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Глава МВД вручил награды полицейским, обезвредившим массового убийцу в Перми

Глава МВД вручил награды полицейским, обезвредившим массового убийцу в Перми (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 15:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бекмансуров   Колокольцев   видео   награждение   нападение   пермь   полицейские   университет   
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Генерал полиции поблагодарил коллег за добросовестную службу и вместе с госнаградами вручил новые погоны.

Министр МВД генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудников ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова, которые первыми прибыли в пермский университет (ПГНИУ) и обезвредили устроившего там бойню 18-летнего Тимура Бекмансурова.


"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев вручил инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге, старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову - медаль "За отличие в охране общественного порядка", - сообщает портал "МВД Медиа".


Колокольцев поблагодарил сотрудников за добросовестную службу и в довесок вручил новые погоны. Старший лейтенант Макаров, организовавший эвакуацию студентов и преподавателей из университета, досрочно получил звание капитана, а младший лейтенант Калинин, подстреливший массового убийцу, теперь лейтенант.

"В экстремальной ситуации, сопряженной с риском для жизни, вы проявили отвагу, умение принять единственно верное решение. В очередной раз доказали, что профессия полицейского – это призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей", - отметил глава МВД.

20 сентября около 11:30 Тимур Бекмансуров, вооружившись турецким помповым ружьем, устроил ничем не мотивированное нападение на университет. От его рук погибло шесть и пострадало свыше 40 человек. Все могло закончиться большим количеством жертв, если бы сотрудники ДПС не прибежали на место ЧП менее чем за 10 минут после начала стрельбы.


После встречи с Константином Калининым Бекмансурова откачивают до сих пор. Преступник получил ранения легких, печени и лишился ноги до колена. На днях СМИ писали, что на содержание Бекмансурова в больнице ежедневно тратится около 2 миллионов рублей.

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Метки: Бекмансуров   Колокольцев   видео   награждение   нападение   пермь   полицейские   университет   
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foggen2 49 минут назад
Заслуженная награда.Если бы не эти двое смелых людей,великолепно выполнивших свою работу-с каждой минутой жертв было бы больше.
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10k
Alex Минуту назад
А тех, кто видел в камерах видеонаблюдения, как [мат] по пути в универ машины расстреливал, награждены?
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238
svarog19692007 6 минут назад
Не со зла говорю - но плохо стрелял , пожалел наверное , теперь эту "тварь" нам же кормить и лечить приходится...
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238
svarog19692007 Минуту назад
А вообще молодцы парни , не побоялись " на ствол " пойти . Вот о них говорить нужно с экранов и в пример ставить , а не о "Милохах" !
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1k
Дмитрий Круглов 8 минут назад
Образцовое несение службы. Молодцы!
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17k
Dr.CrAzY 9 минут назад
могли бы и старшего дать...
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1k
Алксандр Шевченко 18 минут назад
2 миллиона на у@бка в день, зла не хватает. За что и почему, пусть бы сдыхал в канаве. Есть много хороших людей нуждающихся в помощи, а тут тратят на мразь.
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1k
Геннадий 41 минуту назад
Героизм одних это всегда следствие разгильдяйства других
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15k
ЦСКА 49 минут назад
Калинин молодчина! Это он этой взбесившейся твари ногу отстрелил и пузо продырявил!
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33k
Опаньки 49 минут назад
за орден могли звание и через одно дать
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24k
Батончик с маком 50 минут назад
Именное оружие им вручить. Да поубойнее
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347
Ольга 53 минуты назад
Молодцы ребята. Заслуженные награды.
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Хорошая новость. Причина плохая
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