Россияне собрали деньги глухонемому таксисту, избитому пассажиркой

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Инцидент, в котором водитель-инвалид вместо оплаты за проезд получил побои, не оставил равнодушными жителей Новосибирска. Многие из них сообщили, что знают этого парня, а потому хотели бы ему помочь.
Совсем недавно многих пользователей в соцсетях потрясла история об избиении пьяной пассажиркой глухонемого водителя. Инцидент произошел в Новосибирске. Доехав до места, дама решила не платить, оскорбляла таксиста, а потом и вовсе принялась пинать его ногами. Об этой ситуации водитель рассказывает так: "Первый раз в жизни меня оскорбили, избили ногами. За четыре года работы в такси такого не было. А тут сам не ожидал. Я забрал эту женщину из сауны, она была пьяная, по дороге уснула. Когда подъехали к дому, я стал ее будить и показывать на телефоне в приложении, что она должна заплатить мне 207 рублей за поездку. Но она начала вести себя странно, пинала меня. Я даже просил какого-то прохожего помочь мне объяснить ей, что надо рассчитаться, но было бесполезно. Я понял, что лучше не связываться, высадил ее и поехал дальше. Настроение, конечно, сильно испортилось, я очень расстроился."
Табличка в авто Дмитрия, предупреждающая о том, что водитель не слышит
Дмитрий Кривошеев, водитель такси, не стал подавать на пассажирку заявления в полицию - многие из пользователей отметили, что совершенно напрасно. А вот видео отправил в местный паблик. Говорит, что хотел, чтобы женщине было хоть немного стыдно за свое поведение.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Ролик с конфликтом, закончившимся избиением, едва появившись в Сети, стал предметом бурных обсуждений. Помимо слов негодования и поддержки, некоторые новосибирцы выразили желание помочь Дмитрию, компенсировав ему неоплаченную той женщиной поездку. В итоге вместо 207 рублей (столько должна была заплатить сибирячка) для Димы собрали 8 тысяч наличными.
Мужчина был искренне растроган и даже заплакал. А пассажирка, которую вскоре затравили в интернете, удалила свои профили в соцсетях и собирается в полицию. Впрочем, юристы уверены, что обелить себя и, уже тем более, засудить водителя у нее не получится.
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Новости партнёров
1. Несмотря на внешние и моральные уродства, нашелся смельчак, который ее оплодотворил.
2.У нее получилось дать потомство.
3. Потомство воспитано по образу и подобию этой юродивой.
И вообще пра вводить тест на долба..ба-мудока.
Посадить человека в такси устроить ситуацию и посмотреть как он себя будет вести.
Всех долба..в-мудаков в резервацию.