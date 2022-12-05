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Не песней единой: после скандального концерта Лепс подрался в питерском баре

Не песней единой: после скандального концерта Лепс подрался в питерском баре

Автор:
05 декабря 2022 08:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бар   видео   драка   лепс   охрана   пьяные   скандал   шоу бизнес   
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Концерт в Ледовом дворце, на котором исполнитель не стал допевать последнюю песню, швырнул микрофон и ушёл со сцены, как оказалось, был для артиста лишь началом непростого дня. В тот же вечер Григорий Лепс устроил драку с посетителем бара.

Как сообщают СМИ, не слишком удачный день певец решил завершить в питейном заведении. Он доехал до бара «Финнеганс», что на Московском проспекте, 192 в Питере, где выпил изрядное количество виски. О том, что случилось дальше, мнения расходятся. Одни утверждают, что причиной последовавшей драки явилась назойливость одного из посетителей. Дескать, увидел Лепса, "докопался" до него, за что и получил. Другие свидетели рассказывают о том, что господин артист вознамерился сыграть в нарды на деньги и даже достал увесистую пачку купюр. Дескать, у посетителя таких денег не было и он отказался составить партию Лепсу, за что получил в нос сначала в самом баре, затем - на улице.


В Сети оказались видео начала конфликта и, собственно, его продолжения.


Как бы то ни было, отношения 39-летнего Дмитрия и весьма нетрезвого Григория радикально не заладились. В результате певец подрался, и видео размахивающего кулаками Лепса вовсю гуляет по Сети. А пострадавший от рук Лепса и его охранников, как сообщает издание "Фонтанка", получил перелом носа со смещением и теперь его действия будет оценивать полиция.


Адвокат пострадавшего прокомментировал ситуацию так: "Да, принципиально подтверждаю то, что вы узнали. Мое мнение однозначно — в действиях гражданина Лепса и его охранников я усматриваю нарушение второй части статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Объясню свою позицию — вторая часть статьи 112, так как избивали моего доверителя — группой (кстати, за это грозит до 5 лет лишения свободы — прим. ред.). Так как в распоряжении дознания будет соответствующее видео, показания свидетелей, то вопрос очевиден, не требует особого расследования и не вызывает сомнения".


Сам Григорий Лепс инцидент пока никак не комментирует. Как считаете, друзья, извиняться будет?







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Метки: бар   видео   драка   лепс   охрана   пьяные   скандал   шоу бизнес   
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13  комментариев
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12k
harlamov Час назад
Лепс конечно крыса редкостная. Вышел "один на один", не забыв прихватить пятерых охранников. Скакал как козел за их спинами, а как только жиробас завалил парня, по петушиному налетел пинать лежащего... Гопник, быдло, звезда бандитских корпоративов. Что ещё от него ожидать?
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4k
Вячеслав Минуту назад
Синька - не тётка..
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1k
bosayk 2 минуты назад
терпила подходит значит и говорит:
- Толька - рюмка водки на столе, можешь?
а этот ему отвечает:
- Я не Толька, я Лепс!
ну и началось...
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12k
котегRUS 7 минут назад
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12k
Karelian Полчаса назад
Кому то пора на историческую родину.
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12k
Kostick 46 минут назад
чмо пропитое. тху сявка, лежачего, да ещё и сбитого охраной.. надеюсь пострадавший на бабло не поведётся, или наболтает ну очень хорошую сумму.
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642
Алексей Саушкин 47 минут назад
- Думаю откупится !
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3k
pinbalist 48 минут назад
А без охранников он так может?
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16k
сеньор Леонсио 55 минут назад
Человекообразное насрано он,а не артист!
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10k
Алексей Час назад
У меня такое ощущение,что это следующий кандидат за Ефремовым
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