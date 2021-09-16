16-летний чемпион мира по джиу-джитсу одолел напавшего на него взрослого мужчину

Только после второй встречи с асфальтом пьяный задира осознал, что не того нарвался.
Многократный чемпион мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу Алекс Уильямс подвергся нападению мужчины на улице. При попытке ударить юного чемпиона пьяный задира сразу же оказался на земле. Но только вторая встреча с асфальтом отрезвила агрессора и заставила оступить.
«Взрослый мужчина пытался напасть на 16-летнего многократного чемпиона мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу. Алекс проявил хладнокровие, сдержанность и мужество, чтобы выбраться из этой ситуации.
Приобщите своего ребенка к боевым искусствам и единоборствам. Маловероятно, что он станет хулиганом из-за сдержанности, которой научился на матах», - написал бывший чемпион ирландского промоушна MMA Cage Warriors и тренер героя видео Алекс Энлунд.
Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ— Alex Enlund (@AlexEnlund) September 14, 2021
Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation
Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8
16-летний Алекс Уильямс помимо прочего успел завоевать серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров по смешанным единоборствам и планирует продолжать карьеру в MMA. А пьяный мужчина после встречи с "хилым" подростком вряд ли планирует и дальше продолжать приставать к незнакомцам на улице.
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