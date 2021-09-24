Пермский убийца Бекмансуров очнулся после комы и заявил, что у него амнезия

Похоже, решил последовать примеру Ильназа Галявиева, который после майской бойни в казанской школе, все еще продолжает притворяться невменяемым.
Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в сознание и спросил медиков есть ли у него родители, а также заявил, что ничего не помнит о произошедшем - у него амнезия. Об этом сегодня рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень во время брифинга для журналистов. Чиновница добавила, что состояние Бекмансурова все еще остается стабильно тяжелым.
Как выяснили журналисты, преступник находится в Пермской краевой клинической больнице в одиночной VIP-палате - так оперативникам удобнее следить за его безопасностью.
20 сентября за полчаса до полудня восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров приехал в Пермский университет с турецким помповым ружьем и устроил там бойню. В результате нападения на вуз погибли 6 и пострадали 43 человека. Массового убийцу обезвредил сотрудник ДПС младший лейтенант Константин Калинин. Бекмансуров получил ранения в ноги, одну из которых врачам пришлось ампутировать, и в область живота.
По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом").
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Встань расскажи про свои сука взгляды...
Расскажи за что девочек 18 из ружья расстреливал???
Ссыкло [мат] слава у тебя теперь есть настала пара отвечать!!!
Не согласен.
Его надо вылечить, осудить и пусть пожизненно на одной ноге скачет по камере 3х5...
Хотя эту мразь нужно бросить в карцер, в самые нечеловеческие условия на пожизненное и кормить живыми крысами