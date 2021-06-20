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Марину Абросимову, более известную под псевдонимом МакSим, госпитализировали после трёх отрицательных тестов на COVID.
Врачи диагностировали пневмонию с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией. Симптоматика схожа с коронавирусной инфекцией, но все тесты дали отрицательный результат.
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Представитель певицы сообщила, что из-за низкого уровня кислорода в крови и проблем с дыханием медики приняли решение ввести певицу в медикаментозную кому, чтобы не допустить кислородного голодания.
У артистки поражено 40 процентов лёгких.
У артистки поражено 40 процентов лёгких.
Самочувствие у МакSим ухудшилось после её дня рождения, 10 июня. Поднялась температура, но так как тесты показывали отрицательный результат, певица не отменила свой концерт и выступала уже с высокой температурой. С каждым днём дышать ей становилось сложнее.
Сейчас певица подключена к аппарату ИВЛ. Врачи дают оптимистичные прогнозы.
Сборная России по футболу решила поддержать любимую певицу. На официальной странице в twitter пресс-служба опубликовала видео, с участием болельщиков, поющих песню «Знаешь ли ты».
Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021
МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе ❤️ pic.twitter.com/GvCNGXzZVE
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Железный занавес.
А как певица... А че, она пела? Реально? Прямо голосом? Да лана...
такжиков завезут
Хотя, выздоровления скорейшего. Человек все-таки.
Это уже почти труп. И никакая госпитализация и ИВЛ скорее всего не поможет.
Осложнения , как я понимаю, начинаются когда вирус из носоглотки уходит в поражаемые органы и в это время он не диагностируется тестом