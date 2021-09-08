"Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста

После этого пассажир с переднего сидения, изобилуя обсценной лексикой, попытался с помощью кулаков убедить несговорчивого водителя. Он продемонстрировала "ксиву", а также сообщил, что сделает с мужчиной в случае отказа, видимо, считая, что удары по лицу поспособствуют лучшему пониманию момента.

Видео с регистратора водитель переслал в Ассоциацию содействия развития таксомоторной отрасли в надежде на огласку с разрешение ситуации. Судя по дате, конфликт проишошел 3 сентября. А вот настоящим ли был прокурор, и чем закончится данная история, покажет время.