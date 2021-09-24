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Пермский убийца Бекмансуров очнулся после комы и заявил, что у него амнезия

Пермский убийца Бекмансуров очнулся после комы и заявил, что у него амнезия (2 фото)

Автор:
24 сентября 2021 13:40
Сообщество : Криминал
Метки: Бекмансуров   амнезия   больница   кома   пермь   убийство   
2714
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Похоже, решил последовать примеру Ильназа Галявиева, который после майской бойни в казанской школе, все еще продолжает притворяться невменяемым.

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в сознание и спросил медиков есть ли у него родители, а также заявил, что ничего не помнит о произошедшем - у него амнезия. Об этом сегодня рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень во время брифинга для журналистов. Чиновница добавила, что состояние Бекмансурова все еще остается стабильно тяжелым.


Как выяснили журналисты, преступник находится в Пермской краевой клинической больнице в одиночной VIP-палате - так оперативникам удобнее следить за его безопасностью.

20 сентября за полчаса до полудня восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров приехал в Пермский университет с турецким помповым ружьем и устроил там бойню. В результате нападения на вуз погибли 6 и пострадали 43 человека. Массового убийцу обезвредил сотрудник ДПС младший лейтенант Константин Калинин. Бекмансуров получил ранения в ноги, одну из которых врачам пришлось ампутировать, и в область живота.


По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом").

Источник:

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Метки: Бекмансуров   амнезия   больница   кома   пермь   убийство   
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3k
мемфрид Час назад
Ссыкло поганое
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Руслан Новак Полминуты назад
Слава богу что не сдох. Ему ещё предстоит много всего интересного.
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56k
pynh 5 минут назад
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6k
Doomer 9 минут назад
А может и прокатить. Только косить ему придётся лет 20. Причём качественно косить. Иначе дело будет возобновлено. Хотя... Теперь в УК РФ есть статья 22, по которой даже если лицо в результате психического расстройства не осознавало, что делало в момент совершения преступления и не контролировало свои действия, но является вменяемым, (а амнезия как раз сюда вроде бы попадает) то оно всё равно подлежит уголовной ответственности.
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757
SavageTi 11 минут назад
А как же манифест? А как же эта не*бически твердая позиция, все эти ох*етительные взгляды на жизнь и общество? Взяли за жопу - и сразу амнезия)
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12k
Евгений 12 минут назад
Позёр голимый, ссыкло - отвратительное существо. И чего они все детей стреляют - шли бы на какой нибудь съезд едра - там хоть не жалко никого.
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147
ton 14 минут назад
чертила малодушный
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1k
閃光 21 минуту назад
В поликлинику сдать для опытов.
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580
Ranae 24 минуты назад
Прям вот сложно. Лучше бы он скукожился в муках или все же лучше что его вытащили с того света дабы потом отправить в места не столь отдаленные строгого режима чтобы он там до посинения свои статьи зачитывал, амнезия у нег бл№
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1k
Ясный Пень Полчаса назад
ПОЧЕМУ он очнулся ?!
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7k
Ivan Полчаса назад
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732
Руслан Полчаса назад
Единственная хорошая новость в этом: ногу отрезали. Хотел славы? Живи без ноги, мразь
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1k
RaiJu 40 минут назад
Он разве не умер?
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132
Flexx U 40 минут назад
[мат] [мат] [мат] ты же манифест публиковал.
Встань расскажи про свои сука взгляды...
Расскажи за что девочек 18 из ружья расстреливал???
Ссыкло [мат] слава у тебя теперь есть настала пара отвечать!!!
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31k
Григорий 41 минуту назад
Разобрать его просто надо было на органы, глядишь и спасли бы примерно столько человек, сколько он убил.
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4k
Очень Злой 43 минуты назад
По мне так сделали ему бы иньекцию чего нибудь смертельного,отдали бы тело родителям(если возьмут) или яму выкопали экскаватором и туда его.Закопать как собаку.А не лечить и кормить эту мразь за мои налоги.
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117
RNahalem 49 минут назад
То есть значение понятия "амнезия" помнит, а всё остальное нет, удобно...
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11k
кира 51 минуту назад
О, какой хитровыдуманный! Жизнь - не компьютерная игра. Здесь второй попытки не будет. То крутой, то я не я и хата не моя. Коль не дал Создатель ему мозгов, то и нечего ему делать среди людей. На убийства "отваги" нашлось, теперь пусть отважно всю оставшуюся жизнь отвечает за то, что сделал.
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999
Ustas Tirex 53 минуты назад
А почему одну ногу ..?
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51k
DonNerka (модер) 55 минут назад
В его случае ампутация головы должна помочь с амнезией!!!
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12k
Великий Кормчий 56 минут назад
А поставте ему в палату телевизор и включите видеозапись его бойни, что бы без остановки по кругу мотала...со звуком. Вспомнит сука очень быстро.
Хотя эту мразь нужно бросить в карцер, в самые нечеловеческие условия на пожизненное и кормить живыми крысами
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Dionysus
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