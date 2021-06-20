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Аппарат ИВЛ и искусственная кома, что известно сейчас о состоянии певицы МакSим

Аппарат ИВЛ и искусственная кома, что известно сейчас о состоянии певицы МакSим (6 фото)

Автор:
20 июня 2021 12:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: больница   видео   кома   максим   певица   шоу бизнес   
2621
6
Марину Абросимову, более известную под псевдонимом МакSим, госпитализировали после трёх отрицательных тестов на COVID. 
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Метки: больница   видео   кома   максим   певица   шоу бизнес   
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29  комментариев
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305
Сигизмунд Лазаревич Час назад
на её месте должен был быть киркоров
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−43
ЦСКА 22 минуты назад
Вообще конечно будь этот вирус в совке, пол населения бы вымерло. Лечились бы листьями и содой.
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18k
Luc72 Полчаса назад
Как человек - пусть выздоравливает, желаю здоровья...
А как певица... А че, она пела? Реально? Прямо голосом? Да лана...
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3
Саша В Luc72 4 минуты назад
Она очень хорошо пела до того, как не пропила голос. Это Вам не Бузова.
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16k
Александр Сучков 38 минут назад
У моего брата было 30 и 35% поражения (левое-правое), постоянная температура, кашель, дыхание... Его забрали, нашпиговали и выписали через 5 дней на домашку. Во че бобло животворящее делает для звезд- искуственная кома, ивл, шмиэвэл, вылизывание жопы....
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27k
winergy2012 47 минут назад
Опять деньги собирать?
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11k
koleos72 55 минут назад
Она вроде калдырила неподетски!
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10k
Сибирячка Час назад
Зачем м не это знать?
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56k
Парагвайский шпион Час назад
Ну ёж маё... "Не смотря на высокую температуру не стала отменять выступления"... А если выступление в ЖИВУЮ, то это ОГО-ГО какой труд и нагрузка!!! Сама себя довела. И продесер - жадный идиот. Вместо того, чтобы настоять на постельном режиме, выпустил на сцену...
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9k
Antique computer Час назад
Кто это вообще?

Хотя, выздоровления скорейшего. Человек все-таки.
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10k
Alex 2 часа назад
А она точно звезда? Откуда такой интерес к фанерной певичке? От короновируса до 80% поражения лёгких лечат дома, причём лекарства - за свой счёт. 81-93% - госпитализация. При 94% - реанимация и ИВЛ. У неё - 40%. Экстренно создаются (развёртываются) дополнительные инфекционные отделения, то есть существующие практически заполнены - и она занимает чужое место в больнице. Впрочем, и на эстраде.
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140
fduch_a Alex 55 минут назад
До 80%?
Это уже почти труп. И никакая госпитализация и ИВЛ скорее всего не поможет.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Если выкарабкается, 99% будут антитела.. У меня знакомый лежал месяц под кислородной маской, ПЦР тест ниразу ковид не показал.. После - антитела в крови были..
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
А простым людям напишут ковид и всё!
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10k
El Niño 2 часа назад
Кажется, мы начали забывать, что другие болезни не перестали существовать. Все разговоры о ковиде, все симптомы относим к коронавирусной инфекции, если тест на ковид отрицательный, то можно гулять, плясать, встречаться с людьми.
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