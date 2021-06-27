У певицы МакSим поражено более 75% легких

От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления

Испанский стыд: Ваенга в рясе, с бородой и усами исполнила песню Круга и возмутила его фанатов

Моргенштерн не согласился с итогами премии «Муз-ТВ» и устроил скандал

"Коммунисты России" пожалуются в Генпрокуратуру на новый клип лидера Rammstein

"Это про футбол": Собчак жестко потроллила "татушку" Волкову, поймав ее на незнании законов

Без грима и фотошопа: Киркорова встретили на отдыхе, и показали, как он выглядит в реальной жизни