Напавшего на школу в Казани признали невменяемым

Судебно-психиатрическое экспертиза проводилась лучшими экспертами на протяжении месяца.
Эксперты столичного Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признали Ильназа Галявиева невменяемым на момент расстрела детей в казанской школе. Об этом сообщает газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
Подробностей о состоянии/диагнозе массового убийцы пока нет, ОНК обещает опубликовать их в ближайшее время.
"Казанского стрелка" доставили из Казани в столичное СИЗО 12 июня. Все это время он находился в камере с особым режимом наблюдения, как склонный к побегу, нападению на сотрудников полиции и суициду. На протяжении месяца лучшие специалисты Научного центра им. В. П. Сербского проводили психиатрические экспертизы. И оказалось, что подросток, называвший себя богом, все-таки не имитировал свое безумие.
Напомним, трагедия с расстрелом школьников и учителей произошла 11 мая. Ильназ Галявиев из ружья, купленного незадолго до нападения, убил 9 человек.
То есть, Росгвардия подписала разрешение на оружие невменяемому?— Евгений Ройзман (@roizmangbn) July 21, 2021
Когда уже диагностировать психические заболевания начнут до совершения адского ада, а не после? Вот легче-то никому не стало. Систему необходимо выстраивать, а не костылями, вроде запрета продажи нарезного, заниматься— Александр🇷🇺 (@a_litv) July 21, 2021
Источник:
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кровь-за кровь!
нельзя оставлять!
Уберите этот говновброс. Следствие не закончено, экспертиза тоже.
Если псих - то это именно и есть недоработка властей, в том числе в системе образования, педагогов и психологов школы, где он учился и потом пришел. Психу власть выдала разрешение на оружие...
То есть, псих-убийца, тем более массовый убийца - это как раз констатация системной недоработки властей на многих уровнях.
у нас такое было с чуркой пасынком хозяина рынка, зарезавшим девушку у ее квартиры
почти уверен что сейчас у него и права есть и все, вменяемый стал
Точно так же у нас получают водительские права: купил справку - значит, нормальный. Но на дорогах таких вот Ильдазов процентов 40, не меньше.
Думаю, что и среди имеющих разрешение на оружие процент психов не ниже.
https://www.interfax.ru/russia/778982https://www.interfax.ru/russia/778982
А с Ройзманом в коем-то веке согласен. Только вот интересно откуда эта мода пошла стрелять в школах? Первый инцидент подобного рода произошел в школе Колумбайн в округе Джефферсон, штат Колорадо в 1999 году. Но ведь 1999 год это не год изобретения огнестрельного оружия, почему раньше такого не было? И вот после Колумбайна периодически кто-то наведывается в свои учебные заведения с сумкой, в которой не учебники.
2) если он невменько- сослать "на дальний кордон" и там обколоть так, чтобы до конца дней овощем был.