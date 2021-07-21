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Напавшего на школу в Казани признали невменяемым

Напавшего на школу в Казани признали невменяемым (3 фото)

Автор:
21 июля 2021 12:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Ильназ Галявиев   казанский стрелок   невменяемость   психиатрическая экспертиза   школа   
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Судебно-психиатрическое экспертиза проводилась лучшими экспертами на протяжении месяца.

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Метки: ynews   Ильназ Галявиев   казанский стрелок   невменяемость   психиатрическая экспертиза   школа   
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
ПЛОХАЯ НОВОСТЬ!!!
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282
udok7856 7 минут назад
Даже если невменяемый, в дурке он растением станет.
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2k
OLDer 18 минут назад
похеру!
кровь-за кровь!
нельзя оставлять!
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−14
__ Полчаса назад
значит скоро наградят и в царскую охранку возьмут ...
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14k
Слева танки 44 минуты назад
Админы!!!
Уберите этот говновброс. Следствие не закончено, экспертиза тоже.
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27
feden 45 минут назад
зная нынешнюю власть не удивлюсь что это такой диагноз специально сделан - чтобы как-то оправдать бездействие чиновников, и показать что они не при чем, это он псих
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2k
leto2016 52 минуты назад
это "эксперты" невменяемые видимо.
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180
⛔ Александр ⛔ 53 минуты назад
https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/russia/news/887332-ekspertiza-strelok-kazan?utm_source=yxnews&utm_medium=mobilehttps://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/russia/news/887332-ekspertiza-strelok-kazan?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

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−90
горби 53 минуты назад
через 3 года на свободу, а там уже можно будет и в росгвардию податься
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7k
Акакий 56 минут назад
о шикарно, полежит в дурке полгода, а потом выпустят сразу с пенсией по инвалидности. /
у нас такое было с чуркой пасынком хозяина рынка, зарезавшим девушку у ее квартиры
почти уверен что сейчас у него и права есть и все, вменяемый стал
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14k
dimitr 58 минут назад
Разрешение на оружие получил - значит, здоров.

Точно так же у нас получают водительские права: купил справку - значит, нормальный. Но на дорогах таких вот Ильдазов процентов 40, не меньше.
Думаю, что и среди имеющих разрешение на оружие процент психов не ниже.
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14k
Слева танки Час назад
СКР опроверг завершение психиатрической экспертизы напавшего на школу Казани.
https://www.interfax.ru/russia/778982https://www.interfax.ru/russia/778982
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344
Алексей Слева танки 21 минуту назад
Ничего не значащее заявление. Почта России будет из одного ведомства в другое месяц экспертизу пересылать.
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13k
Александр Час назад
А, можно провести ещё одну экспертизу, что бы узнать, в какой момент он стал невменяемый? И, если выяснится, что ДО получения оружия, можно ФИО "разрешителей" "в студию"?
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6k
Александр Час назад
И так было понятно, что он того. Сами попробуйте продумать, как возьмете оружие, зайдете в место массового скопления людей, даже если эти люди вам не приятны и начнете убивать всех без разбору мужчин, женщин, детей... Ну как, укладываются такие мысли? Норм заходят? Сюрприз, сюрприз...
А с Ройзманом в коем-то веке согласен. Только вот интересно откуда эта мода пошла стрелять в школах? Первый инцидент подобного рода произошел в школе Колумбайн в округе Джефферсон, штат Колорадо в 1999 году. Но ведь 1999 год это не год изобретения огнестрельного оружия, почему раньше такого не было? И вот после Колумбайна периодически кто-то наведывается в свои учебные заведения с сумкой, в которой не учебники.
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8
Leo Leo Александр 42 минуты назад
Дети порой бывают еще теми засранцами, гнобить и унижать они могут не хуже чем деды в армиях. Вполне естественно, что какой ни будь шизанутый решит им отомстить
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923
Ustas Tirex Час назад
Всё ясно,судить и наказывать будут родители убитых детей...
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40k
Александр Час назад
В таком случае сажать надо того, ктотвыдал ему справку о вменяемости для приобретения оружия
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20k
Ватаку Накомоде Час назад
Когда уже такой биомусор начнут пускать на органы? Хоть какая то польза обществу будет, одних убил - других спас: сердце, две почки, печень, легкие… что там ещё трансплантировать умеют? 5 жизней минимум можно спасти. Плюс сразу несколько литров донорской крови. Ну или на опыты, если весь прокуренный и проспиртованный. Лекарства тестировать, косметику (вместо животных). Сдох в муках - не жалко, не сдох - сидит до следующего раза, пока снова подопытный кролик не понадобится зачем-нибудь. Никчёмные твари своей жизнью и смертью должны приносить пользу, а не гнить на зоне или в дурке.
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182
vovan177 Час назад
18 ти летняя двух детей убила - во всех постах убийца , а этот просто стрелок ??
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15k
Lelik Час назад
1) психиатра, выдавшего разрешение на огнестрел посадить в соседнюю камеру
2) если он невменько- сослать "на дальний кордон" и там обколоть так, чтобы до конца дней овощем был.
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11k
Марсианин Час назад
Вот уж не думал, что когда-либо соглашусь с Ройзманом, но: КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что разрешение на оружие было выдано человеку с психическими отклонениями??? Кто должен понести наказание?
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4k
tamin Час назад
А вот теперь очень жду посадки врачей, которые выдали справку о вменяемого...
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