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Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан

Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 16:05
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Лиски   видео   воронеж   криминал   нападение   полиция   
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Силовики заявили о задержании 54-летнего Виктора Мирского, подозреваемого в расстреле трех человек и нападении на отделение полиции . Сообщается, что его обнаружили в Подгоренском районе – в соседнем муниципалитете с местом проживания.
В МВД отметили, что при задержании Мирской оказал вооруженное сопротивление и ответной стрельбой был ранен в голову. Сейчас он находится в больнице.

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Метки: 360подмосковье   Лиски   видео   воронеж   криминал   нападение   полиция   
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7  комментариев
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683
Mowgley 40 минут назад
За задушенного ребенка этого урода ежедневно сажать на кол, снимать вовремя и снова сажать, но подохнуть не давать. И так пожизненно.
Это не человек.
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4k
NeDron 50 секунд назад
А что за фото с печатью МВД? Из удостоверения?
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−5
wrm Полчаса назад
об сено так помялся???
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1k
Георгий 45 минут назад
Какой Рэмбо? Шакал полудохлый.
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12k
Михалыч Час назад
Фигасе. Такого викинга надо было валить уже наглухо.
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79k
Броненосец Потелкам Час назад
Серьёзное сено !
Прилично Ниву подмяло.....
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
16k
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