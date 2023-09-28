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В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе

В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе

Автор:
28 сентября 2023 01:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Видео   Дебоширы   автобус   водитель   драка   плата за проезд   погром   склад   электросталь   
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Всё началось с того, что водитель попросил их выйти.

В пабликах Электростали появилось такое видео.

Осторожно, мат:

Как утверждают:

Эти люди работают на складе Вайлдберриз. Они не заплатили за проезд, потом напали на водителя из-за того, что он попросил их выйти. Разбили стёкла в автобусе.

На данный момент официальных сведений о задержании дебоширов нет.

Источник:

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Метки: Wildberries   Видео   Дебоширы   автобус   водитель   драка   плата за проезд   погром   склад   электросталь   
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4  комментария
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15k
Александр 2 часа назад
Ну вот, хотелось бы спросить у чиновников по всяким "миграционным делам":
"Сколько ещё требуется нашей экономике таких специалистов?"
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−5
Дашка Комиссарова 2 часа назад
Русских в свой же стране чмырят макаки. Где хотят и как хотят.
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
а чё за шарага такая этот Wildberries ? Я не местный просто .
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August

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