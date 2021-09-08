"Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста

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Очередная серия фильма "Вези меня, мразь!". С удоверением, нетрезвыми пассажирами и тонной мата.
Нападение на таксистов перестали быть редкостью. При этом, причины могут быть совершенно разными: кто-то оказался недоволен недостаточным уровнем комфорта, другие спорят из-за суммы оплаты проезда, видимо, надеясь, что драка поможет изменить расценки агрегатора. А в этом инциденте в Москве поучаствовал сам прокурор. По крайней мере, изрыгающий мат пассажир козырял удостоверением.
Конфликт начался с того, что водителю предъявили претензии из-за дальней парковки. Шатающимся заказчикам, изрядно нагруженным спиртным, пришлось пройти до машины. Водитель, видя состояние пассажиров, отказался от поездки.
"Лучше доедь!" - начал уговоривать таксиста один из пассажиров. Тот продолжал отказываться.
"Лучше доедь!" - начал уговоривать таксиста один из пассажиров. Тот продолжал отказываться.
После этого пассажир с переднего сидения, изобилуя обсценной лексикой, попытался с помощью кулаков убедить несговорчивого водителя. Он продемонстрировала "ксиву", а также сообщил, что сделает с мужчиной в случае отказа, видимо, считая, что удары по лицу поспособствуют лучшему пониманию момента.
Видео с регистратора водитель переслал в Ассоциацию содействия развития таксомоторной отрасли в надежде на огласку с разрешение ситуации. Судя по дате, конфликт проишошел 3 сентября. А вот настоящим ли был прокурор, и чем закончится данная история, покажет время.
Видео с регистратора водитель переслал в Ассоциацию содействия развития таксомоторной отрасли в надежде на огласку с разрешение ситуации. Судя по дате, конфликт проишошел 3 сентября. А вот настоящим ли был прокурор, и чем закончится данная история, покажет время.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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А вдруг это не Москва? ...Да нет,бред!
Типа, слышь судья, давай впаяем этому ушлепку десятку.