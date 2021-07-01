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"Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем

"Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем (6 фото + 2 видео)

Автор:
01 июля 2021 10:01
Сообщество : Таксисты
Метки: 360подмосковье   вези меня мразь   видео   драка   извинение   конфликт   такси   
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Очередной эпизод бесконечного сериала "Вези меня, мразь" закончился дракой. Позже девушка осознала свою неправоту и записала видеоизвинение. Похоже, косячить, а потом публично извиняться становится настоящей традицией?

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Метки: 360подмосковье   вези меня мразь   видео   драка   извинение   конфликт   такси   
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43  комментария
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889
GoInDown 2 часа назад
Когда нибудь кроме тиктоков и прочей лабуду мы начнем перенимать у запада правильные вещи
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559
Rozario 18 минут назад
а что за цветовая гамма одежды в тренде в ХМАО , чувствую отстаю от моды.
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20k
Matrosskin Полчаса назад
А теперь представим ситуацию ровно наоборот: за рулём такси эта бабища, мужик требует везти его в Югорск с кулаками и попытками перелезь. Вопрос - какой бы счас срок однозначно корячился мужику и сколько было бы воющих феминисток по всем доступным медиа, и в какие дали было бы послано его извинение ? Но так-то да, у на равенство полов, вся фигня
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33k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Разрешите уже людям сферы обслуживания пиз*дить неадекватов!))))))
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2k
VPJ Полчаса назад
Это инопланетный свободно телепортически перемещающийся кусок жирной биоплазмы. Был замечен в Одессе, в МФЦ, (это все на фишках есть) теперь в ХМАО.
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6k
Administrator 54 минуты назад
Ничё такая, жопастенькая
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6k
BenderRodriguez 55 минут назад
Похоже, это постановка, снятая для тиктока
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8k
Пётр 2 часа назад
Мда...подобное сучье племя никогда не вымрет, сначала Вези меня мразь, теперь Вези меня в Югорск...Воистину говорят: Устами младенца глаголет истина...
Ссылка www.youtube.com
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975
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Так ведь таксист совершил страшное преступление. Этого не переживет ни одна женщина . Он посмел быть в майке того же цвета, как ее платье. Кошмар.!!!
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885
saturn 2 часа назад
Да она просто немецких фильмов, про таксистов насмотрелась:))
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248
Ринат Фамутдинов 2 часа назад
Возможно ей юрист сказал как надо и что надо (бабс такого рода типа всегда правы!), а иначе статья, номер не скажу, но типа препятствия движения транспорта повышенной опасности осуществляемого другим лицом. Тут полиция того, не на высоте... А за базар надо отвечать (назвать человека лицом нетрадиционной сексуальности) не там, и не тут весьма тупо! За базаром надо следить, и за базар надо отвечать!
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690
SavageTi 2 часа назад
Вот они, два субъекта, воспитанные по правилам "девочек бить нельзя".
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889
GoInDown 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Moon24 2 часа назад
Просто избить ее . Иначе не дойдет . Снять на видео как извиняется стоя на коленях
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9k
Rihovich 3 часа назад
У мужика мегавыдержка. Это ж сколько терпел он быдлячество, да ещё и рукоприкладство. Интересно, мужик подаст на неё в суд?
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174
S_Goryl 3 часа назад
Ничего смешного. Психическое заболевание. У меня было что-то подобное с женой. Она могла открыть пассажирскую дверь машины во время движения, задействовать ручной тормоз, попытаться переключить передачи. Как-то мне удалось поместить её в психиатрическую больницу (у нас в Польше странные законы: даже если вы психически больны, посадить вас в психушку можно только по решению суда или по собственному желанию). Там её немного подлечили, она больше не делает откровенных глупостей, но она очень далека от нормы - жить с ней практически невозможно. Вот так уже 10 лет мучаюсь: детей вырастить же надо
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1k
zu4ara 3 часа назад
Моего знакомого(таксиста) так малолетки зарезали в 90х... Ставьте перегородку на время работы.
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4k
torum11 3 часа назад
А потом был страстный секс!))))))
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34k
Олег 3 часа назад
если в аналогичной ситуации была за рулем такси девушка, а парень так кидался- уголовное дело однозначно
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4k
Станислав 3 часа назад
Как же бесят такие мрази!!!! А втащишь..... "ААААА люди!!! Он меня ударил!!! Я тебя засужу!!!"....
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2k
Андрей 3 часа назад
1. Женщин бить нельзя
2. Если женщина тебя ударила, то как женщина она уже не расценивается. Можно смело давать ответку.
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