Не песней единой: после скандального концерта Лепс подрался в питерском баре

Как сообщают СМИ, не слишком удачный день певец решил завершить в питейном заведении. Он доехал до бара «Финнеганс», что на Московском проспекте, 192 в Питере, где выпил изрядное количество виски. О том, что случилось дальше, мнения расходятся. Одни утверждают, что причиной последовавшей драки явилась назойливость одного из посетителей. Дескать, увидел Лепса, "докопался" до него, за что и получил. Другие свидетели рассказывают о том, что господин артист вознамерился сыграть в нарды на деньги и даже достал увесистую пачку купюр. Дескать, у посетителя таких денег не было и он отказался составить партию Лепсу, за что получил в нос сначала в самом баре, затем - на улице.

В Сети оказались видео начала конфликта и, собственно, его продолжения.