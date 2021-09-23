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Актёр, убивший транссексуала-мигранта, может сесть на 15 лет

Актёр, убивший транссексуала-мигранта, может сесть на 15 лет (3 фото)

Автор:
23 сентября 2021 14:45
Сообщество : Жить в России
Метки: актёр   задержание   интересное   тверь   транссексуал   убийство   фото   
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53-летнего актёра Юрия Яновского обвиняют в убийстве проститутки Тамары, которая оказалась уроженцем Узбекистана Жамшидом. Женщина (в прошлом мужчина) работала сфере секс-услуг. Тамара встретилась с Юрием в интимной обстановке и внезапно пропала. Позже Яновский уверял, что защищал свою жизнь.

В январе 2020 года Тамара (по паспорту - 24-летний уроженец Узбекистана Жамшид) встретилась с Юрием в апарт-отеле на Васильевском острове в интимной обстановке. После этой встречи Тамару никто больше не видел. Останки Тамары-Джамшуда обнаружили летом 2020 года в реке Мга в Ленобласти. Старшеклассник наткнулся на мужское тело в воде с силиконовыми грудными имплантами, сообщала "Фотанка".

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Юрия Янковского задержали. Следователям он рассказал, что ночная бабочка хотела его ограбить. Тамара, увидев деньги, ударила Юрия по голове бутылкой и выхватила нож. По словам подсудимого, он лишь оборонялся. Когда Юрий понял, что Тамара мертва, он не стал вызывать ни скорую ни полицию. Мужчина расчленил тело и выбросил его реку. После этого он сбежал в Тверь. В Санкт-Петербург Юрий вернулся через 12 дней, сообщает Mash.

Если Яновского признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии.

Источник:

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Метки: актёр   задержание   интересное   тверь   транссексуал   убийство   фото   
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7k
sivanov1079 Час назад
Жамшуда-мана, сто с табой стало, эшкере?
Классика: питер, расчленил, река...
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−39
Александр Поляков 16 минут назад
Да нормально всё будет.
Откроют с Мишей Ефремовым театральный драмкружок "Чифир, гитара и пид.р.сов пара".
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63k
Доктор Джонс 17 минут назад
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4k
rutt Полчаса назад
Реклама приспособ для консервирования в посте о расчленёнке. Фишки респект

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2k
Ivan Полчаса назад
Останки Тамары-Джамшуда обнаружили летом 2020 года в реке Мга в Ленобласти
Мужчина расчленил тело и выбросил его реку.

В Питере так принято!
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24k
Vazari Полчаса назад
Такими темпами-скоро Питер только с расчлененкой и будет ассоциироваться.
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128
Andiks 36 минут назад
В реку, говоришь? В реке за пару месяцев и силикона не осталось бы. В ил усосало бы.
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1k
Игорь 47 минут назад
Это так по-питерски...
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2k
Григорий Бабкин 53 минуты назад
Одного гомика на тот свет, другого в зону, ребятам развлекаться. Нормальный расклад. Всех бы так.
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299
Трубадур 54 минуты назад
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122
Liberman 55 минут назад
че с Питером? там паззлы стопудово популярные.
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1k
Лёха 56 минут назад
Не жалко. Ни того,ни другого.
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121
super.kkk-2016 Лёха 38 минут назад
Жалко школьника, который нашел труп с сиськами. Это травма на всю жизнь.
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4k
Мих Час назад
Спасибо, блеванул
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18k
Maxim Zorich Час назад
Эта чисто Питер. )))
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850
zenon Час назад
На убийство транссексуала нужно брать разрешение в "Обществе охотников и рыболовов". Разрешение не дорогое, около 15 рублей плюс налог на добавленную стоимость в 50 руб. Убивать можно, только осиновым колом прямо в сердце. Если не попал в сердце, то убийство не считается. Вроде так было в "Голый пистолет".
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39k
dima423 Час назад
блин представляю себе эту картину...заказываешь шлюшку, раздеваешь ее, настроенный на дело, а там херак - сурпраааайз)) я б может тоже убил... так что надо оправдывать чувака))
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