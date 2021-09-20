СМИ опубликовали видео нападения Бекмансурова на университет

Массовый убийца стрелял во всех, кого встречал на своем пути.
В Сети появилось видео с университетских камер наблюдения, где студент-первокурсник Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел. По этическим соображениям, моменты выстрелов из ролика были вырезаны.
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По последним данным, в ходе нападения погибли 6 человек, около 20 получили ранения. К счастью, большинство студентов пострадали не от пуль, а когда спасались бегством, выпрыгивая со второго этажа главного корпуса университета. Переломов нет - в основном это травмы лодыжек.
На камеры также попал момент, когда Бекмансуров выходит из дома с сумкой, в которой находилось помповое ружье. Примечательно, что он сел в ожидавшую его синюю "Мазду". Информации о водителе в СМИ пока нет.
Перед университетом Бекмансуров ранил попавшихся на его пути двух мужчин.
Один из пострадавших оказался простым таксистом
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Бывшая одноклассница Тимура рассказала, что он еще в школе угрожал устроить всем кровавую баню, но тогда его слова никто не воспринял всерьез. И если верить его "манифесту", изначально он планировал напасть именно на школу, но передумал, поскольку решил, что из-за архитектурных особенностей здания, школьники могли разбежаться.
Как стало известно, родители убийцы давно в разводе. Бекмансуров жил с матерью, которая работает бухгалтером. Отец находится в Самарской области. Там он служит по контракту.
Комментарий отца Бекмансурова:
«Тимур рос лет до десяти в Удмуртии, никто не мог предположить, что он такое сделает. У него мама хорошая. А папе всю жизнь хотелось как-то геройствовать, он во все горячие точки просился», - рассказали знакомые семьи.
Отойдя от шока, с журналистами пообщалась и мать Тимура. Она утверждает, что никогда не замечала за сыном каких-либо странностей или отклонений:
Видео с обыска в квартире Бекмансурова:
Бекмансуров сейчас находится в больнице. Его прооперировали и он оклемался, хотя медики оценивают его состояние как тяжелое. Во время перестрелки с сотрудником ДПС, он получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Но как рассказали в больнице, пациент отходит от наркоза и реагирует на слова врачей. Уже сегодня вечером его планируют перевести из реанимации в обычную палату. Преступника охраняют полицейские, поскольку есть опасения, что с ним захотят поквитаться родственники погибших.
И еще один интересный момент. В "Телеграме" появилось около 10 каналов, восхваляющих поступок массового убийцы.
В этих фан-группах люди (школьники и школьницы) желают здоровья Бекмансурову и собирают для него деньги на лечение и адвоката. Последние, очевидно, делают это в мошеннических целях. Администрация ТГ пока никак не отреагировала на появление этих каналов.
Впрочем, если судить по наличию фанатских сообществ Ильназа Галявиева, устроившего бойню в казанской школе в мае этого года, то можно сделать вывод, что "Телеграм" никак не наказывает за подобные каналы.
И к хорошим новостям. Двух сотрудников ДПС, которые первыми прибыли к университету и обезвредили Бекмансурова, представили к госнаградам.
Старший лейтенант Владимир Макаров и младший лейтенант Константин Калинин в момент нападения на университет находились двухстах метрах от места происшествия. Они бросили оформлять ДТП и поспешили к зданию вуза. Старлей отправился помогать студентам и преподавателям, а Калинин зашел в главный корпус, где и подстрелил Бекмансурова.
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Ключевое слово "НИКУДА НЕ ХОДИЛ".
Основную опасность составляют не шумные хулиганы, а именно такие тихие терпилы-тихушники
Хотели в 80-90-х жить как в Америке - вот, пожалуйста, живëм!
Фан-каналы?!!! В голове не умещается, что :
а) есть люди, одобряющие этот поступок;
б) государство не следит и не блокирует вовремя этот контент, ставя на учëт всех участников.