Глава МВД вручил награды полицейским, обезвредившим массового убийцу в Перми

Генерал полиции поблагодарил коллег за добросовестную службу и вместе с госнаградами вручил новые погоны.
Министр МВД генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудников ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова, которые первыми прибыли в пермский университет (ПГНИУ) и обезвредили устроившего там бойню 18-летнего Тимура Бекмансурова.
"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев вручил инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге, старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову - медаль "За отличие в охране общественного порядка", - сообщает портал "МВД Медиа".
Колокольцев поблагодарил сотрудников за добросовестную службу и в довесок вручил новые погоны. Старший лейтенант Макаров, организовавший эвакуацию студентов и преподавателей из университета, досрочно получил звание капитана, а младший лейтенант Калинин, подстреливший массового убийцу, теперь лейтенант.
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"В экстремальной ситуации, сопряженной с риском для жизни, вы проявили отвагу, умение принять единственно верное решение. В очередной раз доказали, что профессия полицейского – это призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей", - отметил глава МВД.
20 сентября около 11:30 Тимур Бекмансуров, вооружившись турецким помповым ружьем, устроил ничем не мотивированное нападение на университет. От его рук погибло шесть и пострадало свыше 40 человек. Все могло закончиться большим количеством жертв, если бы сотрудники ДПС не прибежали на место ЧП менее чем за 10 минут после начала стрельбы.
После встречи с Константином Калининым Бекмансурова откачивают до сих пор. Преступник получил ранения легких, печени и лишился ноги до колена. На днях СМИ писали, что на содержание Бекмансурова в больнице ежедневно тратится около 2 миллионов рублей.
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