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В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в магазине

В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в магазине (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2021 10:35
Сообщество : Криминал
Метки: Магнит   Москва   видео   магазин   нападение   топор   
521
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Самый обычный поход в магазин может превратиться в кровавый ужас. Не верите? Зря.

Источник:

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Метки: Магнит   Москва   видео   магазин   нападение   топор   
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12  комментариев
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8k
insaider 38 минут назад
Ох уж эти мужики в женских платьях,от них добра не жди!
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1k
Дмитрий Круглов 3 минуты назад
Опять длинноволосый псих?!
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2k
Йожык 7 минут назад
Они бессмертные что ли? Видят, что человек не в себе, зачем дальше провоцировать?
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10k
Kostick 7 минут назад
оптимизация здравоохранения. раньше таких до упора держали в дурдомах, под аминазинчиком, дабы проблем доставляли персоналу меньше.
ныне же, денег нет. вот вам и результат. ессно в % отношении риск получить по скварешнику топориком от психа на порядки меньше, нежели быть сбитом на тротуаре бухим упырём, но он есть. было время, трудился на скорой, так ответственным врачом был психиатр, наслышан о перформанцах блаженных, ну его на.
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12k
Великий Кормчий 19 минут назад
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1k
Алексей Полчаса назад
Срочно внести изменения в закон об обращении топоров и запретить оборот топоров по всей территории страны!(А вы ещё хотите ножи продавать населению.Совсем,что ли,с ума сошли?)
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2k
Буратино Полчаса назад
Да там на видяхе все странные, это чучело топор достало а они еще что то дальше выясняют вместо того, чтобы тикать.
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989
MC Полчаса назад
Странные дела... Геев-психов через год отпускают за убийство, мусульман освобождают от ответственности за совершенные преступлений просто за видео с извинениями. Что бл.я происходит?
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3k
Core 38 минут назад
и меня ещё спрашивают, а почему ты считаешь, что психов надо утилизировать? вот поэтому, в очередной раз в дурке годик отдохнет и гулять
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