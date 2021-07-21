Напавшего на школу в Казани признали невменяемым

Эксперты столичного Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признали Ильназа Галявиева невменяемым на момент расстрела детей в казанской школе. Об этом сообщает газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).





Подробностей о состоянии/диагнозе массового убийцы пока нет, ОНК обещает опубликовать их в ближайшее время.





"Казанского стрелка" доставили из Казани в столичное СИЗО 12 июня. Все это время он находился в камере с особым режимом наблюдения, как склонный к побегу, нападению на сотрудников полиции и суициду. На протяжении месяца лучшие специалисты Научного центра им. В. П. Сербского проводили психиатрические экспертизы. И оказалось, что подросток, называвший себя богом, все-таки не имитировал свое безумие.