16-летний чемпион мира по джиу-джитсу одолел напавшего на него взрослого мужчину

Многократный чемпион мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу Алекс Уильямс подвергся нападению мужчины на улице. При попытке ударить юного чемпиона пьяный задира сразу же оказался на земле. Но только вторая встреча с асфальтом отрезвила агрессора и заставила оступить.





«Взрослый мужчина пытался напасть на 16-летнего многократного чемпиона мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу. Алекс проявил хладнокровие, сдержанность и мужество, чтобы выбраться из этой ситуации.





Приобщите своего ребенка к боевым искусствам и единоборствам. Маловероятно, что он станет хулиганом из-за сдержанности, которой научился на матах», - написал бывший чемпион ирландского промоушна MMA Cage Warriors и тренер героя видео Алекс Энлунд.