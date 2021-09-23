Актёр, убивший транссексуала-мигранта, может сесть на 15 лет

Юрия Янковского задержали. Следователям он рассказал, что ночная бабочка хотела его ограбить. Тамара, увидев деньги, ударила Юрия по голове бутылкой и выхватила нож. По словам подсудимого, он лишь оборонялся. Когда Юрий понял, что Тамара мертва, он не стал вызывать ни скорую ни полицию. Мужчина расчленил тело и выбросил его реку. После этого он сбежал в Тверь. В Санкт-Петербург Юрий вернулся через 12 дней, сообщает Mash.