачник, но я полностью поддерживаю отстрел бродячих тварей, а так же цепных, которых очень любят заводить всякие охранники в гаражных комплексах со свободным входом.
Потом их отлавливают, стерилизуют, чипируют и выпускают возле многоэтажных домов. Эти шавки сбиваются в стаи. И них.уя у их агрессивность не пропадает после стерилизации.
Так что к твоему списку на отстрел я бы добавил дачников