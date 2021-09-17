Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан

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Силовики заявили о задержании 54-летнего Виктора Мирского, подозреваемого в расстреле трех человек и нападении на отделение полиции . Сообщается, что его обнаружили в Подгоренском районе – в соседнем муниципалитете с местом проживания.
В МВД отметили, что при задержании Мирской оказал вооруженное сопротивление и ответной стрельбой был ранен в голову. Сейчас он находится в больнице.
Арсенал Виктора Мирского, который нашли в автомобиле, на котором он пытался скрыться от полиции
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Это не человек.
Прилично Ниву подмяло.....