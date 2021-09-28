Глава МВД вручил награды полицейским, обезвредившим массового убийцу в Перми

Министр МВД генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудников ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова, которые первыми прибыли в пермский университет (ПГНИУ) и обезвредили устроившего там бойню 18-летнего Тимура Бекмансурова.





"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев вручил инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге, старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову - медаль "За отличие в охране общественного порядка", - сообщает портал "МВД Медиа".





Колокольцев поблагодарил сотрудников за добросовестную службу и в довесок вручил новые погоны. Старший лейтенант Макаров, организовавший эвакуацию студентов и преподавателей из университета, досрочно получил звание капитана, а младший лейтенант Калинин, подстреливший массового убийцу, теперь лейтенант.