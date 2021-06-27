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У певицы МакSим поражено более 75% легких

У певицы МакSим поражено более 75% легких (6 фото + 1 видео)

Автор:
27 июня 2021 15:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: больница   видео   кома   максим   пневмония   шоу бизнес   
2075
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Состояние артистки резко ухудшилось за последние несколько дней.
 

Источник:

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Метки: больница   видео   кома   максим   пневмония   шоу бизнес   
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31  комментарий
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3k
max_wheel 22 минуты назад
я так понимаю, кроме ковида никаких диагнозов не осталось?
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27k
Антон 7 минут назад
Человек при смерти, а они всё пытаются выявить у неё ковид. Других болезней же не существует.
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428
Карл Такойто Антон Полминуты назад
А что они у неё должны искать с 75% поражением лёгких и комой? Плоскостопие?
у тебя много знакомых до ковида было которые в 38 лет и без хронических лёгочных болезней в кому впадали с такими симптомами? Я думаю ты о таких даже не слышал до ковида,ну если это не алкаши и туберкулёзники у которых там уже целый букет и иммунитета угроблен. Ну и какие ты болезни хочешь предложить в таком случае?)
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1k
zenon 9 минут назад
Очень жаль девочку! Желаю ей выздоровления и удачи!
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92
Netroj 10 минут назад
А где видео из больницы. Клипы мы и раньше видели.
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7k
Dima 13 минут назад
На её месте должен был быть Киркоров.
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11k
Lynx 14 минут назад
Ждём новую вакцину, чудесного исцеления и промысла господнего.
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13k
Вася Александрович Полчаса назад
Ну что тут можно сказать... лучше помолчим.
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−29
Племянник Путина 46 минут назад
жаль. улыбчивая девочка была.
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4k
aleksei 54 минуты назад
Попада в больницу, когда было 40% поражения, а теперь стало еще хуже, может они не от той болезни лечат?
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21k
Russo Turisto 58 минут назад
"Все тесты на коронавирус были отрицательными, а последние анализы показали наличие у нее антител."
Какая-то жесткая у нее пневмония если это не ковид.
Желаю скорого выздоровления! Держись!
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163
Андрей Ы. Russo Turisto 36 минут назад
Бактериальные пневмонии ещё никто не отменял. И смертность от них выше, чем от ковида.
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321
Nane First NameLast Час назад
А сколько обычных людей по тому сценарию так сказать. Но о них никто так громко не трубил. Так, циферки в статистике. Ханжи.
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3k
AlekseiTFS Час назад
Хреново,когда попадаешь в больницу с одной болезнью, а у тебя упорно диагностируют и лечат от другой . Врачебной ошибкой это называется. Прошу не путать с " врачебным " преступлением.
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52
Лапата Лапота Час назад
Ну вы все поняли, наверняка еще и вакцинировалась и не раз... Я не противник чего то, а офигевший от всего. Дай Бог тебе здоровья
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52
Лапата Лапота AlekseiTFS Час назад
Не знал, наверно зря написал. МакSим держись
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491
робт Лапата Лапота 37 минут назад
"Ну вы все поняли"
я не понял

"наверняка"
это когда делаешь сам
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8k
СПКиНР Час назад
Я вот только одного не пойму? Почему сведения якобы защищенные 152ФЗ появляются здесь?
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491
робт Александр Сучков Полчаса назад
"Думаю денег на это хватило бы с лихвой"
помню тут недавно, один из топ 5 евреев украины ласты склеил от ковида, в том самом "шарите", где от новичка лечут, а от ковида чет не заходит
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