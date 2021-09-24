Пермский убийца Бекмансуров очнулся после комы и заявил, что у него амнезия

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в сознание и спросил медиков есть ли у него родители, а также заявил, что ничего не помнит о произошедшем - у него амнезия. Об этом сегодня рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень во время брифинга для журналистов. Чиновница добавила, что состояние Бекмансурова все еще остается стабильно тяжелым.





Как выяснили журналисты, преступник находится в Пермской краевой клинической больнице в одиночной VIP-палате - так оперативникам удобнее следить за его безопасностью.