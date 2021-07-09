Россияне собрали деньги глухонемому таксисту, избитому пассажиркой

Мужчина был искренне растроган и даже заплакал. А пассажирка, которую вскоре затравили в интернете, удалила свои профили в соцсетях и собирается в полицию. Впрочем, юристы уверены, что обелить себя и, уже тем более, засудить водителя у нее не получится.