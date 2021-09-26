В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в магазине

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Самый обычный поход в магазин может превратиться в кровавый ужас. Не верите? Зря.
Вчера днём посетители «Магнита» по адресу улица Каргопольская, дом 14, стали свидетелями сцены достойной классического фильма ужасов. 48-летний мужчина, одетый в женское платье, войдя в помещение магазина повздорил с женщиной из-за тележки для продуктов.
Отобрав у дамы тележку, буйный гражданин не успокоился, а, достав из сумки аккуратно завёрнутый в тряпицу топор, пошёл в атаку на покупателей.
До прибытия полиции он успел нанести ранения двум людям, и только потом его удалось задержать. Как выяснилось, гражданин состоит на учёте психоневрологическом диспансере. Более того 2003 году он был осужден за убийство, через год помещен в психологический диспансер, но врачи в итоге отпустили больного.
Соседи его сообщили, что он и ранее конфликтовал с охранниками этого магазина, но на людей не нападал и первым конфликты не устраивал. Но если конфликт переходил на повышенные тона, то мужчина тут же доставал охотничий нож или топор, без которых он не выходит из квартиры. Судя по всему в этот раз его снова отправят в больницу и он избежит уголовного наказания.
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ныне же, денег нет. вот вам и результат. ессно в % отношении риск получить по скварешнику топориком от психа на порядки меньше, нежели быть сбитом на тротуаре бухим упырём, но он есть. было время, трудился на скорой, так ответственным врачом был психиатр, наслышан о перформанцах блаженных, ну его на.