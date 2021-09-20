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СМИ опубликовали видео нападения Бекмансурова на университет

СМИ опубликовали видео нападения Бекмансурова на университет (15 фото + 2 видео)

Автор:
20 сентября 2021 18:48
Сообщество : Криминал
Метки: Бекмансуров   видео   нападение   пермь   ружбе   убийство   университет   
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Массовый убийца стрелял во всех, кого встречал на своем пути.

В Сети появилось видео с университетских камер наблюдения, где студент-первокурсник Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел. По этическим соображениям, моменты выстрелов из ролика были вырезаны.

По последним данным, в ходе нападения погибли 6 человек, около 20 получили ранения. К счастью, большинство студентов пострадали не от пуль, а когда спасались бегством, выпрыгивая со второго этажа главного корпуса университета. Переломов нет - в основном это травмы лодыжек.


На камеры также попал момент, когда Бекмансуров выходит из дома с сумкой, в которой находилось помповое ружье. Примечательно, что он сел в ожидавшую его синюю "Мазду". Информации о водителе в СМИ пока нет.

Перед университетом Бекмансуров ранил попавшихся на его пути двух мужчин.

Бывшая одноклассница Тимура рассказала, что он еще в школе угрожал устроить всем кровавую баню, но тогда его слова никто не воспринял всерьез. И если верить его "манифесту", изначально он планировал напасть именно на школу, но передумал, поскольку решил, что из-за архитектурных особенностей здания, школьники могли разбежаться.

Как стало известно, родители убийцы давно в разводе. Бекмансуров жил с матерью, которая работает бухгалтером. Отец находится в Самарской области. Там он служит по контракту.


Комментарий отца Бекмансурова:

«Тимур рос лет до десяти в Удмуртии, никто не мог предположить, что он такое сделает. У него мама хорошая. А папе всю жизнь хотелось как-то геройствовать, он во все горячие точки просился», - рассказали знакомые семьи.


Отойдя от шока, с журналистами пообщалась и мать Тимура. Она утверждает, что никогда не замечала за сыном каких-либо странностей или отклонений:

Видео с обыска в квартире Бекмансурова:

Бекмансуров сейчас находится в больнице. Его прооперировали и он оклемался, хотя медики оценивают его состояние как тяжелое. Во время перестрелки с сотрудником ДПС, он получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Но как рассказали в больнице, пациент отходит от наркоза и реагирует на слова врачей. Уже сегодня вечером его планируют перевести из реанимации в обычную палату. Преступника охраняют полицейские, поскольку есть опасения, что с ним захотят поквитаться родственники погибших.

И еще один интересный момент. В "Телеграме" появилось около 10 каналов, восхваляющих поступок массового убийцы.

В этих фан-группах люди (школьники и школьницы) желают здоровья Бекмансурову и собирают для него деньги на лечение и адвоката. Последние, очевидно, делают это в мошеннических целях. Администрация ТГ пока никак не отреагировала на появление этих каналов.

Впрочем, если судить по наличию фанатских сообществ Ильназа Галявиева, устроившего бойню в казанской школе в мае этого года, то можно сделать вывод, что "Телеграм" никак не наказывает за подобные каналы.

И к хорошим новостям. Двух сотрудников ДПС, которые первыми прибыли к университету и обезвредили Бекмансурова, представили к госнаградам.


Старший лейтенант Владимир Макаров и младший лейтенант Константин Калинин в момент нападения на университет находились двухстах метрах от места происшествия. Они бросили оформлять ДТП и поспешили к зданию вуза. Старлей отправился помогать студентам и преподавателям, а Калинин зашел в главный корпус, где и подстрелил Бекмансурова.

Источник:

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Метки: Бекмансуров   видео   нападение   пермь   ружбе   убийство   университет   
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
Гайцы красавцы, а говорите в гаи одни уроды работают, не побоялся пойти на вооруженного идиота с ПМ и смог остановить, за это и наградить не мешает.
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−8
alina 14 минут назад
Мразь. Убить его через пытки
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17k
KOSTELLO 40 минут назад
"Он домашний был человек, никуда не ходил, ничего плохого не делал"

Ключевое слово "НИКУДА НЕ ХОДИЛ".
Основную опасность составляют не шумные хулиганы, а именно такие тихие терпилы-тихушники
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12k
net 40 минут назад
Новости про его писанину о легкости получения лицензии на ствол и развод психиатора бегут впереди самого преступления и пострадавших.
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674
Руслан 42 минуты назад
Вот кто эти малолетние высерки (детьми и просто людьми их назвать сложно), которые его восхваляют?
Вот их бы их же кумир и пострелял лучше. Меньше биомусора бы стало. А родителям этих выбл@дков, равно как и родителям этого урода, штрафы огромные за оправдание терроризма. И чтобы многомиллионные штрафы на всю оставшуюся паскудную жизнь. Раз ТАКОЕ воспитали, пусть несут ответственность.
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651
Пчёлкин 45 минут назад
Ща меня заминусят, конечно, но пофиг!!!
Хотели в 80-90-х жить как в Америке - вот, пожалуйста, живëм!
Фан-каналы?!!! В голове не умещается, что :
а) есть люди, одобряющие этот поступок;
б) государство не следит и не блокирует вовремя этот контент, ставя на учëт всех участников.
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196k
Кaleidoscope 46 минут назад
Меньше слов - БОЛЬШЕ дела!!!
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1k
ejen 53 минуты назад
все последние стрелки 18-летние д..бы..
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13k
Владислав Грецов 54 минуты назад
была бы охрана с оружием жертв могло бы быть меньше....охранник без оружия это сторож....а если начнет героизм проявлять то и сам жертва
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12k
хз 55 минут назад
Удивительно, я думал с ПМа можно только застрелиться, а тут полицейский смог из него терроиста подстрелить, действительно мл. лейтенант крут.
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26k
Каа Час назад
Лучше бы он в госдуму зашёл
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343
Елена Букреева Час назад
Красивый пацан такой, а нутро гнилое.
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24k
Мойша Час назад
А к фанам этого выродка применить репрессивные меры. Можно просто выпороть, и на общественные работы. Часиков на 300. И под полицейский контроль.
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174
Сергей Час назад
Выродок.
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59k
Опиум для народа Час назад
А нах"й его откачивали? Такая х"ета жить не должна. На крайняк-должна жить предельно х"ёво, с каждодневными пытками.
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3k
yuriysand Час назад
На кол, прилюдно, на площади!
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3k
Core Час назад
Очередной обиженный убогий решил показать что он тоже чего-то стоит, даже вырядился как контр террор из кс
нихрена такой кусок говна не стоит, даже если убьет кого-то
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26k
Татьяна Юсова Час назад
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1k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Где-то в другой ситуации надо было бы вызвать подмогу, более экипированных и опытных товарищей. Но тут сотрудник спасая детей вышел один на одни против психа с более серьезным вооружением. Сколько жизней он спас? Образцовое выполнение!
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26k
Aqueronte 2 часа назад
Разрешить короткостволы и такие ублюдки не пройдут и 20 шагов, кто нибудь да не промахнется.
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−2
Mr 2 часа назад
Что-то простреливать часто стали, обострение?
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