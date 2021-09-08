FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 129 постов • 37 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Таксисты 
"Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста

"Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 11:30
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   водитель   драка   поездка   прокурор   пьяные   такси   
1012
3
1
Очередная серия фильма "Вези меня, мразь!". С удоверением, нетрезвыми пассажирами и тонной мата.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: видео   водитель   драка   поездка   прокурор   пьяные   такси   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
dima423 57 минут назад
Мрази конченные конечно...и очень бы хотелось чтобы их нашли и наказали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
35k
Alex Минуту назад
Как эта обезьяна смогла прокурором -то стать? Видно же, что еще недавно говно за ослами подбирал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 2 минуты назад
Прокурор у нас в какой палате?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
прохожий 10 минут назад
да пранк очередной окажется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 18 минут назад
Лицо власти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer 19 минут назад
Если он правда из органов, проблемы у него точно будут. Я не просто так говорю, владею информацией, знаю и не таких сажали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−25
федора 19 минут назад
путлеровский фашик. на таких режим фюрера стоит ! ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Brataxe 20 минут назад
За день до этого прокурор уволился по собственному желанию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hunde Beißer2 22 минуты назад
Чурбан из прокурорских,наехал на чебурека из холопских!
А вдруг это не Москва? ...Да нет,бред!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
leemur86 Полчаса назад
Крыса жирная, надеюсь его уволят из органов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
кот базилий Полчаса назад
Я верю в настоящего прокурора, они в большинстве такие - пальцы веером и феня из вонючей пасти. "не найдут"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Батончик с маком Полчаса назад
Видимо он и в суде так разговаривает.
Типа, слышь судья, давай впаяем этому ушлепку десятку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor 46 минут назад
Якут , казах , калмык . На кого больше похож этот куесос в голубеньком пяджачке ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
486
MerryGoRound 49 минут назад
Судя по хамству и общему поведению, прокурор как раз явно настоящий, к сожалению. К сожалению, некоторые мрази, дорвавшись из грязи в князи и до власти, начинают считать себя царями мира и гнобить всех кто не так посмотрел в их сторону или противится их самолурству. Прокураюора этого с его шайкой на ветер. Таксиста пожалеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
436
Fisher1979 52 минуты назад
Слуга народа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь 54 минуты назад
Петух какой-то, а не прокурор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RRK 54 минуты назад
По поведению и лексикону сильно сомневаюсь что прокурор. Скорее какой-то хер с липой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 56 минут назад
Всё предельно культурно, стняков нет, даже ничего не сломали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Живут же люди: дома, по которым плачут бульдозеры Живут же люди: дома, по которым плачут бульдозеры Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя" Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя" Водитель такси в Воронеже, показавшийся пассажирке неадекватным, умер от инсульта Водитель такси в Воронеже, показавшийся пассажирке неадекватным, умер от инсульта "Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя "Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя "От тебя воняет!": таксист в Краснодаре высадил из авто пассажира, от которого пахло потом "От тебя воняет!": таксист в Краснодаре высадил из авто пассажира, от которого пахло потом "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

770504



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
17 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам
0
91
17 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам
Факты о Южной Корее, которые вас поразят
6
173
Факты о Южной Корее, которые вас поразят
Стриптизерша необычным способом раскрыла родителям тайну профессии (5 фото)
Стриптизерша необычным способом раскрыла родителям тайну профессии (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#факты#автомобили#интересное#природа#фотографии#аварии#позитив#найдено на ebay
#Юмор#ynews#кино#новости#СССР#история#в мире#дтп#авто аварии#настроение
#интересно#прикол#автомир#люди#подборка#животные#картинки#наука#город#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться