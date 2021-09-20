СМИ опубликовали видео нападения Бекмансурова на университет

По последним данным, в ходе нападения погибли 6 человек, около 20 получили ранения. К счастью, большинство студентов пострадали не от пуль, а когда спасались бегством, выпрыгивая со второго этажа главного корпуса университета. Переломов нет - в основном это травмы лодыжек.





На камеры также попал момент, когда Бекмансуров выходит из дома с сумкой, в которой находилось помповое ружье. Примечательно, что он сел в ожидавшую его синюю "Мазду". Информации о водителе в СМИ пока нет.