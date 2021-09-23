Актёр, убивший транссексуала-мигранта, может сесть на 15 лет

53-летнего актёра Юрия Яновского обвиняют в убийстве проститутки Тамары, которая оказалась уроженцем Узбекистана Жамшидом. Женщина (в прошлом мужчина) работала сфере секс-услуг. Тамара встретилась с Юрием в интимной обстановке и внезапно пропала. Позже Яновский уверял, что защищал свою жизнь.
В январе 2020 года Тамара (по паспорту - 24-летний уроженец Узбекистана Жамшид) встретилась с Юрием в апарт-отеле на Васильевском острове в интимной обстановке. После этой встречи Тамару никто больше не видел. Останки Тамары-Джамшуда обнаружили летом 2020 года в реке Мга в Ленобласти. Старшеклассник наткнулся на мужское тело в воде с силиконовыми грудными имплантами, сообщала "Фотанка".
Юрия Янковского задержали. Следователям он рассказал, что ночная бабочка хотела его ограбить. Тамара, увидев деньги, ударила Юрия по голове бутылкой и выхватила нож. По словам подсудимого, он лишь оборонялся. Когда Юрий понял, что Тамара мертва, он не стал вызывать ни скорую ни полицию. Мужчина расчленил тело и выбросил его реку. После этого он сбежал в Тверь. В Санкт-Петербург Юрий вернулся через 12 дней, сообщает Mash.
Если Яновского признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии.
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Классика: питер, расчленил, река...
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Мужчина расчленил тело и выбросил его реку.
В Питере так принято!