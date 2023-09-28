В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе

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Всё началось с того, что водитель попросил их выйти.
В пабликах Электростали появилось такое видео.
Осторожно, мат:
Источник:
Как утверждают:
Эти люди работают на складе Вайлдберриз. Они не заплатили за проезд, потом напали на водителя из-за того, что он попросил их выйти. Разбили стёкла в автобусе.
На данный момент официальных сведений о задержании дебоширов нет.
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