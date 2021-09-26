В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в магазине

Как не разориться в эпоху платных подписок

Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом

Житель Мариуполя разнес супермаркет, в котором у его жены возник конфликт из-за маски

Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове

Десятки рыб отправились в свободное плавание по московскому магазину: видео

В Москве приезжие избили таксиста за сделанное им замечание