"Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем

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Очередной эпизод бесконечного сериала "Вези меня, мразь" закончился дракой. Позже девушка осознала свою неправоту и записала видеоизвинение. Похоже, косячить, а потом публично извиняться становится настоящей традицией?
Пассажирка такси в Югорске устроила настоящую историку с рукоприкладством - видео с регистратора попало в соцсети и, как заметили, интернет-пользователи, уже мало кого удивило.
В ролике можно заметить, как неадекватная дама пытается бить водителя, предпринимает попытки перелезть на переднее сидение, хватается за руль и при этом оскорбляет таксиста. «Вези меня в Югорск, петух, вези! Разворачивайся, мразь. Отвезешь — и все, расходимся» - кричит она, кроя водителя трехэтажным матом.
Тот продолжает сохранять спокойствие и лишь уговаривает буйную даму не шуметь и успокоиться. Т.к разговоры на истеричку не действуют, водитель останавливает авто и выталкивает пассажирку из салона.
Новостной сюжет
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Позже пассажирка, видимо, придя в себя, записала видео, в котором извинилась перед мужчиной за своё поведение.
"Я бы хотела извиниться перед таксистом за то, что я устроила драку в его машине, за оскорбления в его адрес. Простите меня, я была неправа", — повинилась она. Реакция водителя такси на извинения пока неизвестна.
"Я бы хотела извиниться перед таксистом за то, что я устроила драку в его машине, за оскорбления в его адрес. Простите меня, я была неправа", — повинилась она. Реакция водителя такси на извинения пока неизвестна.
Реакция соцсетей
Ну как вариант очень спокойный чел по жизни у самого есть такие знакомые что временами кажется что они чуть ли не роботы)))— Colin Robinson (@27klark) June 30, 2021
Остановиться. Включить аварийку. Открыть заднюю дверь. Вытащить ее из машины. Уехать.— Кот на лапах🇷🇺😼 (@dr_Caudillo) June 30, 2021
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2. Если женщина тебя ударила, то как женщина она уже не расценивается. Можно смело давать ответку.