FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4582 поста • 765 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Россияне собрали деньги глухонемому таксисту, избитому пассажиркой

Россияне собрали деньги глухонемому таксисту, избитому пассажиркой (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 11:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   денежная помощь   пассажиры   такси   человечность   
348
5
1
Инцидент, в котором водитель-инвалид вместо оплаты за проезд получил побои, не оставил равнодушными жителей Новосибирска. Многие из них сообщили, что знают этого парня, а потому хотели бы ему помочь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Новосибирск   денежная помощь   пассажиры   такси   человечность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Наталья Полчаса назад
все правильно. пусть живет "уважаемая семья" с понимание того, что весть о том, что мамаша у них быдло разлетелась по всей стране
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
33k
Alex 3 минуты назад
Какой же мразью надо быть, что бы так человека оскорбить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Карабанов 11 минут назад
Мерзко. Как же быстро развелось неисчислимое количество "господ". Сел в такси - господин, сел за столик в ресторане - господин, зашёл в магазин - господин, заселился в отель - господин, а обслуга, типа, - холопы. И начинает переть дерьмо из всех "господских" щелей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Vazari 23 минуты назад
Самое печальное в этой истории то, что эта быдло-самка искренне считает себя правой в этой ситуации. И то, что на последнем скрине она пишет, что ее сын хочет морду набить таксисту, говорит об очень печальных вещах:
1. Несмотря на внешние и моральные уродства, нашелся смельчак, который ее оплодотворил.
2.У нее получилось дать потомство.
3. Потомство воспитано по образу и подобию этой юродивой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Илья Полчаса назад
Эту мадам изолировать от общества надо .
И вообще пра вводить тест на долба..ба-мудока.
Посадить человека в такси устроить ситуацию и посмотреть как он себя будет вести.
Всех долба..в-мудаков в резервацию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
* You All Полчаса назад
надо это сало взбить до синевы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла Возможно ли зарабатывать в такси обещанные деньги? Возможно ли зарабатывать в такси обещанные деньги? Водитель такси в Воронеже, показавшийся пассажирке неадекватным, умер от инсульта Водитель такси в Воронеже, показавшийся пассажирке неадекватным, умер от инсульта Водитель Uber чуть не лишился здоровья, попросив пассажирку надеть маску Водитель Uber чуть не лишился здоровья, попросив пассажирку надеть маску "А кто не бухает?": пьяная пассажирка оскорбилась отказом таксиста везти ее с пивом "А кто не бухает?": пьяная пассажирка оскорбилась отказом таксиста везти ее с пивом
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

739127



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев
5
407
Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев
Неприступная "Курская Цитадель"
7
49
Неприступная "Курская Цитадель"
﻿
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#автомобили#спорт#картинки#фотографии#дтп#СССР#девушки
#Юмор#факты#подборка#автомир#животные#шоу бизнес#в мире#приколы#коронавирус#комментарии
#интересно#прикол#Россия#ynews#люди#кино#аварии#прошлое#Москва#новости

На что жалуетесь?

Вернуться