"Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем

Позже пассажирка, видимо, придя в себя, записала видео, в котором извинилась перед мужчиной за своё поведение. "Я бы хотела извиниться перед таксистом за то, что я устроила драку в его машине, за оскорбления в его адрес. Простите меня, я была неправа", — повинилась она. Реакция водителя такси на извинения пока неизвестна.

2021-07-01T10:01:34+03:00