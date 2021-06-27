У певицы МакSим поражено более 75% легких

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Состояние артистки резко ухудшилось за последние несколько дней.
Певицу МакSим госпитализировали еще 15 июня с диагнозом пневмония. Все тесты на коронавирус были отрицательными, а последние анализы показали наличие у нее антител.
Но в клинике артистке легче не становилось. Уже 23 июня ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы было поражено 40% легких.
Несколько дней назад состояние Марины ухудшилось настолько, что ИВЛ уже не справлялся. По данным телеграм-канала Mash, поражение легких достигло 75% и продолжает увеличиваться.
Врачи приняли решение подключить экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), которая применяется при сложных случаях, и фактически замещает собой легкие. Об этом сообщает издательство "Комсомольская правда". Представители певицы эту информацию не подтвердили, но отметили, что врачи оценивают состояние артистки как "крайне тяжелое".
Фанаты же запустили в соц сетях флешмоб в поддержку МакSим
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Какая-то жесткая у нее пневмония если это не ковид.
Желаю скорого выздоровления! Держись!
Я болела, сначала делали экспресс-тест(слюна) - отрицательный, а взяли кровь - положительный. То ли качество тестов плохое, то ли организм как-то шифруется)
Но в случае этой певицы, должны быть все ресурсы в наличии.
я не понял
"наверняка"
это когда делаешь сам
помню тут недавно, один из топ 5 евреев украины ласты склеил от ковида, в том самом "шарите", где от новичка лечут, а от ковида чет не заходит