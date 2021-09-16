FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2444 поста • 401 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
16-летний чемпион мира по джиу-джитсу одолел напавшего на него взрослого мужчину

16-летний чемпион мира по джиу-джитсу одолел напавшего на него взрослого мужчину (2 фото)

Автор:
16 сентября 2021 11:01
Сообщество : Спорт
Метки: Чемпион   видео   джиу-джитсу   драка   мма   нападение   подросток   
1131
2

Только после второй встречи с асфальтом пьяный задира осознал, что не того нарвался.

Многократный чемпион мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу Алекс Уильямс подвергся нападению мужчины на улице. При попытке ударить юного чемпиона пьяный задира сразу же оказался на земле. Но только вторая встреча с асфальтом отрезвила агрессора и заставила оступить.


«Взрослый мужчина пытался напасть на 16-летнего многократного чемпиона мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу. Алекс проявил хладнокровие, сдержанность и мужество, чтобы выбраться из этой ситуации.


Приобщите своего ребенка к боевым искусствам и единоборствам. Маловероятно, что он станет хулиганом из-за сдержанности, которой научился на матах», - написал бывший чемпион ирландского промоушна MMA Cage Warriors и тренер героя видео Алекс Энлунд.

16-летний Алекс Уильямс помимо прочего успел завоевать серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров по смешанным единоборствам и планирует продолжать карьеру в MMA. А пьяный мужчина после встречи с "хилым" подростком вряд ли планирует и дальше продолжать приставать к незнакомцам на улице.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Чемпион   видео   джиу-джитсу   драка   мма   нападение   подросток   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
М С 39 минут назад
И все стоят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 14 минут назад
Кто там кид? Один лось уронил другого пьяного лося.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) "Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста "Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста Солдат избил патрульных в Южно-Сахалинске Солдат избил патрульных в Южно-Сахалинске Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых, чей мировой рекорд держится уже 35 лет Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых, чей мировой рекорд держится уже 35 лет Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя" Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя" Польская боксёрша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку Польская боксёрша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку
No Fear

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11213



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эти люди на себе узнали, что такое культурный шок
2
134
Эти люди на себе узнали, что такое культурный шок
5 фильмов из ГДР, "порвавших" советский кинопрокат
5
83
5 фильмов из ГДР, "порвавших" советский кинопрокат
Набирающие популярность в сообществах
Кастомный Chevrolet Nova 1970 года выпуска, принадлежавший Эдди Ван Халену
1
0
Кастомный Chevrolet Nova 1970 года выпуска, принадлежавший Эдди Ван Халену
Porsche Gulf Signature Edition от Everrati — 500 электрических «лошадей»
0
1
Porsche Gulf Signature Edition от Everrati — 500 электрических «лошадей»
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#автомобили#люди#Россия#картинки#Москва#позитив#мигранты#интересное#Украина
#Юмор#автомир#ynews#подборка#факты#аварии#авто аварии#новости#дети#нападение
#фото#животные#прикол#история#фотографии#дтп#кино#в мире#СССР#сша

На что жалуетесь?

Вернуться